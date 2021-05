La succession de Billy Brown, star de l’Alaskan Bush People, a été victime d’un procès de 500000 $ alors que le patriarche défunt «  n’avait pas payé les bénéfices des investisseurs  »

La succession de Billy Brown, star d’ALASKAN Bush People, a été poursuivie pour 500 000 $, car le défunt patriarche n’aurait pas payé les bénéfices d’un investisseur réalisés sur l’émission et sur la vente de livres.

Gamelle décédé à l’âge de 68 ans en février après avoir subi une crise fatale.

L’épouse de Billy, Ami, est la représentante personnelle de la succession[/caption]

Le Sun peut révéler en exclusivité que Robert Maughon, un médecin du Tennessee, a intenté une action en justice contre la succession de Billy et l’entreprise du défunt patriarche Alaskan Wilderness Family Productions pour rupture de contrat le 27 avril 2021.

Dans les documents judiciaires, Robert a affirmé qu’il avait conclu un contrat avec Billy le 6 janvier 2009, dans lequel il avait investi 20 000 $.

Il a affirmé que Billy, qui est un auteur, avait accepté de lui verser 10% des revenus de la publication et des ventes d’Alaska Wilderness Family Productions provenant de livres écrits par Billy.

Les paiements étaient censés être pour une période de 10 ans à compter de la date du contrat.

Le regretté Billy a été accusé de ne pas verser 10% des bénéfices à un investisseur[/caption]

Robert a déclaré dans les documents judiciaires: «Billy Bryan Brown n’a pas payé au demandeur Robert Micky Maughon les sommes demandées dans le contrat de dix ans.»

Il a ensuite allégué qu’un deuxième contrat avait été conclu le 25 janvier 2009, dans lequel il avait investi 10 000 $ à vie.

Robert a affirmé que Billy avait accepté de lui payer 10% «du revenu brut d’Alaska Wilderness Family Productions provenant des œuvres créatives de Billy Bryan Brown, notamment des livres, des films, la télévision et des documentaires».

Il a affirmé: «Billy Bryan Brown et [the business] n’ont pas payé au demandeur les sommes demandées dans le contrat à vie. »

Les bénéfices sont prétendument tirés du spectacle Alaskan Bush People, de la vente de livres et plus encore[/caption]

Robert a déclaré que le montant ne peut être connu sans comptabilité, mais qu’il pense que Billy a gagné 500 000 $ par épisode d’Alaskan Bush People, qui a duré 10 émissions la saison la plus récente.

Il réclame 500 000 $ et un procès.

Il a fourni les deux contrats présumés dans le procès, tous deux apparemment notariés et avec la signature de Billy.

Robert a également déposé une réclamation de créancier dans le cas de la succession de Billy Brown.

Le procès a également été déposé dans le cas de la succession de Billy[/caption]

La succession de Billy et l’entreprise n’ont pas répondu à la poursuite ou à la réclamation.

Un avocat d’Ami n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de The Sun.

Comme The Sun l’a rapporté en exclusivité, la femme de Billy Suis-je, 57, a demandé à être le représentant personnel de sa succession, qui a été approuvé.

Ami a révélé « qu’aucun testament valide n’a été trouvé. »

Son épouse a indiqué que ses actifs s’élevaient à 439 000 $, dont 415 000 $ en biens immobiliers pour quatre parcelles de terrain.

Il avait 2000 $ sur un compte bancaire Wells Fargo.

Ses meubles et articles ménagers valaient 10 000 $ et il avait 12 000 $ de bétail.

Au moment de son décès, il devait 27 000 $ en factures médicales, ce qui fait de sa succession une valeur de 412 000 $.

L’affaire d’homologation aussi inclus son certificat de décès officiel.

Sa cause de décès a été déterminée comme étant un arrêt cardiaque probable, une insuffisance cardiaque congestive et une maladie coronarienne.

Billy est décédé en février des suites d’une crise[/caption]

Les autres conditions qui ont contribué à sa mort étaient l’emphysème et les convulsions.

L’usage du tabac a également contribué au décès de Billy.

Comme Le soleil a précédemment rapporté, le bureau du shérif de Washington a confirmé qu’un hélicoptère médical avait été demandé, mais il est finalement «décédé à la maison» après une tentative de RCR.

Un porte-parole du bureau a déclaré au Sun: «Des médecins et des pompiers étaient sur les lieux une heure et demie avant que le bureau du shérif ne soit appelé. Nous répondons à tous les décès. À ce stade, rien de suspect ou de criminel. »

La famille et l’équipage étaient au moment de sa mort[/caption]

Le Soleil a obtenu le rapport d’enquête qui a révélé un membre de l’équipe de production a appelé le 911 à 16 h 13 après avoir reçu un appel de Bear, le fils de Billy et Ami, lui le père «ne respirait pas».

Le rapport note Ours, 33 ans, a tenté d’appeler, mais «n’a pas pu passer» aux autorités.

Un adjoint du bureau du shérif de Washington est arrivé sur les lieux lorsque l’appel médical a entraîné une «mort sans surveillance».

Le notateur a écrit dans le rapport: «On m’a dit qu’un homme de 68 ans aurait été en crise d’épilepsie, que l’homme ne répondait plus et avait cessé de respirer. La RCR avait été effectuée sur le mâle sans succès. »

Crew était à Washington pour filmer la saison à venir[/caption]

L’officier a écrit que «plusieurs personnes» se trouvaient à l’intérieur de la résidence de Washington, y compris des membres de la famille et de l’équipage.

Le député a poursuivi dans le rapport: «Je suis entré, il y avait plusieurs personnes à l’intérieur de la résidence.

«J’ai été informé que tout le monde à l’intérieur était de la famille, à l’exception de trois personnes qui faisaient partie de l’équipe de production et étaient sur les lieux peu de temps après l’urgence médicale.»

Ami a parlé à la police au moment de sa mort[/caption]

le le notateur a interrogé sa femme Ami et leur fils Gabe, 31.

Le rapport disait: «J’ai parlé brièvement avec Amora Brown, épouse du défunt homme, Billy Brown.

«J’ai présenté mes condoléances pour la perte de sa famille, puis j’ai pu obtenir des informations sur elle et Billy, ainsi que des connaissances médicales de base sur Billy.





«J’ai parlé à Gabriel, l’un des fils de Billy et j’ai pu obtenir des documents sur les médicaments de Billy, j’ai également confirmé les problèmes de santé de Billy avant son décès.

Billy était le patriarche de la Peuple de Bush d’Alaska famille.

Il laisse dans le deuil Ami et leurs enfants Mat, Bam Bam, Ours, Gabe, Noé, oiseau et pluie.

Billy était le patriarche de sa famille[/caption]