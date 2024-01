La succession de George Carlin poursuit en justice pour une comédie spéciale prétendument générée par l’IA

La succession de George Carlin poursuit les créateurs d’une comédie spéciale en ligne qui prétendait imiter la voix et le sens de l’humour du défunt comédien grâce à l’intelligence artificielle. “George Carlin : I’m Glad I’m Dead”, une vidéo d’une heure prétendument écrite, doublée et illustrée par un modèle d’IA formé sur des décennies de routines comiques de Carlin, constitue une violation du droit d’auteur, selon le procès intenté cette semaine au District central de Californie.

“Cette affaire ne concerne pas seulement l’IA”, a déclaré Josh Schiller, avocat des plaignants, dans un communiqué. “Il s’agit des humains qui utilisent l’IA pour violer la loi, enfreindre les droits de propriété intellectuelle et bafouer les bonnes mœurs.”

La vidéo, mise en ligne ce mois-ci et retirée du public après le dépôt du procès, s’ouvre avec la voix de “Dudesy”, un “état de l’art entertainment AI » qui prétend écrire une série de podcasts pour deux hôtes humains, Will Sasso et Chad Kultgen, en explorant leurs e-mails personnels, leurs SMS et leurs réseaux sociaux. Les représentants de Sasso et Kultgen, nommés accusés, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

“JE J’ai écouté tout le matériel de George Carlin et j’ai fait de mon mieux pour imiter sa voix, sa cadence et son attitude, ainsi que le sujet qui, je pense, l’aurait intéressé aujourd’hui, “ Mec dit, avant de se lancer dans des blagues d’actualité, illustrées d’un diaporama d’images apparemment générées par l’IA.

« Si vous êtes en Amérique, vous êtes spécial. Dieu a créé quelque chose juste pour vous, quelque chose qu’aucun autre pays sur la planète n’obtient. C’est totalement aléatoire, sans rapport avec votre régime alimentaire, votre exercice, votre style de vie, votre âge, votre race, votre sexe, votre sexualité ou votre prédisposition génétique », explique le faux Carlin au début de la routine.

L’image d’un héros d’action portant un drapeau américain en guise de cape et tenant un fusil tactique dans chaque main apparaît à l’écran pour la punchline : “Bien sûr, je parle de fusillades de masse !”

Une piste de rire rythme le set, qui aborde également des sujets tels que les athlètes trans et la richesse des milliardaires.

Ce procès fait partie d’un nombre croissant de batailles juridiques contre les sociétés d’IA qui exploitent Internet pour former leurs logiciels. En septembre, George RR Martin, Jodi Picoult et d’autres auteurs célèbres ont signé un procès accusant OpenAI de « vol systématique ».

Fans de Carlin fustigé le spécial Dudesy sur les réseaux sociaux, certains affirmant qu’il ne capturait pas l’essence de la légende du stand-up. Parfois surnommé « le doyen des comédiens de la contre-culture », Carlin a été un éminent artiste de stand-up pendant plus d’un demi-siècle jusqu’à sa mort en 2008. La diffusion radiophonique de son monologue « Sept mots que vous ne pourrez jamais dire à la télévision » a été au cœur de l’histoire. Décision de la Cour suprême de 1978 dans Commission fédérale des communications c. Fondation Pacificaqui a soutenu que la FCC a le droit de réglementer le matériel indécent.

Certains se sont également demandé si l’émission était entièrement générée par l’IA, comme l’ont affirmé Sasso et Kultgen. En écrivant dans le média d’information technologique Ars Technica, Kyle Orland a noté que les modèles d’IA ne sont pas si avancés et que les animateurs ont parfois laissé entendre que Dudesy pourrait être un peu comique par opposition à l’IA réelle.

Le procès note que dans un épisode de podcast où Sasso et Kultgen a expliqué «AI Carlin», ils ont dit que n’importe qui aurait pu créer lui-même ce spécial avec la technologie d’aujourd’hui, mais qu’un acteur humain écrirait le script et le téléchargerait dans un générateur de voix IA.

Quelle que soit la manière dont la vidéo a été réalisée, la fille de Carlin a insisté sur le fait qu’elle ne devrait pas être mise en ligne.

«Je comprends et partage le désir de plus de George Carlin. Moi aussi, je veux plus de temps avec mon père”, a déclaré Kelly Carlin dans un communiqué vendredi. « Mais il est ridicule de prétendre qu’il a été « ressuscité » grâce à l’IA. Le « George Carlin » dans cette vidéo n’est pas le bel humain qui a défini sa génération et m’a élevé avec amour. Il s’agit d’un fac-similé mal exécuté, bricolé par des individus sans scrupules pour capitaliser sur l’extraordinaire bonne volonté que mon père a établie auprès de sa base de fans adorateurs.

Le procès – intenté contre Sasso, Kultgen, Dudesy LLC et 20 personnes anonymes impliquées dans le logiciel d’IA et le spécial – qualifie la vidéo « d’appropriation illégale de l’identité de Carlin » par son utilisation non autorisée du catalogue de travail du comédien pour apparemment former l’IA.