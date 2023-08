La Subaru Ascent 2023 offre de l’espace pour huit personnes dans un ensemble toutes saisons, toutes routes et sentiers

Pour transporter les familles, sur ou hors des artères principales, l’Ascent est le modèle le plus spacieux de Subaru.

Le véhicule utilitaire construit en Indiana, arrivé pour 2019, a été mis à jour à l’intérieur et à l’extérieur pour l’année modèle 2023. Tous les éléments mécaniques clés n’ont pratiquement pas été affectés, y compris le système de transmission intégrale avec contrôle en descente qui évite les situations d’emballement.

L’Ascent peut accueillir jusqu’à huit passagers de taille adulte, y compris trois personnes assises dans la troisième rangée. Le volume intérieur total est à peu près le même que celui du Honda Pilot et du Hyundai Palisade, mais il est inférieur à celui du Chevrolet Traverse et du Volkswagen Atlas.

Le plus remarquable est le nez et la calandre révisés de l’Ascent, qui semblent plus musclés. Les phares et feux arrière sont également nouveaux.

Les contours d’ailes noircis et le revêtement protecteur du côté inférieur continuent de faire allusion aux capacités hors-piste de l’Ascent, qui sont soutenues par une garde au sol de 8,7 pouces (22 centimètres) pour déblayer les ornières.

L’intérieur dispose d’une banquette standard de deuxième rangée, mais deux sièges baquets à dossier haut qui peuvent coulisser d’avant en arrière pour améliorer l’accès à la troisième rangée sont disponibles. Bien que la banquette arrière soit conçue pour trois passagers, elle est serrée pour les conducteurs de grande taille. Quelle que soit la configuration, tous les Ascents sont livrés avec 19 porte-gobelets.

Lorsque les deuxième et troisième rangées sont rabattues, le plancher de chargement plat est suffisant pour accueillir des quantités raisonnables de bagages, d’épicerie et autres marchandises.

Pour 2023, l’habitacle mis à jour reçoit un écran d’infodivertissement de 11,6 pouces, plus grand que les versions précédentes de 6,5 et 8,0 pouces. Il est également relativement simple, avec des opérations clairement indiquées et, heureusement, il dispose d’un bouton de volume physique. L’Ascent s’en tient également à un levier de vitesses de console traditionnel.

Pour 2023, l’habitacle mis à jour de l’Ascent reçoit un écran d’infodivertissement de 11,6 pouces, plus grand que les versions précédentes de 6,5 et 8,0 pouces. PHOTO : SUBARU

Le seul moteur de l’Ascent est un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres qui développe 260 chevaux et 277 livres-pieds de couple. La transmission à variation continue qui l’accompagne comporte huit étapes qui peuvent être contrôlées manuellement par des palettes de changement de vitesse situées derrière le volant.

La consommation de carburant est évaluée à 12,3 l/100 km en conduite urbaine, 9,4 l/100 km sur autoroute et 11,0 en conduite mixte. Ces valeurs diminueront sans aucun doute si vous profitez de la capacité de remorquage de 5 000 livres (2 270 kilogrammes) du véhicule, tout comme elles le feront si vous avez le pied droit lourd.

Au ralenti, le moteur quatre cylindres opposés horizontalement fait connaître sa présence avec des bruits sourds de bavardage, mais rien de trop intrusif grâce à un habitacle bien isolé. C’est lors de l’accélération à vitesse d’autoroute que les bruits du moteur à haut régime deviennent plus forts.

Lors d’une conduite typique en ville, l’Ascent présente un écart petit mais notable dans la réponse de l’accélérateur. La tendance est à une surcompensation avec la pédale, ce qui entraîne une brusque embardée vers l’avant lorsque le turbocompresseur se réveille. Vous devez adapter votre style de conduite en conséquence.

La suspension fait un excellent travail en absorbant les surfaces rugueuses sans perturber indûment la stabilité directionnelle ou le confort de conduite. La direction semble également précise ; l’Ascent est droite et vraie sur l’autoroute.

La version Commodité de base commence à 43 550 $, frais de destination compris. Ces frais comprennent de nombreux contenus standard, ainsi qu’une climatisation à trois zones, des jantes en alliage de 18 pouces et une gamme de technologies de sécurité active, notamment un freinage d’urgence autonome et un régulateur de vitesse actif.

Le Touring bénéficie d’un toit ouvrant panoramique, d’un hayon électrique, de commandes de climatisation aux sièges arrière et de sièges avant chauffants. La détection des angles morts, l’alerte de trafic transversal arrière et l’assistance au changement de voie sont également ajoutées. Les sièges capitaine de deuxième rangée sont en option sur le Touring, mais sont de série sur l’Onyx.

Le Limited propose des phares sensibles à la direction (pivotant gauche-droite), des roues de 20 pouces et un système audio de marque Harmon Kardon à 14 haut-parleurs.

Le Premier haut de gamme comprend des sièges en cuir et un moniteur avec caméra à vue panoramique.

Subaru s’est bâti une réputation enviable en proposant des véhicules durables et passe-partout qui fonctionnent avec un minimum de tracas tout en offrant des capacités significatives sur une variété de terrains. Cette notoriété s’étend au robuste et spacieux Ascent 2023, qui devrait être plus attrayant pour les fans existants de la marque ainsi que pour les nouveaux acheteurs.

Même si la banquette arrière de l’Ascent peut accueillir trois passagers, elle reste néanmoins serrée. L’accès à la rangée arrière est cependant un jeu d’enfant. PHOTO : SUBARU

Ce que vous devez savoir : Subaru Ascent 2023

Taper: Véhicule utilitaire intermédiaire à traction intégrale

Moteur (ch) : Quatre cylindres de 2,4 litres turbocompressé (260)

Transmission: Variable continue (CVT)

Position sur le marché : Le plus grand modèle de Subaru signifie que les acheteurs, à mesure que leurs besoins augmentent, n’ont pas à quitter la marque pour se procurer un véhicule à trois rangées de sièges. Et ils ne doivent sacrifier aucune capacité.

Points: Un léger restylage extérieur améliore le design original. • L’écran tactile standard plus grand est convivial. • Le moteur quatre cylindres turbo de série produit une puissance raisonnable, mais pas exceptionnelle. • La transmission intégrale standard est la carte de visite de la marque. • Une option hybride augmenterait probablement l’attrait, comme c’est le cas pour des concurrents de taille similaire.

Sécurité active : Avertissement d’angle mort avec alerte de sauvegarde de trafic croisé (opt.) ; régulateur de vitesse actif (de série); freinage d’urgence (std.); alerte de conducteur inattentif (std.); aide au maintien de voie (std.); avertissement aux piétons (na); feux de route automatiques (na)

L/100 km (ville/autoroute) : 12,3/9,4

Prix ​​de base (destination incluse) : 43 550 $

PAR COMPARAISON

Hyundai Palissade

Prix ​​de base: 50 700 $

50 700 $ L’utilitaire huit places est équipé d’un V6 de 3,8 litres développant 291 chevaux. La traction intégrale est de série.

Mazda CX-9

Prix ​​de base: 44 450 $

44 450 $ L’utilitaire de taille moyenne utilise un moteur turbo à 4 cylindres en ligne de 2,5 litres avec une transmission intégrale jusqu’à 250 ch en standard.

Mitsubishi Outlander

Prix ​​de base: 35 000 $

35 000 $ Un I-4 de 181 chevaux et une transmission intégrale sont de série. Un hybride rechargeable est disponible.

– écrit par Malcom Gunn, associé directeur chez Wheelbase Media

