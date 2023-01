La Suède dit avoir découvert une manne de terres rares

Une société minière suédoise a déclaré cette semaine qu’elle avait découvert le plus grand gisement connu d’Europe de métaux de terres rares convoités, essentiels à de nombreuses technologies vertes, y compris les véhicules électriques, dans l’extrême nord du pays, dans le cercle polaire arctique.

La production mondiale de terres rares est dominée par la Chine. La découverte par LKAB, une entreprise publique, crée la perspective que l’Europe pourrait à terme développer une source nationale de ces minéraux.

“C’est une bonne nouvelle, non seulement pour LKAB, la région et le peuple suédois, mais aussi pour l’Europe et le climat”, a déclaré Jan Moström, directeur général de la société, dans un communiqué.

Trouver le gisement, estimé par LKAB à plus d’un million de tonnes, est une chose, extraire les métaux en est une autre. LKAB a déclaré que cela pourrait prendre 10 à 15 ans ou plus avant que les métaux ne soient livrés sur le marché en raison des longues études environnementales et autres travaux nécessaires pour ouvrir une installation minière en Europe.