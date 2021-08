La stratégie hivernale pourrait voir les personnes non vaccinées faire face à des restrictions plus strictes

Le nouveau plan Covid-19 du pays, intitulé : « En toute sécurité pendant l’automne et l’hiver », a été rapporté pour la première fois par les médias allemands DPA et Süddeutsche Zeitung.

Les maladies respiratoires, telles que Covid-19, ont tendance à prospérer par temps froid, car les gens passent généralement plus de temps à l’intérieur regroupés, avec moins de ventilation et moins d’espace personnel qu’en été.

Le ministère de la Santé a indiqué que le gouvernement envisageait également l’idée d’imposer des restrictions aux personnes non vaccinées au cas où les infections et les hospitalisations continueraient d’augmenter. Cela a été appelé la « règle 2G », car seules les personnes vaccinées ou guéries seraient autorisées à fréquenter certains établissements, tandis que les personnes non vaccinées seraient exclues.

C’est ce qu’on appelait la « règle 3G », en référence aux termes allemands pour vacciné (geimpft), récupéré (genesen) et testé (getestet). La politique est déjà en place pour plusieurs domaines de la vie publique, notamment les voyages en avion et les séjours à l’hôtel.

Parallèlement à ces mesures, le ministère a recommandé que les masques faciaux restent obligatoires jusqu’au printemps 2022 ; des politiques de test, de ventilation et d’hygiène devraient être mises en œuvre dans les écoles et les garderies à l’échelle nationale ; et le pays devrait supprimer les tests Covid-19 gratuits. On espère que ce dernier incitera certains à se faire vacciner car les vaccinations sont offertes gratuitement à tous les adultes.

Cependant, des tests rapides gratuits seraient toujours disponibles pour ceux qui ne peuvent pas être vaccinés ou ne sont pas recommandés de le faire, comme les femmes enceintes, les personnes n’ayant pas l’âge requis pour recevoir le vaccin, les personnes allergiques ou d’autres groupes à risque.

Le plan Covid-19 doit être débattu lors d’un sommet entre la chancelière allemande Angela Merkel et les premiers ministres des États le 10 août. Si elles sont approuvées, les mesures devraient entrer en vigueur à partir de septembre.