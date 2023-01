La Suède découvre le plus grand gisement de terres rares d’Europe. Cela pourrait aider à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine

Hong Kong

La société minière suédoise LKAB affirme avoir découvert le plus grand gisement d’oxydes de terres rares d’Europe dans le nord du pays, une découverte qui pourrait réduire la dépendance du continent vis-à-vis de la Chine pour cette ressource critique.

Les minéraux de terres rares jouent un rôle clé dans la production d’énergie propre et la production de véhicules électriques et d’électronique grand public. Mais le marché est dominé par la Chine, qui représente 60% de la production mondiale, selon le US Geological Service.

LKAB a identifié plus d’un million de tonnes d’oxydes de terres rares dans la région de Kiruna, située à l’extrême nord du pays, a indiqué jeudi la société dans un communiqué.

“C’est une bonne nouvelle, non seulement pour LKAB, la région et le peuple suédois, mais aussi pour l’Europe et le climat”, a déclaré Jan Moström, président et PDG du groupe LKAB.

Aucun élément de terre rare n’est actuellement extrait en Europe, ce qui la rend dépendante des importations. L’Union européenne obtient 98% des minerais de Chine, selon la Commission européenne.

Mais la demande devrait augmenter en raison de l’électrification, ce qui entraînera une “sous-offre” mondiale à une époque de tensions géopolitiques croissantes, a déclaré LKAB.

La société a ajouté que la dépendance de la région vis-à-vis de la Chine pour les minerais de terres rares augmente la vulnérabilité de l’industrie européenne.

“L’électrification, l’autosuffisance et l’indépendance de l’Union européenne vis-à-vis de la Russie et de la Chine commenceront dans la mine”, a déclaré Ebba Busch, ministre suédois de l’énergie, du commerce et de l’industrie, dans le même communiqué. « Nous devons renforcer les chaînes de valeur industrielles en Europe et créer de réelles opportunités pour l’électrification de nos sociétés. ”

Pourtant, la route vers l’exploitation des gisements est longue, a ajouté LKAB. Elle prévoit de déposer une demande de permis plus tard cette année.

“Si nous regardons comment d’autres processus de permis ont fonctionné dans notre industrie, il faudra au moins 10 à 15 ans avant que nous puissions réellement commencer l’exploitation minière et livrer des matières premières sur le marché”, a-t-il déclaré.

Compte tenu de leur importance dans l’industrie technologique, les terres rares sont également devenues l’un des principaux fronts de la concurrence américano-chinoise.

Les États-Unis, qui dépendent depuis longtemps de la Chine pour les minerais, cherchent à renforcer leur chaîne d’approvisionnement nationale émerger comme un acteur mondial dominant. En 2021, l’administration Biden a ciblé les terres rares, parmi d’autres priorités de la chaîne d’approvisionnement nationale, pour réduire la vulnérabilité de ces industries aux tensions géopolitiques.