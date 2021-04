Mardi, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a recommandé aux États de suspendre leur utilisation du vaccin J&J après que six de ses destinataires aient développé un «Type rare et grave de caillot sanguin.» Plus de 6,8 millions de doses ont été administrées.

Johnson & Johnson a réagi au développement en retardant la livraison de son vaccin Covid-19 à l’UE. Les complications pour la santé étaient similaires à celles qui avaient précédemment déclenché la suspension du vaccin AstraZeneca dans plusieurs pays, et qui a vu des limites d’âge imposées pour son utilisation après que les régulateurs de la santé du Royaume-Uni et de l’UE ont publié des révisions mises à jour à ce sujet.

L’EMA a déclaré mercredi qu’elle enquêtait sur les cas signalés de « très rare » caillots sanguins, tout en travaillant en contact étroit avec la FDA et d’autres agences internationales.

Le régulateur de l’UE, qui a donné son feu vert à l’utilisation du vaccin J&J dans le bloc en mars, a déclaré qu’il accélérait son évaluation des cas signalés et « S’attend à émettre une recommandation la semaine prochaine. »

«Pendant que son examen est en cours, l’EMA reste d’avis que les avantages du vaccin dans la prévention de Covid-19 l’emportent sur les risques d’effets secondaires», il a ajouté.

L’Agence suédoise de la santé a déclaré qu’elle avait besoin de plus de données issues des enquêtes européennes et américaines avant de décider d’utiliser le vaccin fabriqué aux États-Unis.

« Nous examinons maintenant l’examen de l’EMA ainsi que les informations des États-Unis avant d’examiner les recommandations en Suède », Anders Tegnell, l’épidémiologiste en chef de la Suède, a déclaré mercredi.

«D’ici là, il est recommandé de ne pas utiliser le [Johnson & Johnson] doses de vaccin, » Tegnell a annoncé, ajoutant qu’il ne pouvait pas fournir de prévisions sur le moment où la décision finale sera prise.

La Suède a déjà reçu le premier lot de 31 000 doses du vaccin J&J, mais n’en a pas encore administré une seule injection.

