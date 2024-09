La succession de JOEY JORDISON règle le procès contre SLIPKNOT

Joey JordisonLa succession de ‘s a réglé un procès qu’elle avait intenté contre NŒUD COULANT.

Avocats pour Rouleau compresseur, LLCle successeur en intérêt de Jordisona déposé un avis de règlement inconditionnel le 17 septembre devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, et une demande de rejet a été déposée le même jour, selon des documents obtenus par BLABBERMOUTH.NETLes termes de l’accord n’ont pas été dévoilés.

JordisonLa succession de ‘s a déposé une plainte en juin 2023, accusant NŒUD COULANT d’avoir profité de sa mort après avoir « brutalement » expulsé le batteur du groupe par e-mail il y a plus de dix ans. JoeyLa succession de ‘s a également affirmé que NŒUD COULANT n’avait pas réussi à restituer « au moins 22 objets » appartenant au batteur après avoir « promis de restituer tous Jordison« Les affaires de ‘s. »

Dans la plainte, Rouleau compresseur accusé NŒUD COULANT membres Corey Taylor et Michael Shawn « Clown » Crahan et les sociétés associées pour ne pas avoir restitué « les instruments de musique, le matériel et la garde-robe » appartenant à Joey. Rouleau compresseur a également allégué que NŒUD COULANT inclus ces articles « dans un voyage NŒUD COULANT musée appelé Fête des nœuds et la ligne[d] leurs poches avec le profit de Jordison« La base de fans dévouée de ».

« Après avoir donné un coup de pied brusque Jordison de NŒUD COULANT en 2013, Taylor et Crahan expressément promis dans un accord écrit de restituer la totalité Jordisonles biens de en échange de Jordison« la promesse de la société de renoncer à certaines réclamations contre eux », peut-on lire dans la plainte. « L’accord contenait une liste non exclusive de grandes catégories d’articles qui [Taylor and Crahan] représentés étaient en leur possession et qu’ils reviendraient à Jordison. [Taylor and Crahan] censé se conformer à l’accord en retournant certains articles à Jordison mais, à l’insu de Jordison, [they] avaient exécuté l’accord sans intention de s’acquitter de leurs obligations en vertu de celui-ci et avaient sciemment caché Jordison qu’ils possédaient de nombreux autres objets appartenant à Jordison qu’ils ne revinrent jamais vers lui.

Selon la poursuite, Jordisonavec Crahan et Paul Grayformé NŒUD COULANT en 1995. En 1999, NŒUD COULANT membres du groupe Crahan, Gris, Taylor et Jordison conclu un accord de partenariat et formé le Partenariat avec Slipknot. En 2010, Jordison a commencé à ressentir des symptômes qui ont été diagnostiqués plus tard comme une myélite transverse aiguë. La maladie neurologique a progressé au point que Jordison a perdu l’usage de sa jambe gauche. En 2013, JordisonL’état de santé de s’est aggravé, Crahan et Taylor « brusquement frappé Jordison de NŒUD COULANT par courrier électronique », affirme la poursuite. « L’insensibilité de Jordisonles licenciements et autres mauvais traitements infligés par Crahan et Taylor ont été largement rapportés et critiqués par les fans du groupe. Depuis les années 1990, Jordison avait consacré sa vie à faire NŒUD COULANT une sensation métallique, d’où Crahan et Taylor en a largement profité. Cela n’avait aucun sens Crahan et Taylor traiterait Jordison avec un tel dédain, surtout à la lumière de Jordison« La santé déclinante de »

En 2015, Jordisond’une part, et la Partenariat avec Slipknot, Slipknot, Inc., Crahan et Taylord’autre part, a conclu un accord de libération pour racheter Jordisonl’intérêt de Partenariat avec Slipknot. L’accord de libération requis Crahan et Taylor « à suivre sans délai l’exécution complète de la[e] Accord de libération » retour à Jordison « tout bien, y compris le matériel ou l’équipement musical, appartenant à » Jordison« qui est maintenant en possession de » Crahan et Taylor.

Le procès a continué à exploser Taylor et Crahan pour la façon dont ils ont agi dans les mois qui ont suivi Jordisondécès tragique en juillet 2021 à l’âge de 46 ans.

« Alors que la famille, les amis et les fans pleuraient la perte du batteur légendaire, aucun des membres du groupe n’a exprimé ses condoléances Jordison« la famille de M. Trump après son décès », peut-on lire dans la plainte. « Au lieu de cela, Taylor et Crahan a cherché sans pitié à profiter de Jordisonla mort de. NŒUD COULANT a sorti un nouvel album en 2022 intitulé « La fin, jusqu’à présent »Les critiques des fans de l’album manquent rarement l’occasion de se lamenter Jordisonl’absence de. Taylor et Crahan utilisé sans pitié JordisonLa mort de ‘s comme moyen de marketing pour leur nouvel album. Taylor dédié publiquement « La fin, jusqu’à présent » à Jordisonaffirmant que la réalisation de JordisonLe décès de s’est « glissé » pendant la réalisation de l’album. Taylor a même reconnu que lui et Crahan avait maltraité Jordison Dans une interview, il a déclaré aux fans qu’ils « espéraient se réconcilier avec lui, et c’est une de ces choses qui vous disent : quoi que vous ayez à faire, faites-le maintenant, car vous ne savez jamais quand vous allez perdre quelqu’un ». Le pire de tout, c’est peut-être que Crahan et Taylor a menti publiquement aux fans en disant qu’ils avaient contacté Jordisonla famille de s’occuper d’eux et leur exprimer leurs condoléances et leur amour pour Jordison à la suite de son décès. C’était totalement faux et profondément bouleversant pour JordisonLa famille de ‘s a lu un mensonge aussi flagrant sur Internet. Il est clair que Taylor et Crahan ne s’en souciait pas réellement Jordison ou sa famille ; ils ne se souciaient que de faire de la publicité et de vendre le nouvel album.

