La stratégie d’investissement de Cramer pour 2023 est un conte de deux moitiés piloté par la Fed

À l’approche de 2022, nous avons dit aux membres du Club qu’avec l’inflation galopante et la Réserve fédérale sur le chemin de la guerre pour la faire reculer, le temps de jouer aux soi-disant actions historiques était révolu. Vous savez le genre dont nous parlons, des actions d’entreprises qui ne font pas d’argent et racontent à la place de grandes histoires de profits futurs grâce à des marchés adressables soi-disant monstrueux. Il y a un an, Jim Cramer a déclaré que les investisseurs doivent se concentrer sur les entreprises qui font des choses et font des choses pour un profit, qu’ils peuvent ensuite restituer aux actionnaires via des rachats et des dividendes. Au fil du temps et il est devenu clair que nous envisageons des taux d’intérêt directeurs de la Fed qui seraient plus élevés pendant plus longtemps, nous avons ajouté à cette opinion, commentant que la seule chose sur laquelle nous n’accordions pas suffisamment d’importance était l’évaluation, étant bon marché par rapport à les pairs et les niveaux historiques. Nous avons donc ajouté cela à nos principes directeurs pour 2022. Les actions de la Fed ont réduit les multiples des actions qui ont augmenté les ventes et les bénéfices, mais qui étaient tout simplement trop chères dans un monde où les taux d’intérêt réels sont positifs. Plus nous avons vendu d’actions de ce type d’actions, plus nous avons économisé d’argent. Alors que nous fermons le livre sur 2022 et tournons notre attention vers 2023, nous souhaitons une fois de plus informer les membres de notre réflexion pour l’année à venir – notre vision du monde pour ainsi dire – qui déterminera comment nous pensons à notre univers d’investissements potentiels. Nous prévoyons des taux à 5,5 % l’année prochaine. Pour commencer, nous pensons que la Fed pourrait porter les taux à 5,5 %, car les progrès réalisés par les décideurs dans la lutte contre l’inflation s’arrêteront à un moment donné avant d’atteindre l’objectif d’inflation de 2 % de la banque centrale. les niveaux de chômage restent faibles et l’inflation des salaires reste donc élevée. La Fed a déclaré mercredi que les responsables voient le taux final lorsque les hausses seront terminées à 5,1 %. Comme nous en avons discuté jeudi lors de notre “réunion mensuelle” de décembre, le problème est l’espoir, il y a encore trop d’espoir et pas assez d’inquiétude quant à l’abordabilité. Autrement dit, les consommateurs sont encore trop disposés à accepter et à payer des prix plus élevés. Tant que ce ne sera plus le cas, les prix continueront d’augmenter et la Fed n’aura donc d’autre choix que de continuer à monter les taux. La Fed doit lutter contre l’inflation des salaires L’inflation des matières premières, à l’exception du cuivre, et l’inflation de la consommation, à l’exception de l’alimentation et des voitures neuves, semblent déjà être à l’arrière-plan, ces dernières bénéficiant du relâchement de la dynamique de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, à moins que nous n’arrivions au point où les gens repensent le coût de leur mode de vie actuel, nous allons atteindre un plancher d’inflation quelque part au-dessus de ce taux de 2 % et la Fed sera obligée de resserrer davantage. Dans ce scénario, nous envisageons un marché bifurqué dans lequel ceux qui n’ont pas besoin de crédit pour survivre – ou ceux qui sont suffisamment riches pour obtenir un crédit bon marché – s’en sortent bien. Peut-être même sortent-ils renforcés de cette période d’inflation grâce à un excès d’argent pour investir à ces niveaux de prix déprimés des actifs. Et ceux qui dépendent du crédit s’en sortent mal – ou pire s’ils doivent vendre des actifs délabrés pour financer des besoins plus urgents. Cela vaut pour les consommateurs ainsi que pour les entreprises qui dépendent de la dette, car ces dernières devront payer plus pour cette dette. Cela, bien sûr, rongera les marges bénéficiaires. Cela obligera les entreprises à renoncer aux initiatives de croissance afin de se concentrer sur les investissements de maintenance nécessaires. 2023 est l’année où la Fed gagne Heureusement, nous pensons que cette vision moins optimiste se jouera au premier semestre 2023, car nous pensons que l’année prochaine sera l’année où la Fed l’emportera sur l’inflation. C’est aussi pourquoi nous conservons certaines actions qui ne se comporteront pas bien dans un monde à taux de 5,5 %. C’est parce que nous avons besoin d’actions qui peuvent survivre à la pression et décoller une fois que nous commençons à voir les lectures inflationnistes revenir sur Terre. Ce que nous voulons voir, ce sont des lectures inflationnistes consécutives qui tendent vers les niveaux de 2019 – pas en deçà des attentes, mais en fait un plateau ou mieux encore une baisse. Jim a déclaré qu’il souhaitait voir ces tendances consécutives dans l’indice des prix à la consommation (IPC), l’indice des prix à la production (PPI) et la composante salariale du rapport sur l’emploi du gouvernement. Nous voyons cela, et nous serons heureux d’avoir conservé les noms technologiques qui ont été écrasés cette année. Nous commencerons également à repenser les noms de notre portefeuille qui bénéficient de niveaux d’inflation plus élevés. Résultat final Donc, en fin de compte, notre scénario de base pour 2023 tel qu’il se présente actuellement est un conte de deux moitiés : la première, une brutale caractérisée par une Fed qui dira et fera n’importe quoi pour ramener l’inflation vers son objectif de 2 % – y compris l’augmentation les taux jusqu’à ce que le chômage dépasse 4% afin de stopper l’inflation salariale ; et la seconde caractérisée par une amélioration du sentiment des investisseurs et un contexte économique plus favorable alors que la Fed déclare la victoire et signale la fin des hausses de taux. Le premier semestre sera bon pour les noms qui profitent de l’inflation tels que les biens de consommation de base, les soins de santé et les actions énergétiques. Au fur et à mesure que des données signalent un renversement de l’inflation, nous repensons ces noms au second semestre et cherchons des moyens de mettre de l’argent au travail dans ces noms battus qui sont prêts à revenir avec une vengeance. Pour être clair, nous nous concentrons toujours sur les entreprises qui fabriquent et font des choses dans un but lucratif ; avoir une valorisation attractive ; et restituer de l’argent aux actionnaires via des dividendes et des rachats. De plus, même lorsque le changement se produit, on pense que la hausse des taux s’arrêtera, mais cela ne signifie pas qu’ils redescendront tout de suite. Alors que nous chercherons à réaffecter des fonds pour le second semestre aux noms qui subissent le plus la pression de la dynamique inflationniste, nous ne nous pencherons pas sur les actions historiques qui ont prospéré pendant la pandémie de Covid. L’accent continuera d’être mis sur les bénéfices, les flux de trésorerie et les valorisations raisonnables fondées sur les bénéfices, car des taux d’intérêt réels positifs exigent des bénéfices réels à des valorisations fondées. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) Jim Cramer sur Squawk on the Street, le 30 juin 2022. Virginie Sherwood | CNBC