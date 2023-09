La Subroto Cup 2023 innove : Bengaluru rejoint Delhi et Gurugram en tant que ville hôte

La Subroto Cup, le plus ancien tournoi national de football scolaire en Inde, se déroulera pour la première fois en dehors de la région de la capitale nationale (NCR), à Bangalore, aux côtés de Delhi et de Gurugram, dans le but d’étendre la portée de ce tournoi emblématique à travers le pays. La 62e édition du tournoi débute le 19 septembre et se poursuivra jusqu’au 23 octobre. Alors que la compétition U-14 Sub-Junior Boys se déroulera à Bengaluru, les tournois U-17 Junior Boys et Girls se tiendront à Delhi/NCR.

« La 62e Coupe Subroto sera en effet historique puisqu’elle se jouera pour la toute première fois à Bangalore, dans le sud de l’Inde. Nous souhaitons depuis longtemps étendre la portée de ce tournoi emblématique à davantage de régions du pays et l’organisation du principal tournoi des garçons sub-juniors à Bangalore cette année est un premier pas dans cette direction », a déclaré le maréchal de l’air RK Anand VSM, Officier en charge de l’administration de l’air et vice-président SMSES, s’adressant aux médias lors du lever de rideau du tournoi à Delhi mardi.

Au total, 109 équipes participeront dans les trois catégories provenant de 27 États et territoires de l’Union (UT) du pays. Cette saison, des équipes du Népal et du Bangladesh participeront en tant que nations étrangères au tournoi. Au total, plus de 180 matchs de football sont programmés.

De plus, cette année la Coupe Subroto s’est jointe à l’AIFF et les jeunes footballeurs en herbe seront inscrits sur la plateforme centralisée de l’AIFF. Il existe également une proposition visant à créer un XI combiné du tournoi pour aligner une équipe dans d’autres compétitions également en association avec l’AIFF.

« Cette saison, la Subroto Cup est en association avec l’AIFF et il y a des propositions selon lesquelles nous créons un XI combiné, un Subroto XI et alignons cette équipe dans diverses autres compétitions », a ajouté l’Air Marshal.

Le tournoi a débuté dans les années 1960 et constitue le plus ancien événement national scolaire en Inde, créé pour promouvoir le football en tant que sport au niveau local. De nombreuses équipes de pays comme le Brésil, le Royaume-Uni et d’autres, populaires pour produire des joueurs de classe mondiale dans ce sport, ont déjà participé à la ligue.

L’école secondaire supérieure Pilgrim de Dimapur, dans le Nagaland, est la championne en titre du tournoi juniors garçons, tandis que les championnes juniors filles sont l’école St. Patrick’s de Gumla, Jharkhand. L’année dernière, le tournoi Sub Junior Boys a été remporté par l’école secondaire supérieure Heirok d’Imphal, Manipur.