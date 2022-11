La subvention ComEd de 50 000 $ ajoute un véhicule électrique au programme d’éducation à la conduite de l’école secondaire DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Un véhicule électrique et deux bornes de recharge font désormais partie du programme d’éducation des conducteurs de DeKalb High School, rendu possible grâce à une subvention de 50 000 $ de ComEd.

Une nouvelle Chevy Bolt a rejoint la flotte de DeKalb High School plus tôt cette année suite à la subvention facilitée par la DeKalb Education Foundation, qui a été fournie par ComEd via son programme EVs (véhicules électriques) pour l’éducation, selon un communiqué de presse.

“Les élèves du lycée DeKalb auront désormais une occasion unique de conduire un véhicule électrique tout en apprenant les règles de sécurité sur la route”, a déclaré la directrice du lycée DeKalb, Donna Larson, dans le communiqué.

Le programme de formation des conducteurs de DeKalb High School compte actuellement 140 participants, selon le communiqué. Les étudiants ont également la possibilité d’apprendre les tenants et les aboutissants de la conduite et de l’entretien des véhicules électriques.

Ce n’est pas la première subvention que ComEd a accordée à la région de DeKalb pour étendre l’accès des conducteurs de la région aux véhicules électriques et aux bornes de recharge.

Plus tôt cette année, ComEd a rejoint les dirigeants de la ville de DeKalb pour une coupe de ruban pour une troisième borne de recharge publique située dans le quartier du centre-ville de la ville. Ce projet a été soutenu par une subvention Powering Safe Communities. Et en 2021, la ville a installé ses deux premières bornes de recharge, toujours avec le soutien de la ComEd.

Le maire de DeKalb, Cohen Barnes, a déclaré que les efforts s’alignent sur l’objectif de la ville d’améliorer l’accès des étudiants à la technologie.

“Merci à ComEd et à la DeKalb Education Foundation d’avoir donné à nos étudiants une expérience de première main avec la technologie verte alors qu’ils apprennent l’importance de la durabilité environnementale”, a déclaré Barnes dans le communiqué.

Un décalque a été créé pour la voiture électrique du lycée, rendu possible par DeKalb Sycamore Chevrolet Buick GMC ; Scott Zeimet de State Farm Insurance; Panneaux de bannière ; le bureau du shérif du comté de DeKalb ; le département de police de DeKalb ; l’unité n° 71 de l’association de bienfaisance et de protection de la police de DeKalb ; le service d’incendie de DeKalb ; la section locale 1236 des pompiers de DeKalb et le département de police de l’université du nord de l’Illinois.

Y compris DeKalb, 14 écoles de l’Illinois ont participé au programme d’éducation sur les véhicules électriques de ComEd. Les communautés scolaires de l’Illinois avec un programme d’éducation des conducteurs intéressés à postuler pour la prochaine série de subventions pour 2023 sont invitées à postuler pour une partie du financement disponible de 250 000 $ jusqu’au 31 décembre.

Philip Roy, directeur des affaires extérieures de la ComEd, a déclaré que l’utilisation de véhicules électriques peut réduire les émissions et apporter un air plus pur aux communautés.

«Nous sommes fiers de nous associer à DeKalb High School pour intégrer un nouveau véhicule électrique et une station de recharge qui amélioreront l’expérience de formation des conducteurs et exposeront davantage d’étudiants de l’Illinois aux véhicules passionnants qui domineront bientôt nos routes et qui sont la clé d’un avenir plus propre et plus sain. », a déclaré Roy dans le communiqué.

Le programme d’éducation de ComEd a été créé en 2019 par le biais de la loi sur le climat et l’emploi équitable de l’Illinois, dans le but d’ajouter 1 million de véhicules électriques sur les routes d’ici 2030.