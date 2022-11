La subvention des contribuables aux géants de l’énergie “pourrait dépasser 100p dans la livre” si Hunt augmente la taxe sur les bénéfices exceptionnels

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Une hausse attendue de la taxe exceptionnelle sur le pétrole et le gaz pourrait amener le Trésor à payer plus d’allégements fiscaux aux entreprises qui investissent en mer du Nord que la valeur de l’investissement lui-même.

Le chancelier Jeremy Hunt envisage d’augmenter le prélèvement d’urgence de 25 à 35% des bénéfices de l’extraction de pétrole et de gaz dans sa déclaration d’automne de jeudi, afin de lever 45 milliards de livres sterling au cours des cinq prochaines années.

L’annonce évoquée – qui devrait également prolonger la taxe sur les bénéfices énergétiques jusqu’en 2028 à partir de sa date de fin actuelle de 2026 et faire entrer des générateurs d’électricité pour la première fois – a déclenché des avertissements selon lesquels les entreprises pourraient abandonner des plans d’investissement d’une valeur de plusieurs milliards.

Mais les chercheurs de la campagne anti-combustibles fossiles Uplift calculent que, à moins que les règles ne soient modifiées, une bizarrerie dans la conception de la taxe pourrait en fait signifier que les contribuables obtiendraient plus de secours sur les projets d’investissement que ne vaut l’investissement.

Les géants de l’énergie qui reçoivent actuellement 91 pences d’aide pour chaque livre sterling qu’ils investissent pourraient à la place recevoir 109 pences dans le cadre du nouveau régime, ce qui signifie en fait que le contribuable paie pour l’investissement et remet 9 % supplémentaires de sa valeur en aide supplémentaire.

L’allégement a aidé les entreprises à compenser l’impact de la taxe sur les bénéfices exorbitants, qui ont atteint 7,1 milliards de livres sterling pour BP et 8,2 milliards de livres sterling pour Shell sur une seule période de trois mois alors que la guerre en Ukraine faisait grimper les prix. Shell n’aurait payé aucun impôt sur ses bénéfices britanniques grâce à cette subvention et à d’autres.

Dans le cas de l’énorme nouveau champ pétrolifère de Rosebank au large des Shetland, les calculs d’Uplift suggèrent qu’Equinor et ses partenaires récolteront effectivement plus d’un demi-milliard de livres de subventions du gouvernement britannique pour développer le champ.

Cela survient alors que le sommet COP27 en Égypte débat des propositions visant à éliminer progressivement les subventions à l’extraction de combustibles fossiles dans le but de freiner le réchauffement climatique.

La directrice d’Uplift, Tessa Khan, a déclaré: «Lorsque les ménages britanniques sont confrontés à des factures énergétiques en flèche et que des millions de personnes seront contraintes à la précarité énergétique cet hiver, il est inadmissible que ce gouvernement accorde effectivement des milliards de subventions aux contribuables aux sociétés pétrolières et gazières engrangeant des bénéfices records. .

« Les nouveaux projets pétroliers et gaziers ne feront rien pour réduire nos factures énergétiques : la plupart de ce qui est subventionné en mer du Nord est du pétrole destiné à l’exportation et se traduira simplement par plus de profits pour les dirigeants pétroliers.

« Cette échappatoire flagrante doit être fermée. Ce n’est pas une décision difficile, chancelier. Défendez les contribuables britanniques et corrigez cette échappatoire. Si cela signifie tenir tête aux profiteurs des sociétés pétrolières et gazières, qu’il en soit ainsi.

L’échappatoire découle de la structure complexe des allégements fiscaux sur les investissements en mer du Nord.

Dans le cadre d’accords de longue date, les entreprises ont droit à un allégement de 46,25 pence pour chaque livre qu’elles investissent à l’étranger.

La taxe sur les bénéfices énergétiques de M. Sunak comprenait un allégement supplémentaire de «déduction pour amortissement» de 100% de la taxe de 25p et une «déduction pour investissement» de 80% – un total de 45p pour chaque livre investie, portant l’allégement global à 91,25p dans le livre.

Si ceux-ci restent inchangés alors que le prélèvement passe à 35%, cela portera les allégements fiscaux exceptionnels à 63p et le total réclamable par les entreprises à 109,25p pour chaque livre investie.

Un porte-parole du Trésor a refusé de commenter les plans de M. Hunt concernant la taxe sur les bénéfices exceptionnels dans la déclaration de jeudi.

Mais le porte-parole a déclaré: «Le prélèvement sur les bénéfices énergétiques devrait rapporter 17 milliards de livres sterling cette année et la prochaine pour aider à financer le soutien au coût de la vie de 8 millions de personnes.

“Nous voulons également voir le secteur réinvestir ses bénéfices pour soutenir l’économie, les emplois et notre sécurité énergétique, c’est pourquoi plus une entreprise investit au Royaume-Uni, moins elle paiera d’impôts.”

L’organisme commercial Offshore Energies UK a déclaré que les producteurs de pétrole et de gaz payaient déjà des impôts de 40% sur leurs bénéfices, qui ont été portés à 65% par l’Energy Profits Levy et atteindraient un total époustouflant de 75% si la manne la taxe atteint 35 pour cent.

Ils ont averti qu’une «supertaxe» de ce type nuirait aux investissements, compromettant la sécurité énergétique du Royaume-Uni, qui dépend toujours du gaz et du pétrole pour 75% de son énergie.

Un porte-parole a déclaré que l’industrie était “complètement décontenancée” par la volonté du chancelier d’envisager d’augmenter la taxe.

“Notre industrie joue un rôle essentiel dans la fourniture d’approvisionnements énergétiques fiables et responsables au Royaume-Uni, avec tous les avantages que cela apporte en générant des impôts, en sécurisant l’énergie et les emplois pour les travailleurs britanniques”, a-t-il déclaré.

“Imposer des taxes supplémentaires soudaines rendra encore plus difficile pour ces entreprises d’investir dans la production d’énergie au Royaume-Uni – à la fois le gaz et le pétrole dont nous avons besoin aujourd’hui, et le vent, l’hydrogène et d’autres énergies à faible émission de carbone dont nous avons besoin pour atteindre le zéro net d’ici 2050.

« Faire sortir les investissements des eaux britanniques vers d’autres pays augmentera la dépendance à l’égard de l’énergie importée, réduira le flux fiscal vers le Trésor et rendra encore plus difficile l’augmentation de notre production nationale d’énergies à faible émission de carbone.

« Nous avons besoin d’un éventail diversifié d’opérateurs offshore et de sociétés de chaîne d’approvisionnement dotés des compétences et des personnes nécessaires pour construire l’avenir énergétique à faible émission de carbone que nous souhaitons tous voir. Cela nous préoccupe profondément que la complexité du secteur énergétique offshore britannique ne soit pas prise en compte alors que nous sommes à l’aube d’une transition aussi importante.”