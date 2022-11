La Suède découvre des “objets étrangers” sur les pipelines Nord Stream

Des traces d’explosifs ont été trouvées sur des débris récupérés sur les sites de l’explosion, a indiqué l’agence de sécurité du pays.

Des enquêteurs suédois ont trouvé des traces d’explosifs sur des fragments de “objets étrangers” récupérés sur les sites d’explosion des pipelines sous-marins Nord Stream, a déclaré vendredi le service de sécurité national SAPO. Les nouvelles preuves confirment que les liens énergétiques ont été ciblés dans un acte de sabotage, a-t-il déclaré.

“Le travail d’analyse avancée est toujours en cours – l’objectif est de tirer des conclusions plus définitives sur les incidents du Nord Stream”, dit l’agence. “L’enquête est vaste et complexe et finira par montrer si quelqu’un peut être suspecté, puis poursuivi pour cela.”

Les explosions qui ont percé trois des quatre chaînes des pipelines et endommagé la quatrième se sont produites fin septembre. L’infrastructure Nord Stream reliait directement la Russie à l’Allemagne mais n’était pas pleinement opérationnelle au moment de l’attaque en raison du désaccord entre la Russie et les pays occidentaux sur la crise en Ukraine.

L’incident s’est produit alors que le public allemand était de plus en plus perturbé par la hausse des prix de l’énergie, une tendance partiellement attribuable à la décision de l’UE de rompre le commerce avec Moscou en représailles à son opération militaire en Ukraine. L’incident du Nord Stream a rendu physiquement impossible la reprise des approvisionnements directs sous la mer Baltique.

Lire la suite Des cratères découverts sur le site d’explosion de Nord Stream

Les responsables à Moscou considéraient les États-Unis comme le plus grand bénéficiaire de la situation. Washington fait depuis longtemps pression sur l’Allemagne pour qu’elle réduise sa coopération énergétique avec la Russie et propose son gaz naturel liquéfié (GNL) plus cher comme alternative.

L’armée russe a affirmé que le Royaume-Uni était peut-être impliqué dans le complot, une suggestion que ses homologues britanniques ont ridiculisée.

La Russie a déclaré que le refus des pays de l’UE de lui permettre d’être impliqué dans l’enquête sur les explosions soulève la question de savoir s’ils veulent que la vérité soit révélée. L’Allemagne, la Suède et le Danemark mènent chacun leur propre enquête. Les deux nations nordiques ont une revendication de compétence parce que les pipelines traversent leur zone économique exclusive. Les trois pays ont rejeté l’idée de former une équipe conjointe, invoquant des raisons de sécurité nationale.