La Suède contacte l’UEFA au sujet du VAR après un but controversé de hors-jeu refusé

La Suède a contacté l’UEFA au sujet d’une décision controversée du VAR qui a exclu le but de Rebecca Blomqvist lors de la victoire 2-1 contre la Suisse mercredi.

L’incident s’est produit à deux minutes de la fin lorsque la remplaçante Blomqvist a décollé l’épaule de son marqueur pour ramener le ballon à la maison uniquement pour que les célébrations soient retirées pour hors-jeu après une intervention du VAR.

La décision a semblé controversée car les images montrées affichaient les lignes de hors-jeu tracées du mauvais côté du ballon, excluant un but qui semblait en jeu pour les Suédois.

L’association suédoise de football a contacté l’UEFA pour voir si quelque chose peut être fait concernant le but refusé par le VAR.

Après deux tours de matches du groupe C, peu de choses séparent les quatre équipes. Les Pays-Bas et la Suède ont tous deux quatre points avec le Portugal et la Suisse tous les deux sur un mais toujours en mesure de progresser.

En tant que tel, la différence de buts pourrait être le facteur décisif pour séparer le premier du deuxième et qui affrontera le vainqueur du groupe D (avec la France actuellement en tête) et qui aura 24 heures de moins pour affronter le deuxième du groupe D.

Quelques heures après le match, la gardienne de Chelsea et de la Suède Zecira Musovic furieux de la décision sur les réseaux sociaux.

Notre objectif d’hier que VAR a exclu pour hors-jeu, mais où la ligne de hors-jeu a été tracée du mauvais côté (🤬) du ballon ?! Nous avons donc une salle VAR où l’arbitre est pris en charge, mais la même salle ne connaît clairement pas les règles. Une blague complète pour le jeu. pic.twitter.com/fYpEOqOQas — Zećira Mušović (@ZeciraMusovic) 14 juillet 2022

Elle a écrit: “Notre objectif hier que VAR a exclu en raison d’un hors-jeu, mais où la ligne de hors-jeu a été tracée du mauvais côté du ballon ?!

“Nous avons donc une salle VAR où l’arbitre est pris en charge, mais la même salle ne connaît clairement pas les règles. Une blague complète pour le jeu.”

Le sujet étant abordé lors d’une conférence de presse, l’entraîneur adjoint de la Suède, Marcus Wikman, a déclaré : “Je suis surpris qu’ils ne sachent pas où tracer la ligne.”

Il a poursuivi en expliquant son choc, non pas qu’il s’agissait de savoir s’il fallait marquer la ligne à partir “d’une épaule, d’un doigt, d’une main ou d’un estomac”, mais que c’était simplement au mauvais endroit : “C’est une erreur qui ne devrait pas arriver.”

La défenseure suédoise Amanda Ilestedt a accepté et ajouté : “C’est dommage, VAR a des caméras sous tous les angles mais ils ont ensuite placé la ligne au mauvais endroit.”

Alors que l’équipe suédoise n’a pas lancé d’appel officiel auprès de l’instance européenne du football, la chef de l’équipe nationale Marika Domanski Lyfors a écrit à l’UEFA à propos de l’incident.

Ni Domanski Lyfors ni Blomqvist n’attendent grand-chose de l’UEFA, mais voient l’intérêt d’essayer de rectifier la situation pour les instances futures.