Selon la plainte, Taylor et Crahan « a continué à profiter de Jordisonla mort de et sa base de fans en deuil à ce jour, en affichant Jordisonles affaires de ‘s lors d’un voyage NŒUD COULANT musée appelé Fête des nœudsLe musée a fait de nombreuses escales au cours de plusieurs années et [Taylor and Crahan] ont largement profité de JordisonLa volonté des fans de payer les frais d’entrée pour voir Jordison« Les objets emblématiques de en personne. »

Après le dépôt de la plainte, NŒUD COULANTL’équipe juridique de a répondu par le biais de documents judiciaires et a demandé que le procès soit rejeté, déclarant : « Les défendeurs nient généralement chacune des allégations et des prétendues réclamations énoncées dans la première plainte modifiée du plaignant et nient en outre que le plaignant ait droit à une quelconque réparation. »

NŒUD COULANT a annoncé sa séparation avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de son départ. Le batteur a ensuite publié une déclaration affirmant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

Jordison et les membres de NŒUD COULANT avait été silencieux et évasif sur les raisons de son renvoi du groupe, mais Joey j’en ai finalement parlé en 2016 en recevant un prix à la Prix ​​Golden Gods de Metal Hammer à Londres, en Angleterre.

en février 2022, Taylor a dit que JordisonLe décès de M. Trump lui a brisé le cœur. « Cela m’a beaucoup touché, même si je ne l’avais pas vu ni parlé depuis très longtemps », a-t-il déclaré lors d’une séance de questions-réponses lors de la cérémonie annuelle de remise des prix. Fête des monstres fous convention de fans. « Et je n’entrerai pas dans les détails, mais je dirai que cela nous a tous vraiment touchés. La première personne que j’ai appelée était ClownJoey travaillé à — genre, chemin « À l’époque, il travaillait de nuit. Quand je ne travaillais pas au magasin de porno, j’y allais. Et ils étaient toujours en train de comploter, ils s’asseyaient toujours ensemble pour comploter. C’était comme : « J’ai eu une putain d’idée. OK ? On va se mettre le feu au visage ». Et je répondais : « Non, tu ne vas vraiment pas faire ça ».

Il a continué : « Toute cette histoire et tous ces souvenirs sont revenus à l’esprit. Et sa santé en faisait évidemment partie. Et c’était triste parce que cet homme était probablement l’une des personnes les plus douées que j’ai jamais vues dans ma vie… C’était bien trop tôt. Et cela m’a brisé le cœur. Peu importe ce qui s’était passé entre nous, cela m’a brisé le cœur. C’était dur… C’est toujours C’est difficile d’y penser. J’y pense maintenant et cela ne me semble pas réel. Cela nous a donc frappés tout autant. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous lui rendons hommage. etPaul à la fin de [each SLIPKNOT] « Montrer — pour m’assurer que les gens réalisent que même s’il est parti, il fait toujours partie de la famille, et il le sera toujours. »

Corey précédemment ouvert à propos de JoeyDécès de lors d’une apparition en septembre 2021 sur SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk »À l’époque, il avait déclaré : « Notre première préoccupation était évidemment sa famille, nous l’avons donc contacté immédiatement pour nous assurer qu’ils allaient bien, pour leur faire savoir que s’ils avaient besoin de quelque chose de notre part, ils pouvaient absolument nous le demander.

« C’est une sacrée tragédie », Taylor suite. « Il était bien trop jeune et bien trop talentueux pour être perdu comme ça.

« Je sais que beaucoup de gens s’interrogent sur les circonstances qui l’ont conduit à ne plus faire partie du groupe, et c’est comme, nous n’allons pas en parler, parce que je préfère parler de son héritage, qui est qu’il a aidé à créer ce groupe que nous nous sommes tous battus pour maintenir et faire vivre.

« Le simple fait qu’il ne soit plus là maintenant, c’est toujours… je n’arrive toujours pas à y croire », Corey ajouté.

En 2014, Taylor dit Marteau en métal ce tir Jordison après 18 ans a été « l’une des décisions les plus difficiles » que le groupe ait jamais prises, ajoutant que Joey est « à un endroit de sa vie » qui n’est « pas là où nous sommes ».

Taylor Il a déclaré qu’il ne pouvait pas entrer dans les détails pour des raisons juridiques, mais a admis : « C’est quand une relation atteint ce point critique et qu’une personne va dans un sens et vous dans l’autre. Et vous pouvez essayer de les amener à aller dans votre sens ou d’essayer d’aller dans leur sens, à un moment donné, vous devez aller dans la direction qui vous convient. Je parle dans les termes les plus généraux, en ce qui concerne Joey. Je pense que pour résumer, c’était l’une des décisions les plus difficiles que nous ayons jamais prises.

Taylor Il a déclaré que le groupe était « heureux en ce moment et nous espérons qu’il l’est aussi… il est juste à un stade de sa vie, en ce moment, qui n’est pas là où nous en sommes ».

Il y a six ans, Joey a révélé qu’il travaillait sur son tout premier livre.

En 2018, Jordison a terminé une tournée européenne avec le supergroupe international de death metal SINSAENUM.

Crédit photo : Anthony Dubois (avec l’aimable autorisation de oreilleMUSIQUE)

La même année où il est sorti NŒUD COULANT, Jordison a lancé le groupe CICATRICE LE MARTYR et plus tard, VIMIC.