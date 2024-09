La succession de Michael Jackson affirme que son accusatrice tente d’extraire 213 millions de dollars

La succession de Michael Jackson a lancé une procédure judiciaire contre un ancien associé de la défunte icône de la pop, qui a menacé de porter de nouvelles allégations de conduite inappropriée avant la sortie d’un film dont les exécuteurs testamentaires espèrent qu’il mettra fin aux allégations d’abus sexuels sur mineurs qui ont entaché ses dernières années.

L’homme et quatre autres personnes ont déclaré à la succession vers 2019, une décennie après la mort du chanteur, qu’ils pourraient rendre publiques des allégations selon lesquelles il aurait agi de manière inappropriée avec certains d’entre eux lorsqu’ils étaient enfants.

En 2020, la succession a discrètement conclu un accord non publié jusqu’alors d’une valeur de 16,5 millions de dollars, en vertu duquel l’homme et les autres accusateurs ont accepté de défendre la réputation de Jackson.

Aujourd’hui, les personnes qui gèrent les droits musicaux et les droits d’image de Jackson accusent l’homme d’avoir inventé ses précédentes revendications tout en cherchant à obtenir 213 millions de dollars supplémentaires dans le cadre d’un nouvel accord avec la succession, selon une demande d’arbitrage. Ils ont signalé l’affaire au bureau du procureur américain à Los Angeles.

La succession de Jackson demande à un arbitre d’accorder des dommages et intérêts, d’ordonner à l’accusateur de respecter les termes de l’accord de 2020 et d’émettre une injonction lui interdisant de divulguer des détails qu’il avait auparavant accepté de garder secrets.

« L’accord contenait une clause stipulant qu’aucune des parties ne pouvait divulguer son existence à un tiers », a déclaré John Branca, un assistant de longue date de Jackson qui cogère le domaine.

Cet épisode illustre la façon dont les interactions de Jackson avec les enfants, qui ont conduit à des poursuites pénales et au moins à un règlement à l’amiable, continuent de peser sur sa succession des années après sa mort en 2009 suite à une surdose de sédatifs et d’anesthésiants. La succession de Jackson maintient que le chanteur n’a jamais eu de comportement inapproprié avec des enfants.

La succession, qui était initialement endettée de 500 millions de dollars, a depuis accumulé plus de 3 milliards de dollars – un chiffre révélé pour la première fois par ses exécuteurs testamentaires dans une interview au Financial Times.

Le revirement de situation s’est produit grâce à la vente de son catalogue musical, d’une comédie musicale de Broadway et de spectacles du Cirque du Soleil. Les bénéficiaires sont les trois enfants de Jackson, sa mère et des associations caritatives.

Dans une interview, Branca a déclaré : « Le moment est venu de se lever, de prendre position et de raconter l’histoire de Michael. »

L’homme qui aurait formulé ces accusations contre la succession de Jackson n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires. Son nom n’a pas été dévoilé par le FT.

Jackson est l’une des figures les plus célèbres mais aussi les plus controversées de l’histoire de la musique pop. Il est devenu célèbre dès son enfance grâce à sa voix envolée sur les chansons pop, soul et funk interprétées par son groupe familial, The Jackson 5. Il a ensuite enregistré Thrillerqui reste l’album le plus vendu de tous les temps plus de 40 ans après sa sortie.

Mais il a également été accusé à plusieurs reprises de conduite inappropriée avec des enfants, à partir des années 1990 et jusqu’à son procès en 2005. Bien que les récits des accusateurs aient parfois été contradictoires et que Jackson ait été acquitté lors du procès, les allégations ont fait des ravages.

Michael Jackson salue ses partisans en Californie après avoir été acquitté dans un procès en 2005 © Reuters

À sa mort, le testament de Jackson confiait à Branca et au directeur musical John McClain la responsabilité de gérer sa succession. Branca a passé la dernière décennie et demie à travailler pour rétablir les finances en difficulté du chanteur et son héritage compliqué.

La stratégie a subi un revers après le documentaire de HBO de 2019, Quitter Neverlandqui présentait les récits explicites de deux hommes, Wade Robson et James Safechuck, qui affirmaient que Jackson les avait abusés lorsqu’ils étaient enfants.

Peu de temps après, les cinq accusateurs anonymes, qui n’apparaissent pas dans le documentaire Neverland, ont fait part de leurs accusations. Selon les héritiers de Jackson, l’homme avait auparavant nié que Jackson ait eu un comportement inapproprié.

La succession a accepté de régler ces réclamations dans le cadre de ce qu’elle a décrit comme une « décision commerciale ». L’accord de règlement, signé en janvier 2020, a été présenté comme un achat de leurs droits de vie et un accord de conseil, chacun des cinq accusateurs devant recevoir 3,3 millions de dollars sur six ans.

Depuis lors, chacun des accusateurs aurait reçu 2,8 millions de dollars. Mais en janvier, avant que le dernier versement de 500 000 dollars ne soit effectué à chacun d’eux, l’homme a informé la succession qu’il n’avait plus l’intention de respecter l’accord et qu’il réclamait 213 millions de dollars de nouveaux paiements.

Les avocats de l’homme auraient exigé une « réponse substantielle » à leur demande de paiements supplémentaires et auraient averti qu’ils seraient « obligés d’élargir le cercle de connaissances » si l’ultimatum n’était pas respecté.

Ces demandes ont été formulées neuf mois après que les héritiers ont finalisé les termes de la vente de 50 % du catalogue musical de Jackson à Sony pour 600 millions de dollars, valorisant le montant total à 1,2 milliard de dollars. L’avocat de l’accusateur a demandé aux héritiers s’ils avaient divulgué sa réclamation à Sony, ce qui fait planer le spectre d’un risque pour les nouveaux propriétaires de la musique de Jackson.

La succession de Jackson a redressé la barre grâce à des projets lucratifs, notamment le spectacle du Cirque du Soleil « Michael Jackson ONE » © Getty Images

À la mort de Jackson, sa succession était criblée de dettes après des années de pratiques commerciales infructueuses et de dépenses excessives.

Les progrès ont été inégaux pour sortir du trou ; le spectacle de Broadway a rapporté 216 millions de dollars, selon Broadway World. Quitter Neverlandselon Branca, les publicités nationales avec Nike et deux banques qui payaient chacune 1 à 2 millions de dollars par an se sont évaporées et la fréquentation du spectacle Cirque de MGM a chuté pendant une période prolongée.

La succession s’est faite discrète pendant quelques années mais adopte désormais une approche plus affirmée pour défendre le nom de Jackson. Le film biographique est réalisé par Antoine Fuqua, avec l’acteur Miles Teller dans le rôle de Branca.

« Nous avons survécu Quitter Neverland « Mais je ne suis pas sûr que nous aurions pu le faire avec ces allégations supplémentaires », a déclaré Branca. Ses avocats, a-t-il dit, lui ont dit : « Vous n’avez pas le choix. Si ces personnes se manifestent et font ces allégations, alors Michael est fini, son héritage est fini, l’affaire est finie. »

Cet article a été mis à jour après que la succession de Jackson a fourni des détails supplémentaires sur le calendrier de la demande de paiement et sur l’accord avec Sony.