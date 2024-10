La Sud-Coréenne de 81 ans n’a pas réussi à devenir la plus vieille candidate à Miss Univers

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — Une mannequin sud-coréenne de 81 ans n’a pas réussi à devenir la plus âgée des candidates à Miss Univers après avoir participé au concours national du pays contre des rivales assez âgées pour être ses petits-enfants.

Vêtue d’une robe blanche ornée de perles, Choi Soon-hwa aux cheveux argentés s’est pavanée sur scène et a participé à un concours de chant lors du concours de Miss Univers Corée qui s’est tenu lundi dans un hôtel de la capitale sud-coréenne, Séoul.

Elle a raté la couronne mais a remporté le prix de la « meilleure habilleuse ».

Han Ariel, étudiante en école de mode de 22 ans, a remporté le concours et se rendra à Mexico pour le 73e concours de Miss Univers en novembre.

Choi, une ancienne soignante hospitalière qui a commencé sa carrière de mannequin à 70 ans, a été annoncée comme finaliste de Miss Univers Corée plus tôt ce mois-ci avec 31 autres candidates.

« Même à cet âge, j’ai eu le courage de saisir une opportunité et de relever un défi », a déclaré Choi à l’Associated Press quelques heures avant le concours de lundi.

« Je veux que les gens me regardent et réalisent qu’on peut vivre en meilleure santé et trouver de la joie dans la vie quand on trouve des choses que l’on veut faire et qu’on se met au défi de réaliser ce rêve. »

Il aurait été impossible pour Choi de participer au concours il y a un an puisque Miss Univers avait limité la participation aux femmes âgées de 18 à 28 ans. La limite d’âge, qui avait longtemps suscité des critiques, a été levée cette année dans le cadre des efforts déployés pour pour rendre la compétition plus moderne et diversifiée.

Les organisateurs du concours coréen ont également supprimé le concours de maillots de bain et les conditions d’éligibilité liées au niveau d’éducation, à la taille et à la maîtrise des langues étrangères afin d’ouvrir le concours à davantage de femmes.