LA SUBSTANCE SUR LE STYLE : Hawkeyes et les cyclones ont calmé les eaux | Actualités, Sports, Emplois

Les fans de football de l’Iowa et de l’Iowa State étaient sur le point d’appuyer sur le bouton de panique à la même époque le mois dernier. Les défaites à Penn State et dans l’Ohio, respectivement, ont laissé les partisans des Hawkeyes et des Cyclones découragés – non seulement à cause du résultat final, mais aussi de la manière dont ces voyages en voiture se sont déroulés.

Nous voilà un mois plus tard, et du coup, les perspectives de la saison 2023 ne semblent plus si sombres. L’Iowa compte trois victoires consécutives depuis la débâcle de Happy Valley ; aucun n’était tape-à-l’œil, bien sûr, mais l’essentiel est que l’équipe de l’entraîneur-chef Kirk Ferentz – avec une attaque décimée par les blessures – se situe désormais à 6-1 et a la voie intérieure vers un troisième championnat Big Ten West depuis 2015.

L’Iowa State suit une trajectoire similaire, avec trois victoires au cours des quatre dernières semaines. De retour au-dessus du seuil de rentabilité à 4-3, l’équipe de l’entraîneur-chef Matt Campbell est absent ce samedi alors que les Cyclones se préparent pour une prochaine séquence gérable contre Baylor, Kansas et BYU.

L’Iowa et l’ISU ont actuellement une fiche de 3-1 dans la conférence. Est-ce que tout est copacétique ? Bien sûr que non. Il existe encore de nombreux points d’interrogation et un plafond assez évident dans les résultats financiers des deux camps.

Si j’avais offert ce poste aux Hawks après le bombardement de Penn State et fait de même pour les Cyclones après le désordre d’Athènes, les optimistes et les cyniques auraient accepté les deux en un clin d’œil. Les infractions crépitaient. Les blessures se multipliaient. La confiance dans les entraîneurs diminuait.

Parfois – peut-être même à contrecœur – il faut simplement s’arrêter et donner du crédit à Ferentz et Campbell. Comme je l’ai déjà souligné, il existe de nombreuses similitudes entre ce qu’ils font et la manière dont ils accomplissent leur travail. Les défenses ont été excellentes. Les équipes spéciales sont fortes. Très peu de points de style, mais la dernière fois que j’ai vérifié, le football, c’est avant tout gagner.

Les critiques ont des arguments valables lorsqu’il s’agit de souligner tout ce que les Hawks et les Cyclones ne sont pas. Il est frustrant, et parfois même ennuyeux, de voir des équipes remporter des victoires. L’Iowa se classe actuellement bon dernier du pays en termes d’offensive totale. L’Iowa State, au 112e rang sur 133, n’est guère mieux.

Mais approfondissez quelques statistiques plus discrètes. Les Hawks sont parmi les leaders du pays en termes de bottés de dégagement et de moins de pénalités. Les Cyclones se classent parmi les premiers en matière d’interceptions et de pourcentage de défense complétée.

Tape à l’oeil? Non. Grave et nécessaire pour gagner ? Les deux programmes comportent encore de nombreuses cases cochées et sous-estimées.

Je comprends que l’Iowa et l’Iowa State pourraient jouer à un jeu de balle beaucoup plus divertissant. Et oui, de meilleures infractions ouvriraient un tout nouveau monde de possibilités.

Dans l’état actuel des choses, cependant, Ferentz et Campbell s’efforcent de rendre leurs équipes plus coriaces et plus physiques que la grande majorité de leurs adversaires. Ce style voyage et s’effondre rarement.

Aucune des deux équipes ne gagnera ou ne se disputera nécessairement les championnats au fur et à mesure que cette saison avance. Les points – et même les yards – sont souvent précieux. Les blessures ont fait des ravages. Mais il existe aujourd’hui des dizaines de programmes qui échangeraient leur place avec les Hawks et les Cyclones contre ce genre d’identité – et de stabilité.

Être légèrement ennuyé par la nature laborieuse du processus est compréhensible. Ne prenez pas pour acquis le luxe du succès. Ce n’est pas toujours joli, mais le verre qui semblait à moitié vide il y a un mois dans cet état semble désormais plus plein de jour en jour.

