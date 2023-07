La succession d’un antifasciste abattu par la police dans l’État de Washington dépose une plainte pour mort injustifiée

TACOMA, Washington (AP) – Un procès fédéral allègue que la police de l’État de Washington n’avait pas d’autre plan que d’utiliser la force meurtrière contre un fugitif qui était en fuite en 2020 après avoir tiré sur un partisan d’un groupe d’extrême droite lors d’affrontements entre partisans de l’ancien président Donald Trump et Black Lives Matter dans les rues de Portland, Oregon.

« Les actions des officiers, avant, pendant et après la fusillade, montrent qu’ils n’avaient pas l’intention d’arrêter l’homme sans blessure, n’ont fait aucun effort pour suivre un tel plan ou avaient prévu d’utiliser la force meurtrière dès le début », a déclaré le procès déposé mardi devant le tribunal de district américain de Tacoma par la succession de Michael Forest Reinoehl, qui s’est identifié comme un antifasciste.

Reinoehl a tué par balle Aaron « Jay » Danielson lors d’affrontements chaotiques entre des manifestants contre l’injustice raciale et des groupes d’extrême droite qui ont organisé un rassemblement de voitures pro-Trump au centre-ville de Portland. La fusillade a attiré l’attention de Trump et a encore exacerbé les tensions dans la plus grande ville de l’Oregon, qui a connu des semaines de violentes manifestations contre l’injustice raciale et la brutalité policière après le meurtre de George Floyd.

Reinoehl a été filmé par une vidéo de surveillance en train de filmer Danielson, un partisan du groupe d’extrême droite Patriot Prayer, le 29 août 2020, après une manifestation soutenant Trump.

Trump a encouragé la chasse à l’homme pour Reinoehl, tweetant juste avant qu’il ne soit tué pour que la police «faite votre travail et faites-le vite».

Un groupe de travail fédéral tentait d’arrêter Reinoehl, 48 ans, dans un complexe d’appartements à Lacey, près d’Olympia, en septembre 2020 lorsque quatre agents lui ont tiré dessus alors qu’il sortait de sa voiture.

Des agents des forces de l’ordre en « treillis de style milice » ont parcouru un quartier résidentiel calme dans des véhicules banalisés, selon le procès: « Pendant ce temps, les agents ont pulvérisé plus de 40 balles dans le quartier, tuant (Reinoehl), faisant paître un enfant jouant à proximité, et frappant des voitures, des clôtures, des équipements de terrain de jeu, des bâtiments et des résidences.

Au moins cinq balles l’ont touché, selon le procès.

Un procureur de l’État de Washington a décidé de ne pas porter plainte contre la police qui l’a tué par balle.

L’État de Washington et la police locale fonctionnaient comme un groupe de travail du US Marshals Service.

« Par principe, nous ne commentons pas les litiges en cours », a déclaré mercredi Chris Loftis, porte-parole de la Washington State Patrol.

Le chef de la police de Lakewood, Patrick Smith, a déclaré que bien qu’ils ne commentent pas les litiges en cours, il a renvoyé une demande de commentaires au service juridique de la ville, qui n’a pas immédiatement répondu.

Le ministère américain de la Justice et le département du shérif du comté de Pierce n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’année dernière, un juge a rejeté une action en justice fédérale intentée contre la ville de Portland, le maire et le procureur du comté de Multnomah par la succession de Danielson.

Le procès avait allégué que la négligence autour d’affrontements de plus en plus violents entre des groupes concurrents à Portland avait créé un environnement qui encourageait l’anarchie et conduisait au meurtre.

The Associated Press