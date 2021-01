La Suède adopte une loi permettant le blocage du coronavirus et prévoit de l’utiliser prochainement

« Si nécessaire, il sera possible d’interdire les rassemblements publics d’une certaine taille dans les lieux auxquels le public a accès et de fermer les locaux servant à manger et à boire », poursuit le communiqué.

« Nous verrons si nous pouvons faire plus dans les transports publics, mais cela pourrait également inclure des gymnases, des installations sportives, des événements et des entreprises exploitant un espace pour les fêtes », a déclaré Löfven à propos de l’application de la loi. « Cela peut aussi concerner les magasins. »

Jusqu’à récemment, la Suède a adopté une approche largement volontaire des précautions contre les virus telles que la distanciation sociale. Il a également évité les fermetures d’écoles généralisées et les mandats de masques. Mais la décision frappante de garder les communautés et les économies ouvertes a eu un coût: avec plus de 9200 décès dus à Covid-19, la Suède a le taux de mortalité par habitant le plus élevé de tous les pays nordiques.