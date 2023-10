La stratégie des fans de l’Inter pour s’adresser à Lukaku après une décision controversée

Lorsque le club de Serie A de la Roma rencontrera l’Inter plus tard ce mois-ci, la star belge Romelu Lukaku affrontera des supporters en colère.

Après avoir quitté Manchester United en 2019, Lukaku est resté deux saisons à l’Inter. Il a joué pour l’équipe italienne pendant 96 matchs, marquant 64 buts avant de revenir à Chelsea pour 118 millions de dollars. Cependant, il n’a pas réussi à prospérer sous le système de Thomas Tuchel. Chelsea a prêté Lukaku à l’Italie après une seule saison.

Cependant, sa deuxième remise des gaz n’a pas été aussi réussie. Il n’a marqué que 14 buts alors que l’équipe a perdu contre Manchester City en finale de l’UEFA Champions League. Même alors, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles le joueur menait des discussions secrètes avec la Juventus. Un retour permanent semblait être en préparation.

Son prétendu refus de répondre aux appels et aux SMS des responsables du club et de ses coéquipiers tout au long de la crise indiquait qu’il avait rompu les liens avec l’Inter. La Roma l’a recruté. Désormais, il affrontera son ancienne équipe au Stadio Giuseppe Meazza plus tard en octobre.

50 000 sifflets distribués à San Siro pour le retour de Lukaku à l’Inter

L’attaquant ne se préparera pas à une chaleureuse ovation malgré ses contributions à l’équipe. La nouvelle des discussions de Lukaku avec l’Inter Milan a plongé les supporters bleu et noir dans un tollé.

Il peut s’attendre à un accueil sévère à son retour à Milan. Les ultras du club ont annoncé qu’ils distribueraient 50 000 sifflets dans les tribunes. Ils pourraient donc exprimer leur désapprobation à l’égard de l’international belge.

Qu’a dit l’Inter Ultras ?

« Le 29 octobre est une date que nous devrions encercler dans le calendrier pour que nous soyons prêts à lui faire entendre tout notre dégoût que nous ressentons envers quelqu’un qui nous a tourné le dos de la manière la plus honteuse. Un personnage qui s’est révélé être un petit homme car avant d’être un champion, il faut être un homme et savoir tenir parole.

« Nous vous avons défendu les épées nues et vous nous avez récompensé en vous tournant le dos. Avant le match contre la Roma, la Curva Nord distribuera 50 000 sifflets à utiliser à chaque touche de ballon de celui qui a trahi notre maillot. Montrons tous comment quelqu’un qui s’est montré indigne de porter ce maillot doit être traité », a déclaré l’Inter Ultras dans un communiqué.

PHOTO: IMAGO / Giuseppe Maffia.