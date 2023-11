La Suboxone soluble est liée à de graves problèmes dentaires

Carie dentaire causée par le Suboxone : qui est concerné ?

(Crédit photo : Antonio Guillem/Shutterstock)

Prenez-vous du Suboxone prescrit depuis au moins six mois pour lutter contre la dépendance aux opioïdes ou pour gérer la douleur ? Souffrez-vous de caries dentaires graves et d’infections ?

Suboxone est un médicament qui apporte espoir et aide à de nombreuses personnes dépendantes aux stupéfiants. Bien que le fabricant du médicament, Individuel (anciennement connu sous le nom de Reckitt Benckiser Pharmaceuticals), perdu en lacostumes à propos de son pratiques commercialesquelque 1,7 million de personnes utilisent du Suboxone et des médicaments similaires comme prescrit, en 2019, selon le Institut National du Drug Abus.

Le principal ingrédient du Suboxone et des médicaments similaires est la buprénorphine, qui active partiellement les récepteurs opioïdes dans le cerveau, réduisant ainsi les fringales et la douleur. (La Suboxone est parfois utilisée pour soulager la douleur non liée à la dépendance aux opioïdes, mais elle n’est pas recommandée pour cet usage.) Son utilisation est approuvée par la Federal Drug Administration (FDA) depuis 2002 sous forme de comprimé à dissoudre sous la langue et depuis 2015 sous forme de film à placer à l’intérieur de la joue. En 2022, le FDUN a émis un avertissement indiquant que l’acide libéré dans la bouche par le médicament peut provoquer :

Caries qui n’est pas traitée, provoque des douleurs et des infections pouvant entraîner des problèmes d’alimentation, de goût, de parole, de jeu et d’apprentissage.

qui n’est pas traitée, provoque des douleurs et des infections pouvant entraîner des problèmes d’alimentation, de goût, de parole, de jeu et d’apprentissage. Perte de dents , ce qui peut provoquer le déplacement des dents environnantes, permettant aux bactéries de se développer sous la gencive. Les problèmes de gencives peuvent entraîner une perte osseuse et tissulaire, entraînant non seulement des problèmes d’alimentation, mais également des changements d’apparence peu attrayants dus au raccourcissement du visage et à la saillie de la lèvre supérieure et du menton.

, ce qui peut provoquer le déplacement des dents environnantes, permettant aux bactéries de se développer sous la gencive. Les problèmes de gencives peuvent entraîner une perte osseuse et tissulaire, entraînant non seulement des problèmes d’alimentation, mais également des changements d’apparence peu attrayants dus au raccourcissement du visage et à la saillie de la lèvre supérieure et du menton. Infections qui, si elle n’est pas traitée, peut, avec le temps, entraîner une intoxication sanguine potentiellement mortelle (septicémie).

qui, si elle n’est pas traitée, peut, avec le temps, entraîner une intoxication sanguine potentiellement mortelle (septicémie). Bouche sèche, qui est causée par une quantité réduite de salive nécessaire à la neutralisation des acides, limitant la croissance bactérienne et éliminant les particules alimentaires. La bouche sèche peut limiter la capacité d’apprécier les aliments, de mâcher et d’avaler, provoquant ainsi une indigestion. Dans certains cas, la bouche sèche peut nuire à la capacité de parler clairement.

Bien que le médicament soit parfois mal utilisé et que la dépendance puisse provoquer des problèmes buccodentaires et dentaires, même les patients sans antécédents de problèmes dentaires rencontrent de graves problèmes lorsqu’ils utilisent Suboxone.

Êtes-vous admissible? Si vous avez pris Suboxone pendant au moins six mois, vous pourriez être admissible à participer à cette enquête sur le procès Suboxone contre la carie dentaire. Avez-vous: Vous a-t-on prescrit du Suboxone (film soluble) pour la dépendance aux opioïdes ou pour la gestion de la douleur ?

Vous avez utilisé du Suboxone sur ordonnance pendant au moins six mois avant de subir des blessures ?

Avez-vous une ou plusieurs des blessures suivantes : caries, perte de dents, fractures dentaires, caries dentaires, chirurgies buccales, blessures à la langue ou aux gencives ?

Avez-vous eu des soins dentaires de routine avant d’utiliser Suboxone ? Veuillez remplir le formulaire sur cette page pour plus d’informations.

Malgré les problèmes causés par la buprénorphine, la FDA reconnaît qu’il s’agit d’une option de traitement importante pour les troubles liés à l’usage d’opioïdes et que les avantages de ces médicaments l’emportent clairement sur les risques.

Efficacité et avertissements du Suboxone

Associée à des conseils et à d’autres thérapies comportementales, Suboxone fait souvent partie d’un traitement efficace, répondant aux besoins des individus tout en favorisant le rétablissement et en prévenant ou réduisant les sautes d’humeur et l’abus d’opioïdes, selon la US Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). Ce traitement combiné peut aider les gens à vivre plus longtemps et mieux, en leur permettant de prendre le contrôle de leur vie, de conserver leur emploi et d’atteindre d’autres objectifs de vie importants.

Dans son avertissement concernant les inconvénients dentaires d’un ingrédient principal du Suboxone, la FDA a exigé un nouvel avertissement sur les risques présents dans la boîte du médicament. La FDA a également demandé aux médecins prescrivant ce médicament et des médicaments similaires d’interroger les patients sur leur santé bucco-dentaire et de leur conseiller de :

Se rincer doucement les dents et la bouche une fois le médicament dissous

Attendez une heure avant de vous brosser les dents.

Consultez régulièrement un dentiste

La FDA a demandé aux dentistes traitant des patients prenant des produits à base de buprénorphine de :

Effectuer une évaluation de base et une évaluation des risques

Créer un plan de prévention

Encourager les examens dentaires réguliers

Riques potentiels

L’effet secondaire de la carie dentaire chez les patients prenant du Suboxone sur ordonnance est un risque qui peut ne pas être évident pour ceux qui ne sont pas spécifiquement et individuellement avertis du danger et qui ne reçoivent pas d’instructions et de surveillance appropriées pour atténuer le problème. Bien que le médicament soit considéré comme efficace et essentiellement sûr, une utilisation inappropriée, même sous les soins d’un médecin, peut entraîner des problèmes permanents de dents, de gencives et de langue qui, s’ils ne sont pas correctement traités, peuvent entraîner la mort.