La succession d’Anne Heche poursuivie pour 2 millions de dollars par une femme qui a perdu sa maison dans un accident de voiture – National

La femme dont la maison californienne a été détruite dans l’accident de voiture qui a tué Anne Heche poursuit la succession de l’acteur pour au moins 2 millions de dollars américains (environ 2,6 millions de dollars canadiens).

Lynne Mishele a vécu et travaillé dans la maison de location de Mar Vista dans laquelle Heche a conduit sa Mini Cooper le 5 août. Selon les documents judiciaires, Mishele a affirmé que sa maison et ses biens avaient été anéantis à la suite de l’accident et de “l’enfer imposant” qui a suivi. Mishele, ses deux chiens et sa tortue de compagnie n’ont pas été blessés physiquement.

Heche, 53 ans, est décédé des suites d’une “lésion cérébrale anoxique grave”. Soixante pompiers auraient tenté de tirer Heche de sa voiture pendant au moins une heure. Elle était consciente à l’époque, mais est ensuite tombée dans le coma. Elle a été déclarée légalement morte le 12 août et a été retirée du système de survie deux jours plus tard.

Dans le procès intenté à Los Angeles la semaine dernière, Mishele et ses avocats ont qualifié l’accident de voiture d ‘”incident horrible et tragique”.

Mishele a allégué que la voiture de Heche a traversé le jardin, le salon, la cuisine, le bureau à domicile, un placard et la buanderie de la propriété avant de s’arrêter “à quelques mètres” d’elle et de ses animaux de compagnie.

Mishele a affirmé que l’incident l’avait laissée “complètement traumatisée” et a déclaré qu’elle souffrait maintenant d’insomnie, d’anxiété et de dépression.

Le procès alléguait que Mischele était “exceptionnellement surpris en entendant des bruits forts, tourmenté par des cauchemars et des flashbacks de l’incident, terrifié à l’idée de marcher dehors et, en plus, sans endroit où vivre”.

“En conséquence directe de la conduite scandaleuse et des actes illégaux de Heche, (Mishele) et ses animaux de compagnie bien-aimés ont presque perdu la vie, sans oublier que (Mishele) a également eu une vie entière de ses biens personnels détruits dans l’incendie”, a déclaré le procès. lit.

Le dossier juridique alléguait qu’une analyse de sang de Heche avait découvert la présence de cocaïne et de fentanyl dans son système. (Cette allégation n’a pas été prouvée ni confirmée publiquement par la police ou les forces de l’ordre.)

Bien que la police enquêtait à l’origine sur l’accident comme un incident de conduite avec facultés affaiblies, l’enquête a été abandonnée après que Heche a été déclaré en état de mort cérébrale. Le coroner a déclaré que la mort de l’acteur était un accident.

En août, Mishele a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle elle a qualifié la mort de Heche de “dévastatrice” et a envoyé de l’amour à la famille et aux enfants de l’acteur.

Le procès de Mishele n’est que l’action en justice la plus récente concernant la succession de Heche. Le fils de l’acteur, Homer Laffoon, a soumis des documents judiciaires demandant qu’il soit autorisé à administrer la succession de sa mère. Heche n’avait pas de testament à sa mort. La pétition répertorie Laffoon et Atlas Tupper, 13 ans, le fils de Heche avec l’ancien partenaire James Tupper, comme ses seuls héritiers.

Heche a remporté un Daytime Emmy Award en 1991 pour ses rôles de sœurs jumelles identiques dans le feuilleton NBC Un autre monde. Heche a également joué dans la comédie d’aventure de 1998 Six jours sept nuits avec Harrison Ford et a joué aux côtés de Demi Moore et Cher dans le téléfilm HBO Si ces murs pouvaient parler.

Plus tard dans sa carrière, Heche a joué le rôle de membre senior de la Defense Intelligence Agency dans la série télévisée NBC. Le brave et est apparu sur le spectacle de la concurrence Danser avec les étoiles fin 2020.

— Avec des fichiers de Reuters