La Suède dévoile son gouvernement de droite

L’accord pour former une coalition tripartite comprend des concessions politiques aux démocrates suédois anti-immigration

Trois partis suédois ont conclu un accord pour former une coalition minoritaire s’appuyant sur le soutien parlementaire des démocrates suédois de droite. Cela signifie un changement majeur pour la nation scandinave, le mouvement anti-immigration ayant pour la première fois un mot à dire sur la politique.

Les démocrates suédois, tout en restant en dehors du gouvernement, auront une influence sur les politiques, notamment en matière d’immigration et de justice pénale, dans le cadre de l’accord annoncé vendredi par Ulf Kristersson, chef du parti des modérés.

« Nous avons reçu un mandat du peuple suédois le jour des élections, nous prenons cela très au sérieux. Le changement n’est pas seulement nécessaire, il est également possible, et nous quatre pouvons offrir ce changement », Kristersson a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec les dirigeants de deux autres partis de centre-droit, les chrétiens-démocrates et les libéraux, ainsi que les démocrates suédois.

Lors des élections générales du 11 septembre, les modérés ont remporté près de 20 % des voix, devenant ainsi la deuxième faction au parlement. Les démocrates suédois ont obtenu 17,5 %.

Le chef des modérés, qui devrait être confirmé lundi au poste de Premier ministre, a révélé que les quatre partis avaient convenu de commencer leur collaboration dans sept domaines clés, dont la criminalité et la migration.

Le plan de feuille de route comprend un engagement à réduire le nombre d’approbations d’asile au minimum de l’UE et à abandonner l’objectif d’allouer 1% du PIB à l’aide internationale. La coalition souhaite également faciliter l’expulsion des immigrés reconnus coupables de délits et limiter l’aide sociale aux personnes arrivant de l’extérieur de l’Union européenne.

“Pour nous, il a été absolument décisif qu’un changement de pouvoir soit un changement de paradigme en matière de politique d’immigration”, a déclaré le chef des démocrates suédois, Jimmie Akesson.

Entre autres promesses, la coalition a promis d’augmenter les peines pour les crimes graves et organisés, d’imposer des plafonds et des exigences supplémentaires pour ceux qui vivent de l’aide sociale, de réduire les impôts pour les bas et moyens revenus, de construire de nouveaux réacteurs nucléaires et d’élaborer un plan national projet d’accouchement.

La Première ministre sortante Magdalena Andersson a admis plus tôt cette année que l’intégration des migrants en Suède était “trop ​​pauvre,” et l’application de la loi “trop ​​faible», à la suite de violentes émeutes dans de nombreuses villes déclenchées par le coup publicitaire brûlant le Coran d’un politicien anti-musulman. La population immigrée du pays a doublé au cours des 20 dernières années, et 65% des Suédois veulent imposer une limite annuelle à l’immigration selon une enquête de 2020.