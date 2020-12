La forme devant sortir de la fenêtre, Jose Mourinho a rappelé à ses hommes de ne pas prendre Arsenal en difficulté pour acquis.

Mais le patron des Spurs n’a pas pu s’empêcher d’admettre que lui et son équipe visaient beaucoup plus haut que le droit de se vanter du nord de Londres cette saison.

Mourinho a peint une image de son côté, sous-performant la saison dernière, étant un petit poney dans une course au titre de prétendants classiques. A Chelsea et Liverpool, ils affrontent en effet deux pur-sang connaissant bien le parcours et la distance.

Il espère cependant que sa propre expérience de la levée de titres au Portugal, en Italie, en Espagne et en Angleterre prouvera la différence – et souhaite que ses leaders de la ligue continuent de regarder vers le haut plutôt que vers le bas.

« Cela signifie plus quand nous ne sommes pas dans la position que nous sommes maintenant parce que maintenant nous sommes dans une si bonne position », a déclaré Mourinho.

«C’est un peu différent parce que nous voulons les points et nous ne sommes pas simplement comme, nous voulons battre Arsenal parce que battre Arsenal est la seule bonne chose que nous pouvons donner à nos fans.

«C’est arrivé la saison dernière lorsque nous avons affronté Arsenal dans la dernière partie de la saison.

«Il s’agissait de gagner contre Arsenal pour donner quelque chose de bien, pour avoir un bon feeling. En ce moment, nous nous tournons également vers la table et nous sommes en bonne position, luttant pour des positions dans la partie supérieure du tableau.