La stratégie des démocrates consistant à stimuler les candidats d’extrême droite aux primaires fonctionnera-t-elle ?

Le sénateur de l’État de Pennsylvanie, Doug Mastriano, qui a comparé le contrôle des armes à feu aux politiques sous l’Allemagne nazie et a partagé une image disant Roe contre Wade était “tellement” pire que l’Holocauste, a obtenu plus de 800 000 $ en dollars publicitaires. Le délégué de l’État du Maryland, Dan Cox, qui s’est associé aux théoriciens du complot de QAnon, a obtenu 1,2 million de dollars. Et le sénateur de l’État de l’Illinois, Darren Bailey, qui a fait pression pour expulser Chicago de l’État, a obtenu 35 millions de dollars.

Les démocrates nationaux, les organisations à but non lucratif alignées sur les partis et certains de leurs candidats ont dépensé ensemble des millions pour élever les positions les plus extrêmes des candidats d’extrême droite dans les courses en Pennsylvanie, en Illinois, au Colorado et au Maryland, et c’est une stratégie qui divise les agents du parti. L’investissement total de ce cycle était de plus de 44 millions de dollars au dernier trimestre, selon une analyse d’Open Secrets.

Les représentants du parti ont affirmé que c’était parce qu’ils voulaient mettre en évidence l’extrémisme du GOP d’aujourd’hui, sachant que même les candidats qui se présentent comme «modérés» ressentiront une pression pour faire appel aux électeurs de leur flanc droit. Ils ont nié que ce soit dans le but de rendre les candidats extrémistes plus attrayants pour une base primaire républicaine et parce qu’ils pensent qu’il sera plus facile de battre ce genre d’adversaires en novembre.

Mais c’est ce à quoi cela ressemble pour certains agents démocrates, qui ont des avis mitigés sur cette stratégie. Certains pensent que c’est trop dangereux et que cela pourrait mener à l’élection de certains de ces candidats extrémistes. Le stratège démocrate Howard Wolfson a déclaré à Politico que la stratégie consistant à “placer les gens à des postes où ils peuvent réellement être élus et avoir le contrôle du système électoral dans ce pays – des gens qui ne croient pas à la démocratie – est une stratégie très, très risquée”.

Mais d’autres ont déclaré que les démocrates faisaient tout simplement tout ce qu’ils pouvaient pour donner à leurs candidats les meilleures chances de gagner dans un cycle difficile à l’échelle nationale, et également éviter la nécessité de dépenses importantes lors des élections générales.

Ils ne disent pas carrément aux électeurs républicains de soutenir les candidats extrémistes. Au lieu de cela, leurs publicités essaient d’employer la psychologie inversée et d’attaquer les candidats pour être trop extrêmes, ce qu’ils savent que la base du GOP considérera comme un grand compliment.

“Ce n’est pas une stratégie que vous déployez à chaque course”, a déclaré Jared Leopold, un consultant démocrate basé en Virginie. «Mais tout l’argument selon lequel les démocrates ne devraient pas diffuser de publicités dans les primaires repose sur l’idée que les républicains ne sont pas complètement pourris par le trumpisme. Il est clair que, peu importe quel républicain est nommé, ils vont être poussés à déménager là où se trouve leur base. Donc, la meilleure voie est de faire ce que vous pouvez pour créer le meilleur environnement pour que les démocrates gagnent. »

La stratégie a-t-elle fonctionné pour faciliter la victoire des courses pour les démocrates?

Ce n’est pas la première fois que les démocrates tentent de manipuler les primaires du GOP. En 2012, la sénatrice Claire McCaskill, alors sortante, a lancé une campagne publicitaire de 1,7 million de dollars conçue pour stimuler l’un de ses adversaires républicains, le représentant Todd Akin, en diffusant des publicités disant qu’il était trop conservateur pour le Missouri, sachant que “trop ​​​​conservateur” serait une vertu aux yeux de nombreux électeurs primaires républicains. “J’avais réussi à manipuler la primaire républicaine pour qu’aux élections générales j’affronte le candidat que j’étais le plus susceptible de battre”, a-t-elle écrit plus tard dans un mémoire, extrait de Politico. “En fait, nous avons dépensé plus d’argent pour Todd Akin au cours des deux dernières semaines de la primaire qu’il n’en a dépensé pour toute sa campagne primaire.”

Certains des candidats républicains extrémistes soutenus par les démocrates au cours de ce cycle ont remporté l’investiture de leur parti.

