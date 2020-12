Selon le bureau central des statistiques suédois, le pays a subi son novembre le plus meurtrier depuis la grippe espagnole en 1918, avec 8088 décès enregistrés alors que la deuxième vague de coronavirus se poursuit.

Le péage de novembre équivaut à une surmortalité de 10% au-dessus de la moyenne entre 2015 et 2019.

«C’est le plus grand nombre de décès enregistrés au cours du mois de novembre depuis 1918, année où la grippe espagnole a éclaté», A déclaré Tomas Johansson de Statistics Sweden.

Bien que le chiffre soit frappant, le fossé entre les deux novembre les plus meurtriers du pays reste important – en 1918, le nombre de morts était de 16 000 morts, soit le double du mois dernier, à un moment où la population était à peu près la moitié des niveaux actuels.

Les statistiques ont également montré que la surmortalité était notée chez les personnes de 65 ans et plus. Pour les plus jeunes, le nombre de morts en novembre était légèrement inférieur à la moyenne en 2015-2019.

L’approche laxiste de la Suède en matière de lutte contre le coronavirus, dans laquelle les autorités ont choisi de ne pas instituer de stratégies de verrouillage globales, a été la source d’un débat public féroce, mais semble maintenant faiblir car certaines des unités de soins intensifs de Stockholm approchent de 99% de leur capacité. L’épidémiologiste en chef Anders Tegnell a, à un moment donné, évité le port du masque en public, par exemple.

«Des masques faciaux peuvent être nécessaires dans certaines situations. Ces situations ne se sont pas encore produites en Suède, d’après notre dialogue avec les régions (de soins de santé) ». Tegnell a déclaré plus tôt en décembre.

Les infections à coronavirus ont ravagé le personnel médical suédois assiégé, plaçant son système de soins de santé déjà tendu sous encore plus de pression, les offres d’assistance des services de santé de la Finlande et de la Norvège voisines ayant été acceptées.

La Suède a enregistré plus de 340 000 cas confirmés depuis le début de la pandémie, entraînant plus de 7 600 décès.

Le gouvernement suédois a récemment introduit une série de recommandations plus strictes à l’échelle nationale, notamment des conseils pour éviter les transports publics et les magasins et marchés très fréquentés, ainsi que la limitation des contacts entre les ménages.

Les rassemblements sociaux sont également limités à huit personnes maximum. Le gouvernement a interdit la vente d’alcool après 22 heures jusqu’en février. Cependant, la plupart des nouvelles «règles» n’ont pas force de loi.

