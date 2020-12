Alors que la pandémie de coronavirus sévit toujours dans le monde, la Commission européenne a dévoilé le 25 novembre sa stratégie pharmaceutique en vue de mettre à l’épreuve son secteur de la santé après le choc de l’épidémie de COVID-19.

Le plan, présenté par la chef de la santé de l’UE, Stella Kyriakides et Margaritis Schinas, la vice-présidente pour le mode de vie européen, vise à garantir que les patients ont accès à des médicaments innovants et abordables, afin de répondre aux besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de la résistance aux antimicrobiens. , le cancer et les maladies rares, ainsi que pour soutenir la compétitivité, la capacité d’innovation et la durabilité de l’industrie pharmaceutique de l’Union.

La stratégie tant attendue est intervenue après le discours sur l’état de l’Union prononcé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en septembre, au cours duquel elle s’est engagée à créer une Union européenne de la santé plus forte, qui établira un système pharmaceutique européen à l’épreuve du temps et résistant aux crises.

La stratégie de la Commission a tiré des leçons de la pandémie de coronavirus alors que l’UE luttait pour sauver son secteur de la santé. La nature du plan en tant qu’instrument principalement de réponse aux crises soutiendra les innovations centrées sur le patient et s’adaptera au changement numérique et technologique.

L’Association européenne de distribution des soins de santé a salué cette décision, avec son Le président, Bernd Grabner, qualifie la stratégie de «plan tourné vers l’avenir» qui évaluera toutes les options politiques pour résoudre les problèmes cruciaux d’accès et d’abordabilité, y compris les pénuries. Grabner a également souligné que l’UE pouvait jouer « un rôle plus leader et progressif »dans le développement et la gestion des problèmes d’approvisionnement, un sentiment qui fait écho à l’objectif de la Commission de construire une autonomie stratégique ouverte sur le terrain.

La directrice générale Monika Derecque-Pois a déclaré que la stratégie de la Commission constituait une étape «ambitieuse» vers le renforcement de la sécurité d’approvisionnement et la lutte contre les pénuries grâce à des mesures ciblées, y compris la fourniture d’obligations pour le secteur des fournitures médicales pour garantir les stocks, la promotion d’une notification plus précoce des pénuries et des retraits et la promotion du rôle de l’Agence européenne des médicaments dans la surveillance et l’atténuation des pénuries.

Derecque-Pois a également souligné le rôle que les distributeurs de soins de santé peuvent jouer dans la distribution des vaccins COVID-19, car ils avoir les connaissances, les compétences et l’expérience pour soutenir l’action. En outre, selon le Directeur général, le secteur est prêt à tirer parti son expertise et son infrastructure existantes pour soutenir le déploiement des vaccins dans l’ensemble de l’Union européenne et pour garantir que les vaccins sont correctement stockés et livrés en toute sécurité et en toute sécurité sur les sites de vaccination, même dans les régions les plus reculées d’Europe.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie, la Commission européenne devrait revoir la législation pharmaceutique de base actuellement en place, avec une proposition attendue en 2022, tandis qu’une autre proposition pour une autorité européenne d’intervention en cas d’urgence sanitaire est attendue d’ici la seconde moitié de 2021, dans le but de: créer une infrastructure numérique robuste.

«C’est notre vision à long terme d’une autonomie stratégique ouverte et notre réponse aux défis d’aujourd’hui et aux vulnérabilités exposées par COVID-19. Aujourd’hui, nous avons mis en place un autre pilier de l’Union européenne de la santé », a déclaré le chef de la santé de l’UE.