Dans le Maryland, la Democratic Governors Association a lancé une campagne publicitaire dans les dernières semaines avant les primaires de mardi qui liait Cox, l’un des candidats républicains au poste de gouverneur, à Trump et accentuait ses positions d’extrême droite. La campagne lui reproche d’être “100% pro-vie” et de “refuser de soutenir toute restriction fédérale” sur les armes à feu. Politico a rapporté que la DGA avait réservé au moins 1,2 million de dollars de temps d’antenne, soit plus que Cox lui-même et l’autre favori républicain, Kelly Schulz, avaient dépensé en publicité combinés.

Cox a remporté la nomination, bien qu’il ne soit pas clair si la campagne DGA l’a poussé à bout. Jeudi après-midi, la course était encore trop serrée pour faire appel du côté démocrate. Mais les démocrates du Maryland pensent que, quel que soit leur candidat, Cox est trop à droite pour gagner une course à l’échelle de l’État, et qu’il n’a aucune chance de gagner les démocrates et les indépendants à tendance démocrate qui ont précédemment voté pour le gouverneur républicain Larry Hogan, qui est limité dans le temps.

Lors de la primaire républicaine de l’Illinois pour le gouverneur, le gouverneur démocrate sortant JB Pritzker et la DGA, qu’il aide à financer en utilisant sa fortune d’un milliard de dollars, ont dépensé près de 35 millions de dollars au total pour tenter de peindre Bailey, un républicain pro-Trump, comme le candidat le plus conservateur. Dans la course. En fin de compte, Bailey a facilement remporté la nomination.

Et en Pennsylvanie, le procureur général de l’État Josh Shapiro, qui est candidat au poste de gouverneur, a dépensé plus de 840 000 $ en publicités télévisées avant les primaires en disant que si Mastriano, l’un de ses adversaires républicains, l’emportait, ce serait une “victoire pour ce que Donald Trump signifie. Mastriano a été un fervent partisan des mensonges électoraux de Trump en 2020 et a été assigné à comparaître par le comité de la Chambre enquêtant sur l’insurrection du 6 janvier 2021 pour son implication dans le transport par bus des spectateurs au Capitole. Il a également fini par remporter la nomination.

Mais la stratégie n’a pas réussi au Colorado ou en Californie. Lors de la primaire du GOP pour le siège du Sénat américain du Colorado, les groupes démocrates ont dépensé environ 4 millions de dollars en publicités conçues pour rendre le candidat d’extrême droite Ron Hanks plus attrayant pour les électeurs du GOP par rapport à son adversaire plus modéré, Joe O’Dea, qui a néanmoins remporté l’investiture.

Le réseau d’information PAC Colorado, aligné sur les démocrates, qui est principalement financé par la DGA, et l’organisation libérale à but non lucratif ProgressNow Colorado ont également coulé près de 2 millions de dollars sur des publicités décrivant l’ancien maire de Parker, Greg Lopez, qui a adopté les mensonges électoraux de Trump en 2020, en tant que candidat ultra-conservateur. dans la primaire du gouverneur républicain. Et dans le huitième district du Colorado, House Majority PAC et d’autres PAC alignés sur les démocrates ont dépensé près de 300 000 $ en publicités stimulant Lori Saine par rapport à la sénatrice Barbara Kirkmeyer, plus modérée. Lopez et Saine ont perdu par des marges considérables.

Les démocrates ont également tenté de stimuler Chris Mathys dans le 22e district nouvellement dessiné de Californie, dépensant 110 000 $ en publicités pour promouvoir son soutien à Trump, mais son adversaire, le représentant David Valadao, qui a voté pour destituer Trump après l’insurrection du Capitole, a réussi.

David Turner, porte-parole de la DGA, a repoussé l’idée que l’organisation reproduit la stratégie de McCaskill ce cycle avec des candidats d’extrême droite. Il a déclaré à Vox qu’en faisant ces investissements dans les primaires, l’organisation a simplement “commencé les élections générales tôt et éduqué les électeurs sur l’extrémisme de leurs positions sur toutes sortes de choses”.

Il a déclaré que Cox et Mastriano étaient déjà parmi les favoris de leurs courses respectives au moment où les démocrates ont diffusé leurs publicités, et qu’ils avaient également bénéficié de l’approbation de Trump. En avril, avant Shapiro’s annonce du 5 mai boostant Mastriano diffusé, Mastriano était déjà en tête du domaine principal, selon un sondage réalisé par Eagle Consulting Group, une société de conseil républicaine basée à Harrisburg, en Pennsylvanie. Et avant l’annonce de la DGA le 1er juillet, Cox avait également une légère avance sur Schulz dans le Maryland, selon un sondage du June Goucher College.

