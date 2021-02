Les procureurs suédois ont inculpé un homme de 47 ans pour avoir prétendument espionné pour la Russie dans une industrie de haute technologie.

Le suspect, qui n’a pas été identifié, est accusé d’avoir vendu des informations sensibles à un diplomate russe pendant plusieurs années.

Les informations auraient concerné le constructeur automobile suédois Volvo et le géant des poids lourds Scania, qui appartient à une branche du groupe allemand Volkswagen.

Les procureurs affirment que l’homme a transféré illégalement du matériel de son ordinateur de travail vers son ordinateur privé à l’aide de clés USB.

Il aurait également pris des photographies de l’écran de son ordinateur de travail dans le but de cacher ses activités aux systèmes informatiques.

« En tant que consultant sur ses anciens lieux de travail, j’affirme qu’il a obtenu du matériel dans le but de fournir des informations à une puissance étrangère, en l’occurrence la Russie », a déclaré le procureur Mats Ljungqvist.

« Il a été bien payé pour ces informations, et cela montre la valeur que les Russes accordent aux informations fournies », a ajouté Ljungqvist dans un déclaration.

Le suspect a été arrêté en février 2019 alors qu’il rencontrait un diplomate russe dans un restaurant du centre de Stockholm, où il avait reçu 27.800 couronnes suédoises (2768 €).

Les autorités suédoises affirment que le diplomate en question est un officier du renseignement russe qui avait déjà été libéré après avoir affirmé l’immunité diplomatique.

L’enquête a été menée par le service de sécurité suédois, sous la direction de l’unité de sécurité nationale du parquet suédois.

Le suspect encourt une peine maximale de six ans de prison s’il est reconnu coupable d’espionnage. Selon les procureurs, ses crimes ont mis en danger la sécurité nationale de la Suède.

« Mon avis est que le crime est grave et, s’il est reconnu coupable, le suspect pourrait s’attendre à une longue peine », a déclaré Ljungqvist.

« Les enquêteurs ont mis beaucoup de temps pour comprendre le matériel afin de l’évaluer du point de vue de la sécurité de la Suède. »

« Il est important de souligner que la Suède est la partie lésée dans cette affaire et non les entreprises … parce que le suspect avait à l’origine l’autorisation de ses employeurs pour accéder au matériel à son poste. »

Dans un autre déclaration, Le service de sécurité suédois a confirmé qu’un homme avait été accusé d’espionnage devant le tribunal de district de Göteborg.

«Les attaques contre la Suède depuis d’autres pays se sont élargies et approfondies ces dernières années», a déclaré leur chef du contre-espionnage, Daniel Stenling.

« Ils visent notamment notre prospérité économique et nos libertés et droits fondamentaux. Rien que l’année dernière, le Service de sécurité a enquêté sur les tentatives d’assassinat et les activités de renseignement illégales ainsi que sur l’espionnage ».

Suite aux arrestations de 2019, Stockholm a refusé deux visas aux diplomates russes, tandis que Moscou a expulsé deux diplomates suédois en représailles.

« La Russie est l’une des principales menaces du renseignement contre la Suède », a déclaré Stenling, accusant Moscou d’espionnage à la fois traditionnel et « menaçant la sécurité ».

« La combinaison fournit à la fois une ampleur et une profondeur dans la collecte d’informations secrètes. » La Russie n’a pas répondu aux allégations.