La stratégie énergétique nucléaire lourde de la France face à de gros problèmes cet hiver

La ministre française de l’Energie, Agnès Pannier-Runacher, aurait déclaré le mois dernier qu’EDF s’était engagé à redémarrer tous ses réacteurs nucléaires cet hiver. Jean-marie Hosatte | Gamma-rapho | Getty Images

La France fait face à un hiver de mécontentement, selon les analystes de l’énergie, alors que des problèmes profondément enracinés avec sa stratégie d’énergie nucléaire lourde soulèvent de sérieuses questions quant à sa préparation pour les mois les plus froids. Fierté nationale de longue date, la France génère environ 70 % de son électricité à partir d’un parc nucléaire de 56 réacteurs, tous exploités par l’entreprise publique EDF. Il fait de la France le plus grand parc de réacteurs au monde après les États-Unis et garantit que Paris est moins exposée que ses voisins à une réduction drastique de l’approvisionnement en gaz russe. Or, plus de la moitié des réacteurs nucléaires d’EDF ont été arrêtés ces derniers mois pour des problèmes de corrosion, de maintenance et des problèmes techniques, en partie grâce à des vagues de chaleur et les retards de réparation dus à la pandémie de Covid. Les pannes ont entraîné une baisse de la production d’électricité française à un creux de près de 30 ans tout comme l’Union européenne fait face à sa pire crise énergétique depuis des décennies. “Je trouve la relation nucléaire de la France vraiment intéressante car elle vous montre sans détour tous les avantages et les inconvénients du nucléaire”, a déclaré Norbert Ruecker, responsable de l’économie et de la recherche de nouvelle génération chez Julius Baer, ​​à CNBC par téléphone. “Oui, c’est bas carbone mais ce n’est pas économique. Il faut nationaliser EDF pour y arriver. Oui, il propose du base mais attendez une seconde, parfois une usine entière disparaît pendant des semaines et des mois, donc cette promesse de base n’est pas vraiment là, ” a déclaré Ruecker.

Agnès Pannier-Runacher, ministre française de l’énergie a dit le mois dernier qu’EDF s’était engagé à redémarrer tous ses réacteurs nucléaires cet hiver, a rapporté Reuters, les réacteurs fermés rouvrant chaque semaine à partir d’octobre. Le gestionnaire de réseau français RTE, quant à lui, aurait a dit il n’y a pas de risque de black-out total cet hiver mais quelques coupures d’électricité en période de pointe ne sont pas à exclure. “La plupart des centrales nucléaires devraient être remises en service avant l’hiver, donc en gros d’ici novembre ou décembre. Donc, si vous faites confiance au gestionnaire du réseau français, tout ira bien”, a déclaré Ruecker. “Il devrait y avoir un certain conservatisme quant à la capacité de la France à ramener ces réacteurs à temps, mais nous ne devrions pas être trop pessimistes. Les antécédents montrent qu’ils ont plus ou moins été à l’heure ces derniers temps.”

Un « hiver de mécontentement » ?

Les prix de l’électricité en France ont atteint une série de records historiques cet été, culminant à un niveau hallucinant d’environ 1 100 euros (1 073 $) par mégawattheure à la fin août. Les analystes craignent que le pays ait du mal à produire suffisamment d’énergie nucléaire pour répondre à la fois à ses propres besoins et à ceux de ses voisins dans les mois à venir. Soulignant les problèmes structurels du parc nucléaire du pays, la France a non seulement perdu sa position de premier exportateur européen d’électricité cette année, mais aussi, fait remarquable, importé plus d’électricité qu’elle n’en a exporté. Les données des analystes énergétiques d’EnAppSys qui ont été publié en juillet a constaté que la Suède a décroché la première place en tant que plus grand exportateur net d’électricité d’Europe au cours des six premiers mois de 2022. Les pannes prolongées du parc nucléaire français ont vu les exportations du pays diminuer de moitié par rapport à la même période l’année dernière, et les analystes d’EnAppSys ont averti que la situation ne montrait “aucun signe de s’améliorer de sitôt.” Pour compenser, la France a importé de l’électricité chère du Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Espagne et d’ailleurs. “Grâce au marché, grâce aux lignes électriques dont nous disposons, l’Europe a sauvé la France d’un grand black-out” cet été, a déclaré Ruecker de Julius Baer. “C’est le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne et, dans une certaine mesure, la Suisse qui sont tous intervenus. Donc, pour moi, le mois dernier vient vraiment de dévoiler une partie des discussions politiques qui n’étaient pas toujours objectives”, a-t-il ajouté, se référant aux discussions sur l’énergie nucléaire comme solution climatique parmi les politiciens.

La France a non seulement perdu sa position de premier exportateur européen d’électricité cette année, mais aussi, fait remarquable, importé plus d’électricité qu’elle n’en a exporté. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Dans le but de protéger les ménages et les entreprises au cours des prochains mois, l’administration du président Emmanuel Macron le mois dernier annoncé prévoit de plafonner les hausses de prix de l’électricité et du gaz à 15 % l’année prochaine. Cela représente un bond substantiel par rapport à cette année où le coût supplémentaire de l’électricité pour les foyers et les petites entreprises a été plafonné à 4 % et celui du gaz à 0 %. Mujtaba Rahman, directeur général du cabinet de conseil Europe en risque politique Eurasia Group, a déclaré que les subventions étendues – les plus généreuses de l’UE – sont susceptibles d’ajouter aux difficultés du gouvernement français à faire face aux batailles fiscales et budgétaires. “Beaucoup dépendra de deux facteurs”, a déclaré Rahman dans une note de recherche. “Premièrement, le succès du programme d’austérité énergétique du gouvernement (qui sera volontaire pour les ménages et obligatoire pour les organismes publics et l’industrie). Deuxièmement, la météo. Un hiver très froid après un été très sec et chaud mettrait à l’épreuve l’alimentation électrique du pays pour la limite.” “Pour l’instant, nous maintenons notre scénario de base de 65% selon lequel Macron dissoudra l’Assemblée nationale d’ici le milieu de l’année prochaine, mais seulement s’il estime que son alliance centriste a de fortes chances de restaurer sa majorité, bien que sous pression à la baisse si la France souffre un hiver froid et troublé », a déclaré Rahman. “Un hiver de mécontentement n’est pas une bonne préparation pour une élection.”

Qu’est-ce que cela signifie pour l’Europe ?

La production d’électricité en difficulté de la France a renouvelé les critiques de sa stratégie énergétique nucléaire à un moment où beaucoup d’autres en Europe se tournent vers l’énergie atomique pour remplacer une pénurie de gaz russe. L’Allemagne, qui prévoyait initialement de fermer ses trois réacteurs restants d’ici la fin de l’année, a décidé de retarder sa sortie du nucléaire pour consolider ses approvisionnements énergétiques cet hiver. Le Royaume-Uni, quant à lui, cherche à augmenter sa production d’énergie nucléaire, et l’UE a inscrit l’énergie nucléaire parmi sa liste d’investissements “verts”. “Il est important de dire que si la France a un problème nucléaire, l’Europe a aussi un problème en termes d’électricité”, a déclaré par téléphone à CNBC Alexandre Danthine, associé principal pour le marché français de l’électricité chez Aurora Energy Research. “Ils sont, en général, de gros exportateurs, mais en hiver, ils ont besoin d’énergie des pays voisins pour satisfaire la demande, quelle que soit la situation”, a déclaré Danthine.

Au début de sa présidence, Macron s’était engagé à réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Ludovic Marin | AFP | Getty Images