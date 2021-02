La stratégie de sortie de verrouillage de Boris Johnson dans son intégralité

Boris Johnson a dévoilé aujourd’hui sa stratégie de sortie de verrouillage qui pourrait voir la vie en Angleterre revenir à quelque chose de proche de la normale d’ici juin au plus tôt.

Le plan du premier ministre pour assouplir les restrictions sera divisé en quatre étapes distinctes et verra le pays traité dans son ensemble, sans retour à un système à plusieurs niveaux.

Le relâchement du verrouillage commencera le 8 mars, date à laquelle toutes les écoles du pays reviendront.

Les règles seront ensuite levées à des intervalles de cinq semaines pour permettre à quatre semaines de mesurer l’impact des changements et de donner un préavis d’une semaine avant l’entrée en vigueur de la prochaine étape.

Cependant, le gouvernement a souligné que les dates fixées dans la feuille de route ne sont « pas antérieures » et qu’elles pourraient changer en fonction de l’ampleur de l’épidémie de coronavirus.

Boris Johnson a dévoilé aujourd’hui sa stratégie de sortie de verrouillage avec des règles qui devraient commencer à être levées à partir du 8 mars

La stratégie du premier ministre verra l’assouplissement des règles toutes les cinq semaines, avec des assouplissements prévus les 8 mars, 29 mars, 12 avril, 17 mai et 21 juin

Première étape, première partie: 8 mars

À partir du 8 mars, tous les élèves et étudiants retourneront dans les écoles et collèges de toute l’Angleterre.

Les garderies dites «globales» pourront également reprendre, ouvrant la voie à la réouverture des clubs après et avant l’école.

Les gens seront autorisés à rencontrer une autre personne à l’extérieur pour les loisirs, par exemple pour pique-niquer ou pour prendre un café.

Les résidents des foyers de soins pourront avoir un visiteur nommé régulier.

L’ordre de maintien au domicile du gouvernement restera en place, les voyages à des fins non essentielles étant toujours interdits.

Étape 1 Deuxième partie: 29 mars

À partir du 29 mars, des rassemblements en plein air de six personnes maximum ou d’un groupe plus important de deux ménages maximum seront autorisés. Ces rassemblements pourront avoir lieu dans des jardins privés.

Les sports de plein air comme le tennis et le basket-ball seront autorisés à rouvrir et les gens pourront également participer à des sports de plein air officiellement organisés.

C’est à ce moment-là que les conseils du gouvernement pour rester à la maison prendront fin, pour être remplacés par des ministres encourageant les gens à «rester locaux».

Cependant, on attend du gouvernement qu’il ne définisse pas ce qui constitue local, mais qu’il choisisse plutôt de s’appuyer sur des personnes utilisant leur bon sens pour décider des voyages.

On dira toujours aux gens de travailler à domicile dans la mesure du possible, tandis que les voyages internationaux seront toujours interdits à moins que ce ne soit à des fins essentielles.

Deuxième étape: 12 avril

Le commerce de détail Nom-essential sera autorisé à rouvrir ainsi que les locaux de soins personnels tels que les coiffeurs, les barbiers et les salons de manucure.

Les bâtiments publics comme les bibliothèques, les musées et les galeries d’art seront autorisés à accueillir de nouveau les clients.

Pendant ce temps, les lieux d’accueil et les attractions extérieures comme les parcs à thème recevront le feu vert pour rouvrir sous une forme ou une autre.

Cependant, il y aura toujours des règles sur le mélange des ménages: essentiellement, toute activité qui implique d’être à l’intérieur sera limitée aux membres du même ménage.

Les gymnases et les piscines rouvriront également à partir du 12 avril, mais uniquement si les gens y vont seuls ou avec leur propre ménage.

Les pubs et les restaurants pourront rouvrir, mais à ce stade, ils ne pourront avoir de clients qu’à l’extérieur.

Toute visite dans un pub ou un restaurant devra respecter les règles sur les contacts sociaux, donc pas plus de deux ménages ou la règle de six.

Le gouvernement ne ramènera pas l’ancienne exigence pour les gens de commander un repas copieux avec de l’alcool tandis que l’ancien couvre-feu de 22 heures sera abandonné.

Tous les clients des lieux d’accueil devront également être assis lorsqu’ils commandent de la nourriture ou des boissons, la commande au bar étant interdite.

Les campings et locations de vacances où les installations intérieures ne sont pas partagées avec d’autres ménages peuvent également rouvrir mais les déplacements doivent être limités à un seul ménage.

Les funérailles pourront se poursuivre jusqu’à 30 personnes, tandis que les règles relatives aux réceptions de mariage seront assouplies pour permettre au nombre d’invités de passer de six à 15.

Troisième étape: 17 mai

Les deux ménages et la règle des six exigences pour les rassemblements en plein air seront abandonnés, mais les rassemblements de plus de 30 personnes dans des endroits comme les parcs seront toujours interdits.

Fondamentalement, le mélange à l’intérieur sera à nouveau autorisé. La règle de six ou un groupe plus grand de deux ménages au maximum sera autorisé à se réunir.

Cependant, cela sera suivi par les ministres pour voir si les règles pourraient être encore assouplies.

C’est également le moment où les pubs et restaurants et autres lieux d’accueil pourront ouvrir à l’intérieur, avec la règle de six et deux limites de ménage en place. Mais les groupes se réunissant en plein air dans les pubs seront autorisés à être plus grands.

Des lieux de divertissement comme des cinémas et des aires de jeux pour enfants pourront rouvrir, tout comme les hôtels et les chambres d’hôtes. Des groupes de sports pour adultes en salle et des cours d’exercice peuvent également rouvrir.

Des modifications seront également apportées aux événements sportifs et de performance dans les sites intérieurs d’une capacité de 1000 personnes ou à moitié pleins, selon la plus faible des deux, seront autorisés, tandis qu’en plein air une capacité de 4000 personnes sera autorisée ou à moitié pleine, selon la plus faible des deux.

Dans les plus grands stades extérieurs, jusqu’à 10 000 spectateurs seront autorisés à assister à des matches ou à un quart de la capacité, selon la valeur la plus basse.

Les règles sur les mariages seront encore assouplies, avec jusqu’à 30 personnes autorisées à assister à des réceptions ainsi qu’à d’autres événements de la vie, y compris des baptêmes.

Quatrième étape: 21 juin

C’est à ce stade que le gouvernement espère avoir levé toutes les restrictions restantes sur les contacts sociaux et rouvrir des secteurs qui ne sont pas déjà revenus.

Par exemple, c’est à ce moment que les boîtes de nuit pourraient être autorisées à rouvrir complètement tandis que les restrictions sur les grands événements et les spectacles pourraient également être levées.

Des tests de masse pourraient être utilisés pour réduire le risque d’infection dans ces milieux.

Le gouvernement décidera également si toutes les restrictions peuvent être levées sur les mariages et autres événements de la vie.