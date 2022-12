La Subaru WRX 2023 obtient une hausse de prix de 1 500 $ à tous les niveaux

Si vous avez acheté la dernière génération de Subaru WRX lors de son lancement en tant que modèle 2022, vous avez de la chance. Subaru vient de publier des informations sur les prix du modèle 2023, et bien que pratiquement rien n’ait changé, le prix a augmenté un peu.

La Subaru WRX 2023 débute à 31 625 $ pour un modèle de base avec boîte manuelle à 6 rapports, incluant 1 020 $ de frais de destination. Cela représente une hausse de prix de 1 525 $ par rapport au modèle 2022 – la voiture elle-même coûte 1 500 $ de plus, tandis que les frais de destination augmentent de 25 $. Vous pouvez échanger le bâton contre une transmission à variation continue, ce qui fait grimper le prix du modèle de base à 33 475 $. Ce niveau de finition est livré en standard avec deux ports USB-A, une entrée sans clé et un écran tactile d’infodivertissement de 7 pouces ; optez pour la CVT, et vous obtenez également la suite de sécurité EyeSight de Subaru.

La prochaine étape est la WRX Premium, qui vous coûtera 34 125 $ avec un bâton ou 36 175 $ avec la CVT. Cette garniture ajoute des jantes en alliage plus grandes, des pneus d’été, un aileron arrière, des phares antibrouillard à DEL, des phares automatiques, un démarrage par bouton-poussoir, un meilleur tissu de siège, une climatisation à deux zones et des ports USB-A arrière. Le système d’infodivertissement passe également à 11,6 pouces. Choisir la CVT sur cette version ajoute également un refroidisseur d’huile de transmission.

Si vous vous sentez chic, il y a la WRX Limited à 38 515 $ (40 765 $ avec la CVT). Ici, vous trouverez des phares à DEL réactifs à la direction, une surveillance des angles morts, des sièges avant et arrière garnis d’Ultrasuede, un siège conducteur à 10 réglages électriques, un toit ouvrant et une navigation intégrée. Choisissez la CVT sur cette version, et le freinage automatique en marche arrière est également ajouté au mélange.

Au sommet de la gamme se trouve la WRX GT à 44 415 $. Cette garniture est tout au sujet de la performance. L’équipement standard s’agrandit pour inclure des amortisseurs adaptatifs à trois modes, des sélections de modes de conduite individuels, des sièges avant sport Recaro, des roues uniques, des pneus d’été et Subaru EyeSight. Malheureusement, c’est une affaire CVT uniquement, donc si vous voulez un manuel, vous devrez choisir une garniture moindre.

Peu importe le modèle choisi, tous les modèles WRX viennent avec le même groupe motopropulseur. Un moteur à essence à plat turbocompressé de 2,4 litres produit 271 chevaux et 258 livres-pied de couple. Consultez le tableau ci-dessous pour la répartition complète des prix entre le WRX 2023 et son prédécesseur 2022. Nous avons séparé les frais de destination des prix des garnitures pour mieux mettre en évidence ce qui a changé et où :