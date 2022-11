La stratégie quotidienne d’argent du matin de Kevin O’Leary: Lire, vérifier les informations

L’habitude matinale quotidienne de Kevin O’Leary pour économiser de l’argent semble simple – mais ce n’est pas le cas, a déclaré à CNBC Make It l’hôte de “Shark Tank” et président de O’Shares Investments.

Après s’être réveillé entre 5 h et 5 h 30 et s’être entraîné, O’Leary passe une heure à lire les nouvelles. Il recherche des recherches auprès des banques, lit des articles et regarde des émissions du monde entier pour s’assurer qu’il est à jour sur les marchés mondiaux et les événements actuels.

Cela, dit-il, est essentiel pour prendre des décisions au travail – et cela l’aide à éviter des erreurs coûteuses.

“Vous devez investir dans l’information”, déclare O’Leary. « Si vous prenez des décisions sans informations pertinentes, je vous garantis que vous perdrez de l’argent 100 % du temps. »

Passer une heure à parcourir des articles sur votre flux de médias sociaux peut sembler facile. Le processus d’O’Leary est plus rigoureux. “La façon dont vous continuez à réussir est de vous transformer en un bon filtre”, dit-il. “Il faut être capable de faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas.”

O’Leary évite les articles avec des “titres ridicules et scandaleux” pendant son heure de nouvelles quotidienne du matin, peu importe à quel point ils semblent attrayants, dit-il.

Au lieu de cela, il opte pour des émissions matinales en provenance d’Asie et d’Europe car leurs marchés ouvrent plus tôt que Wall Street et indiquent le rythme de sa journée à venir.

Il donne également la priorité à toutes les nouvelles recherches universitaires et scientifiques évaluées par des pairs et pertinentes pour son travail, qui lui sont généralement envoyées par les banques avec lesquelles son entreprise travaille, dit-il.

Notamment, O’Leary dit qu’il vérifie chaque information qu’il lit. Il dit qu’il regarde régulièrement des clips des émissions de la BBC le matin et les compare aux gros titres nationaux des médias nationaux, et rejette toute histoire qui n’est pas étayée par plusieurs sources.

“Vous commencez à voir généralement cinq à sept thèmes par matin sur ce qui se passe dans le monde”, dit-il.

Choisir les médias à consulter chaque matin peut être délicat. Les experts recommandent souvent des classements non partisans des biais médiatiques — l’un des plus populaires vient de la société de solutions multimédias AllSides – comme un outil utile.

La vérification des faits peut également aller au-delà de la comparaison des titres de plusieurs points de vente. Google a un outil gratuit de vérification des faitsoù vous pouvez rechercher des mots-clés et vérifier si les revendications sur les réseaux sociaux ou dans les articles de blog sont exactes.

Des sites Web comme FactCheck.org et PolitiFact offrent des services similaires, avec des experts qui vérifient ou démystifient les affirmations publiques faites dans les gros titres viraux, sur les réseaux sociaux et lors des débats politiques.

Une fois l’heure des nouvelles quotidiennes du matin d’O’Leary terminée, il s’efforce d’éviter le “bruit” des médias pour le reste de la journée, dit-il – en s’empêchant de vérifier à nouveau les nouvelles jusqu’à au moins 16 heures.

“Je trouve que les gens qui font cela le matin et prennent 60 minutes par jour pour recueillir leurs informations auprès de diverses sources et le font de manière cohérente et routinière sont plus efficaces”, déclare O’Leary. “Au milieu de la journée, vous perdez votre temps alors que vous devriez vraiment faire vos tâches de la journée.”

Si vous laissez les actualités et les réseaux sociaux “saigner votre temps, vous allez devenir une personne très inefficace”, ajoute-t-il.

Divulgation: CNBC détient les droits exclusifs de câble hors réseau sur “Shark Tank” d’ABC.

