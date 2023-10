La stricte légende Angela Rippon souffre d’un « dysfonctionnement de sa garde-robe » après que la rumba sensuelle ait époustouflé les juges

La légende STRICTEMENT Angela Rippon a subi un « dysfonctionnement de sa garde-robe » après que sa rumba sensuelle ait séduit les juges.

Kai Widdrington, 79 ans et partenaire professionnel, a interprété la Rumba sur la chanson Rise Like a Phoenix de Conchita Wurst.

Le duo a impressionné les juges Craig Revel-Horwood, Anton du Beke, 57 ans, Motsi Mabuse, 42 ans, et Shirley Ballas, 63 ans, avec leur routine.

Ils ont réussi à obtenir un impressionnant 31 sur 40 ce soir.

Cependant, juste à la fin de la danse, la chaussure d’Angela s’est presque détachée sur la piste de danse alors qu’elle se dirigeait vers Tess Daly.

Kai s’est précipité à son secours et l’a réparé.

« Je l’ai compris ! », leur a-t-il dit, tandis que Tess a déclaré au public : « Dysfonctionnement de la garde-robe, rien à craindre. C’est juste la chaussure.

Les téléspectateurs qui regardaient chez eux ont adoré la danse d’Angela et Kai.

L’un d’eux a écrit sur X : « Angela Rippon est incroyable. »

« Angela Ripon va gagner », a déclaré un autre.

Un troisième intervint : « LA REINE Angela Rippon ».

Cela survient après que d’autres aient plaisanté en disant qu’ils allaient « appeler le 999 » à cause du comportement bizarre du juge Anton.

Le danseur a adoré Krishnan Gugu-Murthy et Pasodoble de la danseuse professionnelle Lauren Oakley sur l’air du Red Hot Chilli Pepper By The Way.

Il était un grand fan et copiait tous les mouvements qu’il faisait au début de la représentation.

Pendant ce temps, Ellie Leach est devenue émue après les critiques « sévères » des juges.

La star de Corrie et Vito Coppola ont dansé la samba sur la chanson Copacabana de Barry Manilow.

Malgré une belle performance, elle n’a obtenu que 28 points et a dit à son partenaire qu’elle avait l’impression de l’avoir laissé tomber.