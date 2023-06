La structure de la fusion PGA Tour-LIV Golf dévoilée

Des détails émergent sur la façon dont le PGA Tour et le LIV Golf, soutenu par l’Arabie saoudite, prévoient de fusionner leurs opérations commerciales et de ramener les meilleurs joueurs du sport sous une nouvelle entité.

Dans un accord de cinq pages obtenu par CNBC, les parties – le PGA Tour, le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite et le DP World Tour européen – ont convenu de créer une filiale à but lucratif du PGA Tour. La nouvelle entité gérera les actifs commerciaux de l’ensemble des circuits, tandis que le PGA Tour gérera les compétitions.

La tournée détiendra une participation majoritaire permanente dans le conseil d’administration de la nouvelle entité et conservera cette part majoritaire quels que soient les investissements de PIF, selon le document. PIF, qui a convenu qu’il sera un investisseur minoritaire sans contrôle, a déclaré qu’il investirait des milliards dans l’entité.

Les détails concernant l’évaluation des actifs étaient toujours en cours de négociation au moment de l’accord, qui est daté du 30 mai, et n’étaient pas inclus dans les documents.

La nouvelle de la structure de l’accord précède une audience du Sénat le 11 juillet, au cours de laquelle les hauts gradés de tous les partis ont été invités à témoigner.

Depuis son lancement en 2022, LIV a été embourbé dans la controverse et la critique. Le Fonds d’investissement public n’est en fait pas une société publique, comme son nom pourrait le suggérer. Il s’agit d’un fonds souverain contrôlé par le prince héritier saoudien, Muhammed bin Salman et a été accusé de « sportswashing », utilisant efficacement LIV Golf et d’autres investissements sportifs pour améliorer l’image de la nation riche en pétrole et détourner l’attention de l’histoire humaine du royaume. violations des droits.

L’accord de fusion provisoire a été signé par le commissaire du PGA Tour Jay Monahan, le PDG de DP World Tour Keith Pelley et Yasir al-Rumayyan du PIF.

L’accord offre peu d’autres détails sur le projet de fusion, qui a été annoncé plus tôt ce mois-ci et mettrait fin à tout litige entre le PGA Tour et LIV Golf.

Les deux organisations avaient déposé une série de plaintes antitrust l’une contre l’autre. LIV a allégué des pratiques anticoncurrentielles pour la tournée interdisant ses joueurs. La tournée PGA a contre-attaqué en affirmant que LIV étouffait la concurrence.

Les poursuites sont intervenues après que plusieurs joueurs de haut niveau, dont Phil Mickelson, ont quitté le PGA Tour pour LIV.

L’accord de principe met également fin au recrutement des joueurs pendant le processus de négociation et établit un ensemble d’exigences pour guider vers l’accord définitif, y compris une clause de non-dénigrement entre toutes les entités.

Le conseil d’administration du PGA Tour, y compris les directeurs des joueurs, devra signer un éventuel accord définitif, dont les négociations sont toujours en cours, selon une personne proche du dossier.

« Il y a beaucoup de travail à faire pour passer d’un accord-cadre à un accord définitif », a déclaré Monahan dans une note aux joueurs lors de l’annonce de l’accord.

Les entités ont précédemment déclaré qu’elles établiraient « un processus équitable et objectif pour tous les joueurs qui souhaitent présenter une nouvelle demande d’adhésion au PGA Tour ou au DP World Tour » après la fin de la saison 2023.

Pendant ce temps, les principaux législateurs tiennent une audience du sous-comité du Sénat pour examiner l’accord proposé au microscope.

Le sénateur Richard Blumenthal et le sénateur Ron Johnson, respectivement président et membre éminent du sous-comité permanent des enquêtes du comité sénatorial de la sécurité intérieure, ont déclaré dans une lettre que le sous-comité examinerait l’accord proposé et les « risques associés à l’investissement d’un gouvernement étranger ». dans les institutions culturelles américaines, et les implications de cet accord prévu sur le golf professionnel aux États-Unis à l’avenir. »

Le PGA Tour a déclaré que ses dirigeants témoigneraient à l’audience, bien qu’il ne soit pas clair si Monahan sera présent. Monahan, qui a été précédemment nommé futur commissaire de la nouvelle entité, a récemment pris un congé alors qu’il récupère d’une condition médicale.