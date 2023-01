La structure de la Coupe Conti est trop gentille avec les participants à la Ligue des champions

Arsenal a traversé son match de Coupe Conti en milieu de semaine et est à un match de la finale. Sauf qu’ils n’ont disputé qu’un seul match dans la compétition en raison de leurs obligations européennes. Est-ce vraiment juste ? Catherine Ivill/Getty Images

Occupés par la Women’s Champions League lors de la phase de groupes de la coupe de la ligue, Arsenal et Chelsea ont tous deux atteint les demi-finales après leurs premières sorties de la saison dans la compétition, mais leurs “passes gratuites” pour les huit derniers dévalorisent-elles davantage la coupe ?

Comment résoudre un problème comme la Conti Cup ?

La coupe de la ligue WSL – connue sous le nom de Coupe Conti pour des raisons de parrainage – est revenue en milieu de semaine pour le premier des tours à élimination directe, réduisant le champ de huit aux quatre derniers. Contrairement aux saisons précédentes, cependant, deux équipes ont obtenu un laissez-passer pour les huit derniers, ce qui signifie que les 22 autres équipes de la compétition qui sont entrées en phase de groupes ont dû se battre pour seulement six places.

C’est une décision qui imite la coupe de la ligue masculine, où ceux qui participent à la Ligue des champions reçoivent un laissez-passer pour les huitièmes de finale ; Du côté des femmes, celles de la Women’s Champions League sont autorisées à renoncer à la phase de groupes et sont automatiquement dans le chapeau pour les quarts de finale. Cela signifie que si Manchester City avait réussi à naviguer dans les phases de qualification de la compétition européenne de clubs cette saison plutôt que de trébucher au premier obstacle contre le Real Madrid, trois équipes auraient eu un accès direct aux huitièmes de finale, ne laissant que 21 équipes en lice pour cinq places. dans les quartiers.

Comme expliqué précédemment, la phase de groupes qui précède la phase à élimination directe peut être maladroite et difficile à suivre, mais elle reste un argument de vente unique pour la Coupe Conti et offre de multiples avantages de plus de matchs pour les équipes qui peuvent trouver des matchs un peu difficiles à trouver. à certains moments, à des reçus de porte supplémentaires. Même si les lignes de score peuvent finir par être déséquilibrées, les équipes de championnat (deuxième niveau) savourent toujours la chance de se tester contre l’opposition WSL, et un tirage au sort “normal” de la phase de groupes devrait permettre de nombreux affrontements de premier contre deuxième niveau.

Cependant, c’est clairement une compétition de coupe qui doit être retravaillée. Il y a plusieurs années, j’ai lancé l’idée de revenir à un format knock-out mais en ajoutant “repêchage” tours pour prolonger la compétition et offrir plus de jeux. Pourtant, il existe sans aucun doute d’autres moyens de maximiser le rapport qualité-prix de votre Conti, ou simplement de maximiser les avantages pour les équipes de la compétition.

Au revoir, au revoir

En regardant les deux quarts de finale qui impliquaient les deux équipes au revoir cette saison, les Spurs se sont bien battus contre Chelsea mais avec les Lilywhites toujours une équipe en transition, leur adversaire a pu rassembler les moments de qualité les plus importants pour obtenir grâce à la cravate avec une confortable victoire 3-1.

Pour Aston Villa, qui était aux prises avec une crise de blessure / disponibilité mineure qui a vu la manager Carla Ward mélanger et jongler avec sa ligne de fond environ quatre fois pendant le match, le voyage à la maison d’Arsenal à Borehamwood était trop pour ceux disponibles (et redéployés). Loin d’être une classe catastrophe de Villa, il était naturellement bâclé et confus à l’arrière, permettant à Arsenal d’activer le style lorsque les écarts se présentaient, repartant vainqueurs 3-0.

À Leyton, Erin Cuthbert de Chelsea a continué de montrer pourquoi elle est l’une des meilleures joueuses à sortir d’Écosse au cours de la dernière décennie. 24 heures plus tard, Gunner, Frida Maanum a fait un show à Borehamwood. Il ne fait aucun doute que dans leurs matchs respectifs, Chelsea et Arsenal étaient les vainqueurs mérités, mais ils disputaient leurs premiers matchs de Coupe Conti de la saison, après que leur adversaire avait déjà joué trois et quatre fois respectivement.

Alors qu’Aston Villa était aux prises avec Sheffield United en coupe de la ligue à Scunthorpe début décembre, Arsenal accueillait la Juventus aux Emirats. Fin octobre, le lendemain de l’humiliation de Vllaznia par Chelsea, les Spurs se sont frayés un chemin vers une victoire sur Coventry United dans le Conti. Il est clair et évident que les représentants de la WSL en Ligue des champions ne peuvent pas être à deux endroits en même temps et cela n’a aucun sens de les faire entrer dans les tours de groupe de la Coupe Conti, mais il est peut-être temps pour ceux de la compétition européenne abandonner complètement la coupe de la ligue ?

Si Chelsea (qui est à West Ham en demi-finale) ou Arsenal (à domicile contre Manchester City) atteignent la finale, ils le feront sur le mérite de ne jouer que deux matches. Comme nous l’avons vu au cours des saisons précédentes, ce sont deux équipes qui peuvent battre le reste du peloton pour soulever le trophée, mais au cours de ces saisons, elles ont au moins dû mettre les bouchées doubles pour naviguer dans les phases de groupes.

Il y a un argument de longue date selon lequel la coupe de la ligue est sous-évaluée et sous-aimée, mais ne la dévaluons-nous pas davantage en ayant deux équipes accélérées dans les huit derniers, occupant un quart des places disponibles ? Au lieu de véritables changements structurels dans le format de la Conti Cup, il est peut-être temps d’envisager de l’ouvrir en la fermant à ceux des compétitions européennes.