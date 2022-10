La stratégie mondiale de Biden s’attaque à la Chine, à la Russie et aux besoins intérieurs

WASHINGTON (AP) – La Maison Blanche a présenté mercredi une stratégie de sécurité nationale visant à contrôler une Chine ascendante et une Russie plus affirmée, tout en soulignant que les investissements nationaux sont essentiels pour aider les États-Unis à être compétitifs dans la décennie critique à venir.

La première stratégie de sécurité nationale de l’administration, un document requis par la loi, souligne la nécessité d’une politique étrangère qui équilibre les intérêts des alliés mondiaux avec ceux des Américains de la classe moyenne.

“Nous comprenons que si les États-Unis veulent réussir à l’étranger, nous devons investir dans notre innovation et notre force industrielle, et renforcer notre résilience, chez nous”, indique la stratégie. “De même, pour faire progresser la prospérité partagée au niveau national et pour défendre les droits de tous les Américains, nous devons façonner de manière proactive l’ordre international conformément à nos intérêts et à nos valeurs.”

À grands traits, la stratégie esquisse un «moment décisif» pour la sécurité nationale, alors que le président Joe Biden fait face à un monde sans doute plus compliqué que lorsqu’il a pris ses fonctions il y a 21 mois au milieu de la pire pandémie mondiale depuis un siècle. Dans le même temps, la Maison Blanche a déclaré que les décideurs politiques doivent “éviter la tentation de voir le monde uniquement à travers une lentille concurrentielle et engager les pays selon leurs propres conditions”.

Biden est arrivé au pouvoir en défendant une «politique étrangère pour la classe moyenne» qui cherchait à mettre davantage l’accent sur la Chine en tant que concurrent économique et militaire croissant, à revigorer les alliances qui s’étaient effilochées sous l’administration Trump et à protéger les droits de l’homme, tout en veillant aux États-Unis. intérêts.

Les responsables de l’administration affirment que l’accent mis sur les intérêts américains reste au cœur de la vision de la politique étrangère de Biden. Mais le nouveau document de stratégie reflète également la longue liste de crises qui ont laissé le monde confronté à des défis communs, notamment le changement climatique, l’insécurité alimentaire, les maladies transmissibles et l’inflation.

«Nous avons brisé la ligne de démarcation entre la politique étrangère et la politique intérieure pour faire des investissements de grande envergure ici chez nous dans notre base industrielle et d’innovation qui augmenteront notre compétitivité et nous positionneront mieux pour faire face à tout, du climat à la santé mondiale, à la sécurité alimentaire, à l’énergie », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Le document souligne la nécessité de concurrencer efficacement la Chine, qui, selon l’administration, est le seul concurrent qui a à la fois l’intention et, de plus en plus, la capacité de remodeler l’ordre international, tout en contraignant une Russie dangereuse.

Biden fait face à une guerre russe de près de huit mois en Ukraine qui ravage l’économie mondiale, à une action de plus en plus affirmée de la Chine envers l’île autonome de Taiwan, à des préoccupations nucléaires croissantes en Iran et en Corée du Nord et à des relations tendues avec le pétrole. riche royaume d’Arabie Saoudite.

«Partout dans le monde, le besoin de leadership américain est plus grand qu’il ne l’a jamais été. Nous sommes au milieu d’une compétition stratégique pour façonner l’avenir de l’ordre international », a déclaré Biden dans l’introduction du document. “Pendant ce temps, les défis partagés qui ont un impact sur les gens partout dans le monde exigent une coopération mondiale accrue et les nations prennent leurs responsabilités à un moment où cela est devenu plus difficile.”

Sullivan est sur le point de prononcer un discours à l’Université de Georgetown pour décrire la stratégie.

Sur la question du pétrole, Biden a déclaré mercredi que l’administration “réagirait à l’Arabie saoudite” en réponse à l’annonce de l’alliance OPEP+ dirigée par Riyad la semaine dernière selon laquelle elle réduirait la production de pétrole. Les commentaires du président sont intervenus après avoir déclaré un jour plus tôt que les Saoudiens feraient face aux “conséquences” de cette décision.

Les législateurs démocrates proposent une législation qui mettrait fin aux ventes militaires américaines aux Saoudiens à la lumière de la réduction de la production de pétrole, ce qui, selon les responsables de la Maison Blanche, aidera un autre membre de l’OPEP+, la Russie, à renflouer ses coffres alors qu’il poursuit sa guerre en Ukraine.

Biden a déjà commencé à examiner les actions potentielles et examinera l’appel à l’arrêt des ventes d’armes à Riyad. Sullivan a déclaré qu’une décision sur les ventes d’armes n’était pas imminente.

Aamer Madhani, Associated Press