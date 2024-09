La stratégie du prince Harry, « têtu », qui prétend être un « royal à temps partiel » dévoilée

Le prince Harry semble essayer de réaliser ses propres souhaits en tant que prétendu royal à temps partiel.

Le duc de Sussex, qui s’apprête à fêter son 40e anniversaire cette semaine, a planifié ses propres voyages royaux dans les prochains jours pour rester dans la course.

« Harry est notoirement très têtu, et nous savons qu’il voulait la vie royale à moitié dedans, à moitié dehors que la défunte reine lui a refusée », explique Kinsey Schofield, experte royale basée à Los Angeles et animatrice du podcast To Di For Daily. « Il semble déterminé à y parvenir, ce que nous voyons se manifester à travers ces fausses visites royales. »

Cela survient alors qu’Harry confie à la BBC son enthousiasme à l’approche de son anniversaire : « Quel que soit l’âge, ma mission est de continuer à être présent et à faire le bien dans le monde. »

« Devenir père de deux enfants incroyablement gentils et drôles m’a donné une nouvelle perspective sur la vie et a également affiné ma concentration dans tout mon travail.

Être papa est l’une des plus grandes joies de la vie et cela ne m’a rendu que plus motivé et plus déterminé à faire de ce monde un endroit meilleur. « Il a ajouté : « Que la prochaine décennie commence. »