Donc, dans la mesure où les publicités de la DGA auraient pu les rendre plus attrayantes pour les électeurs primaires républicains, c’est parce que les électeurs primaires républicains étaient déjà sous tension derrière les candidats d’extrême droite, a déclaré Turner.

“Les électeurs primaires républicains, encore et encore, disent” C’est ce que nous voulons “, a-t-il déclaré.

La stratégie des démocrates se retournera-t-elle contre les élections législatives ?

L’hypothèse des démocrates selon laquelle il est plus facile de battre un candidat d’extrême droite est risquée. L’ancien candidat démocrate à la présidentielle Andrew Yang, qui a depuis quitté le parti, l’a appelé “mauvais pour le public et un symptôme de la perversité de notre système actuel.”

Certes, il pourrait être plus facile pour un démocrate de se présenter contre un candidat qui a été approuvé par Trump, qui s’est avéré un méchant efficace en 2020, et en particulier dans des États de gauche comme l’Illinois, le Colorado et le Maryland. La stratégie pourrait être payante comme un investissement judicieux qui évitera la nécessité de dépenses plus lourdes lors des élections générales, libérant des fonds qui pourraient être investis ailleurs dans des courses plus compétitives.

Mais comme l’histoire l’a montré, il y a toujours un risque que ces candidats d’extrême droite se battent et soient même élus. En 2016, la campagne d’Hillary Clinton a commis l’erreur de chercher à élever Trump et d’autres candidats présidentiels républicains “Pied Piper” avec des opinions extrêmement conservatrices dans les primaires par rapport aux républicains plus établis alors perçus comme ses véritables rivaux.

Les chiffres des sondages en Pennsylvanie – un État où les républicains détiennent un avantage de 2 points de pourcentage, selon le Cook Partisan Voting Index 2022 – ne sont pas encourageants pour les démocrates qui espèrent éviter une répétition de 2016. Mastriano ne suit pas Shapiro de plus de 4 %. points dans trois sondages distincts menés en juin par Cygnal, l’Université de Suffolk et Fabrizio, Lee and Associates/Impact Research.

Cela dit, Mastriano fait toujours face à une bataille difficile dans l’État, où il devra élargir son appel au-delà de la base du GOP. Jusqu’à présent, il ne reçoit pas beaucoup d’aide de la part de l’establishment du parti : neuf responsables actuels et anciens de l’État républicain ont soutenu Shapiro plutôt que Mastriano. L’Association des gouverneurs républicains n’a pas encore annoncé son intention de lui venir en aide, malgré le discours de Mastriano lors d’une réunion de la RGA au Colorado plus tôt cette semaine où il a déclaré: “Nous devons tous nous accrocher, ou, très certainement, nous accrocherons tous séparément.” Shapiro a également dépensé plus de 4,7 millions de dollars en publicités depuis la primaire, alors que Mastriano n’a rien dépensé.

Les autres États où les démocrates ont renforcé les candidats de droite semblent plus sûrs. Dans l’Illinois, Pritzker avait un avantage de 7 points de pourcentage sur Bailey dans un sondage réalisé en juin par Fabrizio, Lee and Associates.

Bien que les résultats des primaires démocrates dans le Maryland soient toujours comptés, les démocrates ont des raisons d’être confiants à l’approche de l’automne. Le président Joe Biden a remporté le Maryland de plus de 30 points de pourcentage en 2020, et il y a plus de démocrates enregistrés dans l’État que de républicains. S’il y a des raisons pour que les démocrates du Maryland soient nerveux, c’est qu’aucun de leurs candidats n’a vraiment été en mesure de se distinguer du reste du peloton lors de la primaire, et cela pourrait rendre plus difficile pour le vainqueur ultime de dynamiser les électeurs avant novembre. . Aucun n’a dépassé 16% parmi les électeurs primaires, selon une enquête menée le mois dernier par Goucher College en partenariat avec WYPR et le Baltimore Banner.

Le message que les démocrates vont livrer lors des élections générales dans ces courses est le même que les publicités qu’ils ont diffusées lors des primaires : que le Parti républicain a « déraillé », a déclaré Turner.