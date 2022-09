La stratégie économique du Royaume-Uni est un “récit édifiant”, selon un haut responsable de Joe Biden

La stratégie économique radicale du gouvernement britannique est un « récit édifiant », a déclaré un haut responsable du cabinet de Joe Biden dans des remarques cinglantes sur le plan du Premier ministre Liz Truss.

La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a déclaré que la réduction des impôts et la déréglementation étaient une “théorie économique ratée” qui conduirait à une croissance plus faible et à une plus grande inégalité.

Mme Raimondo a déclaré qu’il était «difficile de voir» comment le nouveau gouvernement de Mme Truss prenait l’inflation au sérieux et a insisté sur le fait que les États-Unis parlaient d’une approche assez différente.

Lorsqu’on lui a demandé si elle considérerait les troubles en Grande-Bretagne comme un récit édifiant, la chef du commerce américain a répondu: «Oui… ces politiques sont toutes nouvelles. D’où je suis assis, je ne sais pas comment cette histoire va se terminer. Je dirais simplement que nous poursuivons une stratégie différente.

S’exprimant lors d’un événement organisé par The Hamilton Project à Brookings, Mme Raimondo a déclaré: «Vous dites:« Est-ce un récit édifiant? Je veux dire, les marchés ont chuté. La livre a chuté. Il est encore tôt pour cette nouvelle stratégie, mais ce n’est pas celle que nous poursuivons.

Cela fait suite à l’attaque de M. Biden contre «l’économie des retombées» peu de temps avant de rencontrer Mme Truss à New York la semaine dernière. Le numéro 10 avait affirmé qu’il était “ridicule” de suggérer que les remarques du président américain visaient le Premier ministre.

Sur la stratégie économique de M. Biden, Mme Raimondo a ajouté : “Le président, chaque fois que vous lui parlez, il parle de : vous devez payer pour ce que vous dépensez et il y croit.”

Elle a déclaré que le gouvernement américain “prenait l’inflation au sérieux, laissait la Fed faire son travail, surveillait les dépenses déficitaires, réduisait les déficits”.

Cela fait suite aux remarques critiques du conseiller économique de la Maison Blanche, Brian Deese, qui a déclaré mercredi qu’il n’était pas surpris par la réaction négative des marchés financiers aux réductions d’impôts et aux plans d’emprunt du Royaume-Uni.

Le principal conseiller de Biden – directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche – a déclaré qu’il soulignait la nécessité de maintenir “la prudence budgétaire, la discipline budgétaire”.

L’ancien secrétaire au Trésor américain Larry Summers a été cinglant à propos des politiques “totalement irresponsables” menées par Mme Truss et son chancelier Kwasi Kwarteng.

Le haut responsable – qui a conseillé les présidents Bill Clinton et Barack Obama – a déclaré que les marchés traitaient la Grande-Bretagne comme un pays en développement où la “crédibilité” est perdue.

Jeudi matin, Mme Truss a insisté sur le fait que les mesures de réduction des impôts alimentées par l’emprunt de son gouvernement restaient le “bon plan” – et a affirmé qu’il était “tout simplement faux” qu’il s’agissait d’un plan “Robin Hood inversé” qui profitait aux riches.

Le Premier ministre a également suggéré que la Russie était responsable de la tourmente économique actuelle au Royaume-Uni, déclarant à BBC Radio Bristol que la Grande-Bretagne était confrontée à “une situation économique mondiale très, très difficile en raison de la guerre que Vladimir Poutine a perpétrée en Ukraine”.

Les travaillistes et les libéraux démocrates ont appelé au rappel du Parlement, tandis que certains députés conservateurs ont suggéré que Mme Truss devrait renvoyer M. Kwarteng.

Un ancien ministre a déclaré L’indépendant que M. Kwarteng pourrait encore être contraint à un retour en arrière humiliant sur sa réduction du taux d’imposition sur le revenu de 45p pour les hauts revenus.

L’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a déclaré que le gouvernement Truss avait « sapé » les institutions économiques du Royaume-Uni avec la frénésie de réductions d’impôts alimentée par l’emprunt, affirmant que les mesures « travaillaient à contre-courant » avec la Banque.

Même Gerard Lyons – le conseiller économique de droite de la campagne de Mme Truss qui a influencé «Trussonomics» – a critiqué M. Kwarteng pour ne pas avoir préparé les marchés à ses mesures fiscales mini-budgétaires.

“Avant le mini-budget, il était nécessaire que le chancelier maintienne les marchés financiers de son côté – et j’ai mis en garde contre la nécessité pour lui de le faire”, a-t-il déclaré à la BBC. Newsnight. “Un groupe clé qu’il n’a pas réussi à garder à ses côtés était les marchés financiers.”