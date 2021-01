Les vaccins seront déployés en cinq étapes. Les agents de quarantaine et frontaliers, les agents de santé de première ligne, le personnel soignant âgé et les résidents seront les premiers.

Viennent ensuite les personnes de plus de 70 ans, les autres travailleurs de la santé, les personnes souffrant de problèmes de santé, les travailleurs des services d’urgence, certains travailleurs à haut risque comme les travailleurs de la transformation de la viande et les autochtones et les insulaires du détroit de Torres âgés de plus de 55 ans.

Après cela, les Autochtones et les insulaires du détroit de Torres âgés de 18 à 54 ans recevront le coup, ainsi que les Australiens de plus de 50 ans et d’autres travailleurs à haut risque.