la structure en bois préfabriquée accueille un espace multifonctionnel pour Quinta Fachada en Équateur

revêtement en bois lamellé-collé pour le siège de Quinta Fachada

Taller Atemporal du studio d’architecture Quinta Fachada est un espace multifonctionnel de 18 mètres carrés conçu comme un espace de coworking, une salle d’exposition, un atelier de projet et d’architecture. bureau à Ibarra, Équateur. Feuilleté bois revêt la structure, choisie pour sa faible empreinte environnementale, sa durabilité et son efficacité énergétique. Le bois provient de forêts certifiées de manière responsable et préfabriqué pour abréger la durée des travaux. Le polycarbonate et les pailles de riz protègent le bâtiment du bruit et des intempéries, isolant ainsi façades. À l’intérieur, des panneaux OSB nécessitant peu d’entretien et recouverts de microciment assurent la durabilité, tout en étant trempés. verre sur une façade ouvre l’espace sur le paysage.



toutes les images sont une gracieuseté de Quinta Fachada

Taller Atemporal répond au climat de l’Équateur

Quinta Fachada utilise des stratégies durables pour minimiser l’impact environnemental de son siège social. Le Studio basé à Ibarra a conçu une structure adaptable avec un seul espace ouvert où le toit agit comme un élément structurel et symbolique. Ce geste permet une utilisation flexible et laisse entrer la lumière naturelle pour façonner l’expérience intérieure. En réponse aux conditions climatiques de l’Équateur, l’équipe opte pour une approche holistique qui optimise les ressources. Le confort thermique au sein du Taller Atemporal multifonctionnel est obtenu grâce à l’utilisation de l’orientation solaire, sans compromettre l’efficacité énergétique de l’établissement.



