La succession du tireur de masse de la Nouvelle-Écosse dans les limbes alors que les poursuites se poursuivent

Plus de deux ans après qu’il se soit livré à un déchaînement meurtrier tuant 22 personnes, la succession de Gabriel Wortman reste ligotée dans un litige et sous le contrôle du curateur public.

Un inventaire déposé en décembre 2020 valorisait le domaine à plus de 2,1 millions de dollars. Cela comprenait 120 000 $ que la province a payés pour acheter le 200 Portapique Beach Rd., l’ancien emplacement du chalet de Wortman et d’autres bâtiments où le saccage a commencé.

Un porte-parole de la province a déclaré que l’achat avait été fait pour s’assurer qu’il n’y aurait pas de développement futur sur la propriété.

Depuis cet inventaire, la propriété du tireur à Dartmouth, qui était à la fois sa maison et l’emplacement de son cabinet de denturologie, a été vendue à une société basée à Dartmouth, PA Developments.

Le curateur public a conclu la vente en mars de l’année dernière. Les registres de propriété indiquent le prix de vente à un peu plus de 1,5 million de dollars.

Une entreprise de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, nommée PA Developments, a acheté l’ancien emplacement de l’entreprise de denturologie de Gabriel Wortman pour un peu plus de 1,5 million de dollars l’an dernier. (Eric Woolliscroft/CBC)

En plus des biens, l’inventaire de la succession répertorie plus de 880 000 $ dans d’autres avoirs financiers, y compris des comptes bancaires et des cartes de crédit.

La grande majorité de cet argent, 705 000 $, est en espèces La GRC a récupéré lorsqu’elle a fouillé les propriétés de Portapique . L’argent avait été enterré sur la propriété et avait survécu aux incendies qui avaient détruit les bâtiments. L’argent a été remis au curateur public en juin 2021.

Obtenir une image financière précise de la succession était compliqué par le fait que Wortman utilisait pratiques financières trompeuses.

Lors d’une perquisition au chalet Portapique de Gabriel Wortman, la GRC a découvert ce conteneur de munitions en métal caché sous le sol sous le pont, contenant de l’argent. L’argent était en liasses de billets de 100 $ totalisant 705 000 $. (Commission des pertes massives)

Dans son testament écrit à la main, il a nommé sa partenaire de longue date, Lisa Banfield, à la fois son unique bénéficiaire et l’exécuteur testamentaire de sa succession. Banfield a renoncé à son rôle d’exécuteur testamentaire, c’est pourquoi le curateur public administre la succession.

Cependant, elle n’a pas renoncé à sa prétention à la succession elle-même. Elle a intenté une action civile contre la succession, pour tenter d’obtenir une part de l’argent.

Mais Banfield n’est pas seul. Les familles de certaines des victimes de meurtre ont a lancé une action en justice contre la succession.

Lisa Banfield, la compagne du tireur qui a perpétré la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse en avril 2020, s’est exprimée devant la Mass Casualty Commission le 15 juillet. Elle demande une part de sa succession. (Radio-Canada)

Après le début de l’action en justice, cette action en justice a ensuite été modifiée pour nommer Banfield, son frère et son beau-frère comme intimés . Le trio a été ajouté au procès après avoir été accusé d’avoir fourni des munitions au tireur. Les accusations portées contre les trois ont été transmises à la justice réparatrice et officiellement retiré le mois dernier .

Quant à la succession, un communiqué du ministère provincial de la Justice indique qu’elle reste dans les limbes en raison des poursuites.

“Jusqu’à ce que les réclamations soient réglées”, indique en partie le communiqué, “toute dette ou tout paiement lié à la succession ne peut pas avancer”.