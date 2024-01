La structure ancienne du cerveau s’avère plus importante qu’on ne le pense

Dans une étude révolutionnaire menée par l’Institut néerlandais des neurosciences, des chercheurs ont dévoilé qu’une petite partie du cerveau, souvent négligée, connue sous le nom de colliculus supérieur, joue un rôle plus vital dans la façon dont nous voyons et percevons le monde qu’on ne le pensait auparavant. Cette découverte, centrée sur la capacité du cerveau à distinguer les objets de leur arrière-plan, pourrait remodeler notre compréhension de la vision et pourrait avoir des implications dans la lutte contre les déficiences visuelles.

Les nouvelles découvertes ont été publiées dans la revue eLife.

La motivation derrière cette étude découle d’une énigme de longue date en neurosciences : comment le cerveau différencie-t-il un objet de son environnement ? Bien que l’on sache que le cortex visuel, une partie du cerveau généralement associée au traitement des informations visuelles, joue un rôle à cet égard, il existe des animaux dotés de cortex visuel moins développé qui peuvent encore accomplir cette tâche efficacement. Cette observation a amené les chercheurs à se demander si une autre partie du cerveau pourrait également contribuer à cette capacité, en particulier le colliculus supérieur, une structure évolutive ancienne présente chez toutes les classes de vertébrés.

Pour étudier cela, les chercheurs se sont tournés vers des souris en raison de leur similitude anatomique avec les humains, car elles possèdent à la fois un cortex visuel et un colliculus supérieur. L’étude impliquait une série d’expériences avec 16 souris, où elles ont été entraînées à reconnaître et à réagir à des images représentant des personnages sur différents arrière-plans. Cette tâche a été conçue pour imiter le défi consistant à identifier des objets dans différents contextes visuels, de la même manière que les animaux sauvages pourraient avoir besoin de repérer des proies ou des prédateurs.

Les chercheurs ont utilisé une technique appelée optogénétique, qui consiste à utiliser la lumière pour contrôler les cellules des tissus vivants. Plus précisément, ils ont utilisé cette méthode pour désactiver temporairement le colliculus supérieur chez la souris. En comparant les performances des souris dans les tâches visuelles avec et sans l’activité du colliculus supérieur, les chercheurs ont pu mesurer l’importance de cette zone cérébrale dans le traitement visuel. De plus, ils ont utilisé l’électrophysiologie, une méthode d’enregistrement de l’activité électrique dans le cerveau, pour observer la réaction des neurones du colliculus supérieur pendant les tâches.

Les résultats ont été révélateurs. Lorsque le colliculus supérieur était désactivé, les souris avaient beaucoup plus de difficulté à distinguer les figures des arrière-plans, ce qui indique que cette partie du cerveau joue un rôle essentiel dans la détection d’objets, en particulier dans des environnements visuels complexes. De plus, les chercheurs ont découvert que des neurones spécifiques dans les couches superficielles du colliculus supérieur présentaient une activité accrue en réponse aux stimuli visuels utilisés dans les tâches. Ce comportement neuronal était en corrélation avec les performances des souris, ce qui suggère que le colliculus supérieur contient un code neuronal spécialisé pour détecter les objets.

L’un des aspects les plus intrigants de l’étude a été la prise de conscience que le cerveau utilise des voies parallèles pour le traitement visuel. Bien que le rôle du cortex visuel soit bien établi, cette recherche met en évidence le colliculus supérieur comme un autre acteur clé du système visuel, fonctionnant potentiellement en tandem avec le cortex visuel.

Dans un communiqué de presse, l’auteur de l’étude, J. Alexander Heimel, a expliqué : « Des recherches antérieures ont déjà montré qu’une souris peut toujours accomplir la tâche si vous éteignez son cortex visuel, ce qui suggère qu’il existe une voie parallèle pour la détection d’objets visuels. Dans cette étude, nous avons désactivé le colliculus supérieur en utilisant l’optogénétique pour voir quel effet cela aurait. Contrairement à l’étude précédente, les souris ont eu une difficulté à détecter l’objet, ce qui indique que le colliculus supérieur joue un rôle important au cours de ce processus. Nos mesures ont également montré que l’information sur la tâche visuelle est présente dans le colliculus supérieur, et que cette information est moins présente dès qu’une souris se trompe. Ainsi, sa performance dans la tâche est en corrélation avec ce que nous mesurons.

Cependant, l’étude n’est pas sans limites. L’accent a été principalement mis sur les couches superficielles du colliculus supérieur, laissant le rôle de ses couches plus profondes quelque peu inexploré. De plus, l’étude a été menée sur des souris et, même si elles partagent des similitudes avec les humains en termes de structure cérébrale, il existe des différences notables. Chez l’homme, par exemple, le cortex visuel est beaucoup plus développé, ce qui suggère que le colliculus supérieur pourrait jouer un rôle moins important mais néanmoins important dans notre vision.

Les futures orientations de recherche pourraient impliquer l’exploration des couches plus profondes du colliculus supérieur et l’étude de la manière dont il interagit avec d’autres parties du cerveau au cours du traitement visuel. De plus, des études sur des humains, utilisant éventuellement des techniques d’imagerie non invasives, pourraient fournir des informations supplémentaires sur le rôle du colliculus supérieur dans la vision humaine et ses implications potentielles pour le traitement des déficiences visuelles.

“La manière dont cela fonctionne chez l’homme n’est pas encore tout à fait claire”, a déclaré Heimel. « Même si les humains possèdent également deux systèmes parallèles, leur cortex visuel est beaucoup plus développé. Le colliculus supérieur pourrait donc jouer un rôle moins important chez l’homme. On sait qu’au moment où quelqu’un commence à faire signe, le colliculus supérieur y dirige votre regard. Il est également frappant de constater que les personnes aveugles présentant une double lésion du cortex visuel ne voient rien consciemment mais peuvent souvent néanmoins naviguer et éviter les objets. Nos recherches montrent que le colliculus supérieur pourrait en être responsable et pourrait donc en faire plus que nous le pensions.

L’étude, “Implication du colliculus supérieur dans la détection de figures complexes chez la souris», a été rédigé par J. Leonie Cazemier, Robin Haak, TK Loan Tran, Ann TY Hsu, Medina Husic, Brandon D. Peri, Lisa Kirchberger, Matthew W. Self, Pieter Roelfsema et J. Alexander Heimel.