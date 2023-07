La succession mène tous les nominés aux Emmy Awards avec 27 alors que HBO domine

HBO a dominé les nominations aux Emmy mercredi matin, avec le trio d’élite de Ssuccession, Le Lotus Blanc et Le dernier d’entre nous combinant pour un énorme 74, mais le thème dominant assombrissant la scène est la grève des écrivains en cours et la possibilité imminente que des acteurs puissent les rejoindre en aussi peu qu’une journée.

Succession et sa dynastie profondément dysfonctionnelle d’un pour cent a mené tous les nominés aux Emmy dans sa quatrième et dernière saison avec 27, dont le meilleur drame, qu’il a remporté deux des trois dernières années. Il a obtenu trois nominations pour le meilleur acteur dans un drame, Brian Cox, Jeremy Strong et Kieran Culkin obtenant tous des hochements de tête pour jouer les hommes du clan Roy, et Sarah Snook obtenant une nomination pour la meilleure actrice. Il a également obtenu quatre nominations pour le meilleur acteur de soutien dans un drame.

Pedro Pascal et Bella Ramsey jouent dans The Last of Us. L’émission à succès déménage à Vancouver pour sa deuxième saison. (Le dernier d’entre nous de HBO)

Les vacanciers maudits d’une station balnéaire sicilienne de la deuxième saison de Le Lotus Blanc a vraiment dominé les catégories de soutien, cependant, décrochant cinq nominations pour la meilleure actrice de soutien dans un drame – y compris des hochements de tête pour Jennifer Coolidge et Aubrey Plaza – et quatre autres pour le meilleur acteur de soutien.

Bella Ramsey et Pedro Pascal, le duo en quête de champignons dans Le dernier d’entre nous, chacun a obtenu des nominations par intérim. Le spectacle était deuxième derrière Succession avec 24 candidatures. Le Lotus Blanc en avait 23.

Melanie Lynskey joue la version adulte de Shauna dans Yellowjackets. Vingt-cinq ans après un accident d’avion, Shauna lutte pour réprimer les souvenirs et les comportements traumatisants de son séjour dans la nature. (Kailey Schwerman/Showtime)

Ted Lasso était en tête des comédies avec 21 nominations, dont la meilleure série comique et le meilleur acteur pour Jason Sudeikis.

Les nominés pour les séries dramatiques sont : Andor; Tu ferais mieux d’appeler Saul; La Couronne; Maison du Dragon; Le dernier d’entre nous; Succession; Le Lotus Blanc; Vestes jaunes.

Les nominés pour les séries comiques exceptionnelles sont : École primaire Abbott; Barry; L’ours; Service juridique; La merveilleuse Mme Maisel; Seuls les meurtres dans le bâtiment; Ted Lasso; Mercredi.

Les nominés pour les séries limitées ou d’anthologie sont : Bœuf; Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer; Daisy Jones et les Six; Fleishman est en difficulté; Obi Wan Kenobi.

Les nominées pour la meilleure actrice dans une série dramatique sont : Sharon Horgan, Mauvaises soeurs; Mélanie Lynskey, Vestes jaunes; Élisabeth Moss, Le conte de la servante; Bella Ramsey, Le dernier d’entre nous; Keri Russel, Le diplomate; Sarah Snook, Succession.

Ted Lasso a dominé les comédies avec 21 nominations, dont la meilleure série comique et le meilleur acteur pour Jason Sudeikis. (Apple TV)

Les nominés pour le meilleur acteur dans une série dramatique sont : Jeremy Strong, Succession; Bob Odenkerk, Tu ferais mieux d’appeler Saul; Kieran Culkin, Succession; Pedro Pascal, Le dernier d’entre nous; Brian Cox, Succession; Jeff Bridges, Le vieil homme.

Les nominés pour le meilleur acteur dans une série comique sont : Jeremy Allen White, L’ours; Jason Sudeikis, Ted Lasso; Bill Hader, Barry; Martin Court, Seuls les meurtres dans le bâtiment; Jason Segel, Contraction.

Les nominés pour la meilleure actrice dans une série comique sont : Quinta Brunson, École primaire Abbott; Rachel Brosnahan, La merveilleuse Mme Maisel; Christine Applegate, Mort pour moi; Jenna Ortega, Mercredi; Natacha Lyonne, Poker Face.

Les nominés pour le meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique sont : Anthony Carrigan, Barry; Bret Goldstein, Ted Lasso; Phil Dunster, Ted Lasso; Henri Winkler, Barry; James Marsden, Service juridique.

Scherma a déclaré lors de l’annonce que l’académie espère que les négociations « aboutiront à une résolution équitable et rapide ».

Les acteurs rejoignant les scénaristes de cinéma et de télévision en grève fermeraient davantage l’industrie et ce serait la première fois depuis 1960 que deux syndicats hollywoodiens sont en grève. Alors que les sorties de spectacles et de films se poursuivront, le travail sur les projets à venir cessera et les interviews promotionnelles et les apparitions d’acteurs pour soutenir les projets cesseront.

La possibilité d’une industrie affaiblie par deux grèves pourrait atténuer toute joie pour les personnes nommées et pourrait mettre un frein à la cérémonie prévue le 18 septembre sur le réseau Fox.