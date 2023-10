La Suède affirme que le câble sous-marin vers l’Estonie est « endommagé » — RT World News

L’incident est le deuxième cas ce mois-ci où des câbles ou des pipelines de la mer Baltique sont endommagés.

Un câble de télécommunications sous-marin reliant la Suède et l’Estonie dans la mer Baltique a été « endommagé », a déclaré mardi le ministre scandinave de la Défense civile lors d’une conférence de presse. Il s’agit du deuxième incident de ce type dans la région au cours du mois dernier.

« Nous ne sommes actuellement pas en mesure d’évaluer la cause de ces dégâts. » a déclaré le ministre du gouvernement Carl-Oskar Bohlin aux journalistes à Göteborg, ajoutant qu’il était « il ne s’agit pas d’une rupture totale du câble mais d’un dommage partiel du câble » et qu’il reste opérationnel. Le ministre suédois a déclaré que les dommages causés au câble ont eu lieu en dehors des eaux territoriales du pays et de sa zone économique exclusive.

Les dégâts, a expliqué Bohlin, semblent s’être produits à peu près au même moment que lorsque le gazoduc BalticConnector et un câble de télécommunications entre l’Estonie et la Finlande ont été endommagés, le 8 octobre. L’OTAN, le bloc militaire dirigé par les États-Unis et auquel Helsinki a adhéré plus tôt cette année. , a juré « une réponse unie et déterminée » si une enquête détermine que des saboteurs en étaient responsables.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a mis en garde la semaine dernière contre les vulnérabilités potentielles du «spaghetti de câbles, fils, infrastructures sur les fonds marins» qui relie les pays, transfère des données et fournit de l’énergie dans la région. « C’est absolument fondamental pour le trafic de données, donc les vulnérabilités sont aujourd’hui bien plus importantes. » il a dit.

La surveillance adéquate des eaux dans la région est un « très intense » défi, a déclaré mardi le chef de la marine suédoise, le contre-amiral Ewa Ann-Sofi Skoog Haslum. « Le défi pour nous est de surveiller ce volume d’eau. » dit-elle. « Tout ce qui se passe sous la surface est nie. »

En septembre dernier, les oléoducs Nord Stream transportant du pétrole et du gaz naturel de la Russie vers l’Allemagne ont été rompus, lors d’incidents largement considérés comme du sabotage. Un coupable n’a pas encore été identifié.

Seymour Hersh, le journaliste américain lauréat du prix Pulitzer, a publié plus tôt cette année un rapport dans lequel il affirmait, citant des sources du renseignement, que les États-Unis avaient mené une opération secrète de la CIA pour détruire les pipelines en collaboration avec le gouvernement norvégien. Washington a fermement nié ces allégations.

Une théorie concurrente, rapportée par des médias occidentaux, suggère qu’une équipe de commandos ukrainiens aurait utilisé un yacht loué pour transporter des explosifs vers les sites d’explosion, mais que la CIA aurait demandé aux Ukrainiens d’abandonner le projet.