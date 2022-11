La styliste de Kim Kardashian publie des photos inédites de la star en body plongeant – mais les fans sont distraits par des détails “douloureux”

Les fans de KARDASHIAN ont critiqué la styliste de Kim pour l’avoir habillée dans une tenue “douloureuse”.

Jeudi, la styliste de Kim, Dani Levi, a partagé des photos des coulisses de la star de la télé-réalité lors du lancement de son pop-up store SKKN au Westfield Century City Mall à Los Angeles.

Instagram

Les fans de Kardashian ont critiqué la styliste de Kim pour l’avoir habillée dans une tenue “douloureuse”[/caption] Instagram

La styliste de Kim, Dani Levi, a partagé des photos des coulisses de la star de télé-réalité lors du lancement de son pop-up store SKKN[/caption]

Dans la première photo, qui a été prise de côté, on voit Kim poser pour des photographes vêtue d’un manteau argenté surdimensionné avec un monokini à découpe métallique Skims.

Kim, 42 ans, a complété le look avec un jean baggy légèrement délavé qui reposait haut sur son abdomen et engloutissait sa taille fine.

La deuxième image de Dani était un gros plan de Kim de face alors qu’elle s’appuyait sur l’un des comptoirs du magasin.

Un fan a posté une capture d’écran des clichés sur Reddit et l’a légendé: “La styliste de Kim, Dani, a posté plus de son look sur l’histoire d’Instagram.”

LIRE LA SUITE KIM KARDASHIAN COUP D’ŒIL Kim Kardashian montre ses courbes en bikini extra-petit après la perte de poids

Le fil a été inondé de commentaires et beaucoup de gens n’ont pas été trop impressionnés par le dernier look de Kim.

“Le pantalon est mauvais mais je déteste la façon dont elle force ses seins dans des hauts trop petits. Ça a l’air tellement inconfortable, presque douloureux d’avoir son haut enfoncé comme ça », a déclaré une personne.

Un autre a écrit: “C’est la tenue la plus laide que j’aie jamais vue”, tandis qu’un troisième a commenté: “Hahahahaha tenue vile, son styliste doit la détester.”

Une quatrième personne a dit : « Je ne sais même pas quoi dire à propos de ce look », tandis qu’une cinquième a ajouté : « C’est l’une des pires choses que j’aie jamais vues, littéralement chaque pièce est mauvaise et puis toutes ensemble ?! Ouah.”





D’autres utilisateurs de Reddit avaient beaucoup à dire sur les chaussures de Kim alors qu’elle optait pour une paire de bottes à talons en daim gris.

“Je suis perplexe devant les chaussures”, a admis une personne.

Un autre a demandé: “Qu’est-ce qu’il y a avec les bottes de clown?” tandis qu’un troisième a écrit: “Ces bottes qui semblent être tombées entre les mains de photoshop.”

Quelqu’un d’autre a ajouté: “Omg, je ne peux pas arrêter de rire à la taille de ces bottes.”

Se référant au styliste de Kim, une autre personne a commenté: “Dani devrait avoir honte d’elle-même.”

LES SKIMS DE KIM

L’apparition de Kim au centre commercial est survenue quelques heures seulement après avoir partagé des clichés de lingerie très sexy sur Instagram.

La première image montrait Kim portant un tout petit soutien-gorge noir orné de cristaux Swarovski et un string assorti.

Les minuscules vêtements SKIMS protégeaient à peu près la modestie de Kim et lui permettaient d’exhiber son estomac de planche à laver et sa récente perte de poids.

Dans quelques images, Kim était debout contre un miroir au sol afin que les fans aient un aperçu de l’arrière de son corps.

Un autre cliché a vu la mère de quatre enfants modéliser exactement les mêmes intimes de luxe dans une couleur nude alors qu’elle croisait les jambes et tenait ses bras au-dessus de sa tête.

Cette fois, les fesses nues de Kim pouvaient être vues dans le reflet du miroir alors que le string maigre disparaissait au milieu de son célèbre derrière.

Elle a légendé le message: “SKIMS boutique de vacances disponible maintenant”, et ses fans et abonnés se sont précipités pour le commenter.

En savoir plus sur le soleil américain OISEAU DUVU Musk réagit au chaos de Twitter alors qu’il craint qu’il ne «se ferme» à mesure que «les bureaux ferment» LE POUVOIR DES FLEURS Les fans pensent que Kim “s’est envoyé des fleurs” pour rendre l’ex Pete Davidson “jaloux”

«Tellement sexy», a déclaré une personne, tandis qu’une autre a écrit: «Tu es si mignonne Kim.»

Une troisième personne a commenté: “Si jolie”, tandis qu’une quatrième a ajouté: “Reine incroyable.”

Getty Images – Getty

Kim a posé fièrement avec des produits de sa gamme SKKN au Westfield Century City Mall[/caption] Getty Images – Getty

De nombreux fans n’aimaient pas la tenue de Kim qui consistait en un manteau argenté, un jean bleu ample et des bottes grises[/caption] Instagram/Skims

La star de télé-réalité a posté des clichés de lingerie très sexy sur Instagram cette semaine[/caption]