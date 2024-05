La Suède accuse l’Iran d’utiliser des gangs criminels pour cibler les ennemis de Téhéran

L’Iran utilise plusieurs gangs suédois notoires comme « mandataires » dans sa lutte contre Israël, affirment les services de renseignement suédois.

Le service de sécurité suédois (Säpo) a déclaré jeudi que l’Iran était utiliser des gangs criminels locaux pour frapper des cibles israéliennes ainsi que des dissidents iraniens dans le pays.

« L’État iranien utilise des réseaux criminels en Suède pour commettre des actes de violence contre d’autres États, groupes ou individus en Suède que l’Iran considère comme des menaces », a déclaré la Säpo.

Daniel Stenling, responsable du contre-espionnage de la Säpo, a déclaré aux journalistes : « Un conflit régional s’est étendu et inclut désormais la Suède comme arène. »

D’autres pays européens, dont le Royaume-Uni et les Pays-Bas, ont également accusé l’Iran d’utiliser des gangs criminels locaux pour mener des attaques violentes, y compris des tentatives d’assassinat, contre les ennemis de Téhéran.

Les médias israéliens et suédois ont rapporté que le service d’espionnage israélien Mossad avait affirmé que le soi-disant Kurdish Fox, chef du gang criminel le plus tristement célèbre de Scandinavie, Foxtrot, avait commencé à travailler pour l’Iran, tout comme le principal réseau rival, Rumba.

La Suède connaît le plus grand nombre de fusillades meurtrières par habitant en Europe, grâce à d’âpres combats entre gangs criminels d’immigrés qui se sont aggravés ces derniers mois pour inclure des attaques contre des proches de membres supérieurs de gangs.

Les politiciens de droite et certains responsables de la sécurité craignent depuis longtemps que la politique d’immigration libérale de la Suède ne l’amène à importer de nombreux conflits au Moyen-Orient.

« Nous avons des dissidents en Syrie, en Iran, en Arabie Saoudite et dans la plupart des pays du Moyen-Orient – ​​je ne pense pas que nous comprenions vraiment avec quoi nous jouons », a déclaré un haut responsable du gouvernement suédois au Financial Times l’année dernière.

Les rapports sur le Mossad font état de deux événements concrets que les renseignements israéliens associent à des gangs suédois agissant au nom de l’Iran : une grenade à main lancée par-dessus la clôture de l’ambassade d’Israël à Stockholm en janvier et des coups de feu à l’extérieur du même bâtiment en mai. Il lie également l’Iran à une attaque à la grenade contre l’ambassade d’Israël en Belgique le week-end dernier.

« Notre évaluation est que l’Iran a à la fois l’intention et la capacité d’attaquer à nouveau la Suède », a déclaré Stenling, bien que lui et la Säpo aient refusé de commenter des incidents spécifiques ou des gangs criminels.

Les dirigeants de Foxtrot et de Rumba se sont récemment installés en Turquie. Mais le Renard kurde, nom utilisé par Rawa Majid, semble avoir fini en Iran. Le Mossad aurait déclaré que les autorités iraniennes lui avaient donné le choix entre une longue peine de prison ou une coopération avec elles.

Le Premier ministre suédois de centre-droit, Ulf Kristersson, a décrit la situation sécuritaire intérieure et internationale à laquelle le pays est confronté comme la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale.

Alors qu’une grande partie de l’attention internationale s’est portée sur l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, qui a conduit la Suède et la Finlande voisine à rejoindre l’OTAN, les Suédois sont particulièrement préoccupés par la violence des gangs, avec à peine un jour se passe sans une fusillade, un attentat à la bombe ou un attentat à la bombe. attaque à la grenade.

La police suédoise affirme que les gangs ont infiltré le généreux système social suédois ainsi que les tribunaux et même la police.

La Säpo et le ministre suédois de la Justice ont déclaré que l’Iran constituait, avec la Russie et la Chine, la plus grande menace pour la sécurité du pays.