La stratégie post-pandémie agressive d’AMC pourrait porter ses fruits

Un panneau est suspendu à l’extérieur d’un cinéma AMC le 1er juin 2021 à Skokie, Illinois. Scott Olson | Getty Images

Les gens reviennent enfin au cinéma. Au cours des week-ends consécutifs, le box-office national a attiré les cinéphiles avec un large éventail de titres de films, établissant des records de vente de billets pendant la période de pandémie. Ces recettes au box-office suggèrent que les cinémas se dirigent vers une reprise un an après avoir été contraints de fermer. La nouvelle est bienvenue dans toute l’industrie, mais elle peut être particulièrement bonne pour AMC Entertainment, qui a pris un certain nombre de mesures audacieuses pour tenter de jeter les bases de sa propre renaissance. Le succès ultime d’AMC repose sur son pari que le public continuera à aller voir des films sur grand écran, plutôt que de regarder les nombreux services de streaming qui sont devenus populaires au cours de la dernière année. La plus grande société de cinéma au monde a levé environ 2 milliards de dollars en espèces au cours des six derniers mois, principalement grâce à la vente d’actions. Avec des fonds frais, le PDG d’AMC, Adam Aron, a déclaré que la société prévoyait d’envisager plusieurs acquisitions, notamment l’achat de cinémas ArcLight et Pacific qui ne rouvriront pas après la pandémie. Il envisagera également de rembourser une partie de sa dette de 5 milliards de dollars, de réduire ses frais d’intérêt et de rembourser des millions de loyers impayés. Aron a été en mesure de le faire en raison de la volatilité continue de son action, qui est devenue l’une des préférées des investisseurs de détail négociant des actions dites mèmes. Les actions d’AMC ont augmenté de plus de 18% lundi, s’ajoutant au rallye de la semaine dernière. Les actions de la société ont augmenté de près de 2 600 % depuis janvier, alors que la montée en flèche d’AMC oblige les vendeurs à découvert à abandonner leurs positions baissières. Lundi à midi, AMC était l’action la plus active du marché. Si les consommateurs continuent à aller au cinéma, AMC sera en mesure de transformer davantage d’emplacements en ventes plus importantes. Cependant, ces mêmes théâtres pourraient devenir un lourd fardeau pour sa structure de coûts si les ventes de billets se tarissent à mesure que la demande refoulée de sortir de la maison est satisfaite.

« Laissons la table »

« Je pense qu’AMC fait ce qu’il faut », a déclaré Tom Nunan, professeur à l’École de théâtre, de cinéma et de télévision de l’UCLA et fondateur de la société de production Bull’s Eye Entertainment. « La raison pour laquelle je dis cela, c’est qu’il ne fait aucun doute dans mon esprit que les Américains veulent conserver la possibilité d’aller au cinéma », a-t-il déclaré. « Donc, avoir l’expérience cinématographique gérée par des salles de cinéma expérimentées comme AMC est une bonne chose. Et je pense qu’AMC a fait le pari … que dans l’immédiat, ‘donnons la table, soyons de loin le plus grand propriétaire de cinéma et peut-être un locataire de théâtre encore plus grand.' » Avant la pandémie, l’industrie engrangeait 11 milliards de dollars de ventes de billets en Amérique du Nord. Avec seulement quelques semaines au deuxième trimestre, le box-office national semble être sur la bonne voie pour une baisse d’environ 75 % par rapport au même trimestre en 2019, a écrit Eric Wold, analyste principal chez B. Riley Securities, dans une recherche note publiée lundi. Le premier trimestre a connu une baisse d’environ 90 % par rapport à 2019, a-t-il écrit. Wold a réitéré une projection des ventes du troisième trimestre en baisse de 35% et du quatrième trimestre en baisse de 20% par rapport aux niveaux de 2019. « Plus important encore, après le démarrage du box-office national par une poignée de films d’action, nous sommes ravis de voir des niveaux de demande similaires et des résultats au box-office meilleurs que prévu pour les films d’horreur et les films familiaux », a-t-il écrit. . « Nous avons souligné que la force du box-office devait être étendue à tous les genres de films pour ramener le box-office aux niveaux d’avant la pandémie et plus. » Au cours du week-end, le box-office national a enregistré 66 millions de dollars de ventes de billets, le deuxième plus élevé du vendredi au dimanche depuis le début de la pandémie, selon les données de Comscore. Le week-end précédent, qui a vu les débuts de « A Quiet Place Part II » et « Cruella », est le détenteur actuel du record avec 80,2 millions de dollars de recettes. Entre les deux week-ends, le nombre total de cinémas nord-américains ouverts est passé à 75 %, contre 70 %, a rapporté Comscore. La semaine prochaine, « In the Heights » et « Peter Rabbit 2: The Runaway » arrivent dans les salles. Les analystes du box-office et les propriétaires de salles de cinéma ont bon espoir que ces deux fonctionnalités généreront un trafic important vers les cinémas, d’autant plus que les restrictions sur les coronavirus continuent de se desserrer. « Les chaînes de cinéma qui investissent des millions dans des mises à niveau, des acquisitions et des innovations misent sur l’avenir de l’expérience sur grand écran », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste média senior chez Comscore. « Et en ce moment, cela semble être un bon pari. » Il a déclaré que ces expériences uniques en salle sont essentielles pour que les cinémas prospèrent. Surtout en raison de la concurrence croissante suscitée par les services de streaming qui proposent « un excellent contenu pour les consommateurs ».

Théâtres bien-aimés

Les théâtres sont au centre de la stratégie d’AMC. Alors que d’autres sociétés dans la situation d’AMC pourraient faire du remboursement de la dette leur priorité absolue pour l’année prochaine, Aron se tourne de nouveau vers les fusions et acquisitions, c’est ainsi que la société est devenue la plus grande chaîne de théâtre du pays. Aron a ajouté Carmike, Odeon et Nordic peu de temps après avoir pris le poste de PDG en 2015. Certes, AMC n’a pas l’intention d’acheter les sociétés qui exploitaient ces écrans. Il travaille avec des propriétaires qui louaient certains de ces emplacements aux cinémas ArcLight et Pacific. Les seuls achats qu’AMC ferait, c’est si Decurion, qui détient ArcLight et Pacific, vendait les propriétés qu’elle possède en totalité. Nunan a déclaré que c’était un bon début pour AMC. Ces chaînes sont très appréciées, en particulier en Californie, et les propriétaires recherchent activement des locataires de salles de cinéma pour combler ces postes. Étant donné qu’AMC paierait probablement toutes les acquisitions en espèces, cela n’augmenterait pas sa dette. Aron a déclaré que cela faisait partie de la stratégie de l’entreprise pendant une interview jeudi avec Trey Collins, animateur de la chaîne Trey’s Trades sur YouTube. Les représentants d’AMC ont refusé de commenter davantage, pointant CNBC vers les précédents dépôts de titres de la société et les récentes interviews.

Un changement d’habitudes

Bien sûr, on ne sait pas si l’empressement à retourner dans les salles de cinéma sera de courte durée. « Tout se résume cependant au contenu », a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com. « Il peut y avoir une explosion à court terme entraînée par une demande refoulée, mais le public et les théâtres ont besoin de plus d’un mât par mois. Le retour aux niveaux normaux du box-office nécessitera des sorties de plus en plus cohérentes des grands studios, ce que nous ‘ J’aurai la chance de voir se développer cet été et, espérons-le, de prendre de l’élan au cours de la seconde moitié de l’année. » « 2022 a une solide liste de films qui pourraient facilement battre des records une fois que cette année aura fait les démarches nécessaires pour se rétablir », a-t-il déclaré.