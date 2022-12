La stratégie minérale essentielle d’Ottawa exige des approbations de projets plus rapides

Le Canada devra accélérer les décisions réglementaires sur les projets miniers critiques s’il veut devenir un chef de file mondial dans la fabrication de batteries, de véhicules électriques, d’éoliennes et de panneaux solaires, indique une nouvelle stratégie nationale publiée aujourd’hui.

“En termes simples, il n’y a pas de transition énergétique verte sans minéraux critiques”, indique la dernière stratégie du gouvernement fédéral sur les minéraux critiques.

“[The government of Canada] reconnaît que pour atteindre nos objectifs climatiques et économiques ambitieux de transition vers une économie nette zéro, des mécanismes supplémentaires doivent être en place pour accélérer et faciliter les projets miniers stratégiques critiques, des opportunités d’investissement et de financement, en passant par les approbations réglementaires et le développement, jusqu’à la production.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a dévoilé la stratégie à Vancouver vendredi.

Les minéraux comme le lithium, le graphite, le nickel, le cobalt et le cuivre sont des ingrédients essentiels pour la fabrication de véhicules électriques, de puces informatiques et d’armes. Alors que la demande de technologies à faibles émissions et sans émissions devrait monter en flèche à mesure que le monde passe à une économie post-carbone, la stratégie de vendredi laisse présager des pénuries de ces matériaux critiques – ou ce qu’elle appelle des “pays non partageant les mêmes idées” militarisant l’accès aux minéraux précieux .

Bien que la Chine ne soit pas mentionnée nommément dans la stratégie de Ressources naturelles Canada, certains observateurs ont averti que Pékin pourrait couper l’accès aux minéraux essentiels pour favoriser ses propres industries de haute technologie. Actuellement, la Chine contrôle la majeure partie du traitement des minéraux critiques dans le monde.

Pour contrer la suprématie de Pékin dans ce domaine, le Canada, les États-Unis et leurs alliés se sont engagés à stimuler l’extraction, le traitement, la fabrication et le recyclage des minéraux critiques.

L’augmentation de l’extraction signifiera plus de mines canadiennes. Mais avant qu’un nouveau projet minier puisse aller de l’avant, il doit faire l’objet d’un examen environnemental rigoureux et d’un processus d’autorisation — parfois plus d’une fois.

Le nouveau document de stratégie reconnaît que des examens environnementaux et une surveillance réglementaire plus rapides sont nécessaires pour relever le défi — et que la mosaïque actuelle de processus d’examen de projets au Canada n’est pas à la hauteur de la tâche.

« Pour les grands projets de développement où des évaluations d’impact ou environnementales fédérales et provinciales sont requises », indique le document de stratégie, « le gouvernement du Canada s’engage à atteindre l’objectif « un projet, une évaluation ».

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, s’entretient avec des journalistes alors qu’il se rend au caucus sur la Colline du Parlement, le mercredi 19 octobre 2022 à Ottawa. (La Presse canadienne/Adrian Wyld)

En plus de s’assurer que les projets franchissent la ligne d’arrivée, la stratégie appelle à une « participation significative » des communautés autochtones aux décisions sur le développement de projets et les avantages qui en découlent. Il reconnaît également que le gouvernement devra faire des investissements importants dans les infrastructures de transport et d’électricité pour accéder à ces minéraux essentiels.

“De nouveaux investissements dans les infrastructures visant à débloquer de nouveaux projets miniers dans les régions riches en ressources – y compris les routes, les chemins de fer et les ports – sont nécessaires pour aider l’industrie minière canadienne à fournir les minéraux et les métaux nécessaires pour atteindre le zéro net d’ici 2050”, indique le document.

La stratégie signale également que le Canada veut travailler avec des alliés internationaux pour développer un processus de traçage afin d’identifier le commerce des soi-disant « minerais de conflit ». Une telle norme, dit-il, pourrait “empêcher les produits issus des conflits, du travail des enfants et des opérations écologiquement pauvres d’entrer dans les chaînes d’approvisionnement”.

La stratégie ne vient pas avec de l’argent frais. Mais dans le dernier budget, le gouvernement fédéral s’est engagé à verser jusqu’à 3,8 milliards de dollars sur huit ans pour poursuivre une stratégie sur les minéraux essentiels, y compris une taxe d’exploration minière essentielle de 30 %.

Ce même budget prévoyait également des fonds pour travailler avec les provinces et les territoires afin d’aider les promoteurs à naviguer dans le processus réglementaire, en particulier dans le Nord.

En octobre, Wilkinson et le ministre de l’Innovation François-Philippe Champagne ont annoncé que le gouvernement fédéral empêcher aux entreprises d’État étrangères de posséder et de participer au secteur minier essentiel du Canada.

Peu de temps après cette annonce, le gouvernement canadien a ordonné à trois sociétés de ressources chinoises de vendre leurs intérêts dans les minéraux critiques canadiens. Le gouvernement a présenté mercredi des modifications visant à moderniser la Loi sur Investissement Canada.