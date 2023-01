La succursale de la Barclays Bank dans le sud de Londres ferme ses portes, ne laissant qu’un client dédié en difficulté

La dixième plus grande banque du monde, Barclays, doit fermer une de ses succursales à Londres pour une raison très particulière. Les autorités bancaires se sont rendues compte qu’elles ne servaient qu’un seul client pendant un certain temps. La succursale de la banque Barclays à Tower Bridge Road à Bermondsey, dans le sud de Londres, n’a qu’un seul client dévoué, Peter Wisby, 84 ans, et c’est pourquoi elle ferme ses portes. Cela a mis M. Wisby dans le pétrin car l’octogénaire n’utilise pas les services bancaires en ligne et dépend toujours des moyens traditionnels de se rendre à la banque pour toutes les activités bancaires.

Peter Wisby et sa femme ne possèdent même pas de smartphone et n’ont qu’un seul téléphone portable de base entre eux. Passer et recevoir des appels et envoyer des SMS par SMS est à peu près tout ce pour quoi ils utilisent leur téléphone. Visby, qui a perdu sa jambe dans un accident de la route en 2003, n’a jamais utilisé Internet et refuse d’être esclave de la technologie. Ses petits-enfants, qui lui ont offert le téléphone portable, ont proposé de lui apprendre les opérations bancaires en ligne maintenant que sa succursale la plus proche ferme ses portes, mais sa réponse est “Pas question”. Le couple n’utilise pas non plus de guichets automatiques car ils pensent qu’ils peuvent être victimes de fraude.

Wisby ne le croit même pas lorsque la banque dit qu’il est leur seul client et dit qu’ils mentent. «Ils n’ont répandu qu’un tas de mensonges. Les gens n’utilisent pas les banques, prétendent-ils, mais c’est parce qu’ils mettent constamment des barrières sur leur chemin. Au cours de l’année écoulée, ils ont délibérément fermé les caisses, pour les rouvrir à contrecœur après que j’ai fait une scène », a-t-il déclaré au Metro.

Le couple a déjà dû s’éloigner de chez lui lorsque le Southwark Park Road Barclays a fermé il y a quelques années. L’épouse de Wisby, Eileen, dit qu’il ne serait pas possible pour l’un ou l’autre de visiter la succursale la plus proche chaque semaine. “Ils ont mentionné dans la lettre que les plus proches se trouvaient dans Borough High Street ou Fenchurch Street et il nous sera difficile de nous rendre dans l’une ou l’autre chaque semaine”, a-t-elle déclaré.

