La strip-teaseuse de Coronation Street, Sam ‘The Python’, l’acteur de Kingston, Scott Wright, méconnaissable 20 ans après la sortie du savon

La star de CORRIE, Scott Wright, semble méconnaissable 20 ans après son rôle dans le feuilleton.

L’acteur a joué le rôle du mécanicien Sam Kingston sur le feuilleton ITV en 2000.

Rex

Mais il avait également un travail secondaire en tant que strip-teaseur qui se produisait sous le nom de “The Masked Python”.

Pendant son séjour sur les pavés, les téléspectateurs l’ont vu se réunir avec Toyah Battersby.

Une fois que sa relation avec Toyah s’est éteinte, il a quitté Weatherfield pour de bon, en direction d’Ibiza.

Après la diffusion de ses dernières scènes en 2002, Scott ne ressemble plus à son personnage Sam maintenant.

Il joue actuellement le rôle de l’épouvantail dans un panto du magicien d’Oz.

L’homme de 48 ans avait précédemment révélé qu’il avait perdu une incroyable pierre de trois ans et demi pour abandonner son père et remettre sa carrière d’acteur sur les rails.

Scott a raconté au Sun comment il avait touché le fond pendant le verrouillage, souffrant de dépression provoquée par une insomnie sévère et une anxiété liée à des soucis d’argent.

Il a déclaré: «Lorsque le verrouillage est arrivé pour la première fois en mars 2020, toute ma vie a été suspendue. Deux énormes rôles à la télévision ont été annulés et tout mon travail régulier de musique live et d’apparence a également disparu. Je n’avais aucun revenu et j’étais vraiment stressé par mes finances.

“Comme la plupart des gens à l’époque, je pensais que cela ne prendrait que quelques semaines, mais cela est devenu des mois et il n’y avait pas de lumière au bout du tunnel.

«J’étais seul dans mon appartement presque tous les jours, à regarder la pandémie aux informations de plus en plus déprimée.

“Mon anxiété a explosé, je m’inquiétais de savoir comment je pourrais payer mes factures et je ne pouvais pas dormir du tout. Le soir, je buvais une bouteille de vin juste pour essayer de m’assommer.

“J’ai commencé à prendre des somnifères et j’avais des idées noires, alors j’ai pris des antidépresseurs, mais l’un de leurs effets secondaires est qu’il stimule l’appétit, alors j’ai fini par manger confortablement toute la journée.”

Instagram

Scott joue actuellement le rôle de l’épouvantail dans un panto du magicien d’Oz[/caption] Cavendish

Scott a déjà parlé au Sun de sa perte de poids spectaculaire et il a essayé de remettre sa vie sur les rails[/caption]